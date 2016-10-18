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  • ЦСКА и «Монако» сыграли вничью, забив по голу. Онлайн матчей Лиги чемпионов

ЦСКА и «Монако» сыграли вничью, забив по голу. Онлайн матчей Лиги чемпионов

Группа E. ЦСКА – «Монако» – 1:1

Траоре! Субашич отбил мяч на ногу форварду армейцев после удара Тошича, и Траоре отправил его в сетку! 1:0.

М-да, пропустил-таки Акинфеев. 1:1.

H-1 : La Compo ! 1-Subasic 19-Sidibé 5-Jemerson 25-Glik 24-Raggi 2-Fabinho 14-Bakayoko 8-Moutinho 10-Silva 18-Germain 27-Lemar

Группа E. «Байер» – «Тоттенхэм» – 0:0

team: Lloris, Trippier, Dier, Vertonghen, Rose; Wanyama; Alli, Eriksen, Son, Lamela; Janssen.

Группа F. «Реал» – «Легия» – 5:1

Бэйл – 1:0.

Марсело – 2:0.

Радович (с пенальти) – 2:1.

Асенсио – 3:1.

Лукас – 4:1.

Мората – 5:1.

Группа F. «Спортинг» – «Боруссия» Д – 1:2

Обамеянг – 0:1.

Вайгль – 0:2.

Бруно Сезар – 1:2.

BVB: Bürki, Ginter, Sokratis (C), Bartra, Passlack, Weigl, Dembélé, Kagawa, Götze, Pulisic, Aubameyang

Группа G. «Брюгге» – «Порту» – 1:2

Воссен – 1:0.

Лайюн – 1:1.

Андре Силва (с пенальти) – 1:2.

FC Porto speelt met: Casillas – Layun, Felipe, Marcano, Telles – Danilo, Herrera, Oliver Torres, Otavio – André Silva, Jota

Группа G. «Лестер» – «Копенгаген» – 1:0

Марез – 1:0.

Tonight’s Starting XI: Schmeichel, Simpson, Huth, Morgan (c), Fuchs, Mahrez, Drinkwater, King, Albrighton, Slimani, Vardy.

Группа H. «Лион» – «Ювентус» – 0:1

Куадрадо – 0:1.

XI: Buffon; Barzagli, Bonucci, Evra; Dani Alves, Khedira, Lemina, Pjanic, Alex Sandro; Dybala, Higuain

Группа H. «Динамо» Зб – «Севилья» – 0:1

Насри – 0:1.

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Комментарии (11)
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1476814566
Удачи армейцы
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roman230582
1476819243
Пока нормально
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leonard1984
1476823000
Опять Акинфеева подставили одноклубники(((
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visokos83
1476823672
Бл@, опять Леня со своим удержанием...дотянули.
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marslond
1476824092
Акинфеев выдал шикарный матч, но серия пропущенных мячей продолжается. Жаль...
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pik54
1476827548
Акинфеев молодец.
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TUMS
1476829474
Второй тайм как вегда проиграли...Акинфеев молодчик!
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magg27
1476843868
Хороший матч провел ЦСКА Акинфеев хорохо держался!
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Adob
1476895054
неплохо
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voyagerb
1477129647
И такое бывает
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