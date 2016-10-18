ЦСКА и «Монако» сыграли вничью, забив по голу. Онлайн матчей Лиги чемпионов

Группа E. ЦСКА – «Монако» – 1:1
Траоре! Субашич отбил мяч на ногу форварду армейцев после удара Тошича, и Траоре отправил его в сетку! 1:0.
М-да, пропустил-таки Акинфеев. 1:1.
H-1 : La Compo ! #CSKAASM 1-Subasic 19-Sidibé 5-Jemerson 25-Glik 24-Raggi 2-Fabinho 14-Bakayoko 8-Moutinho 10-Silva 18-Germain 27-Lemar
Группа E. «Байер» – «Тоттенхэм» – 0:0
#THFC team: Lloris, Trippier, Dier, Vertonghen, Rose; Wanyama; Alli, Eriksen, Son, Lamela; Janssen. #COYS
Группа F. «Реал» – «Легия» – 5:1
Бэйл – 1:0.
Марсело – 2:0.
Радович (с пенальти) – 2:1.
Асенсио – 3:1.
Лукас – 4:1.
Мората – 5:1.
Группа F. «Спортинг» – «Боруссия» Д – 1:2
Обамеянг – 0:1.
Вайгль – 0:2.
Бруно Сезар – 1:2.
BVB: Bürki, Ginter, Sokratis (C), Bartra, Passlack, Weigl, Dembélé, Kagawa, Götze, Pulisic, Aubameyang #scpbvb #UCL
Группа G. «Брюгге» – «Порту» – 1:2
Воссен – 1:0.
Лайюн – 1:1.
Андре Силва (с пенальти) – 1:2.
FC Porto speelt met: Casillas – Layun, Felipe, Marcano, Telles – Danilo, Herrera, Oliver Torres, Otavio – André Silva, Jota #CluPor #UCL
Группа G. «Лестер» – «Копенгаген» – 1:0
Марез – 1:0.
Tonight’s Starting XI: Schmeichel, Simpson, Huth, Morgan (c), Fuchs, Mahrez, Drinkwater, King, Albrighton, Slimani, Vardy. #LeiFck
Группа H. «Лион» – «Ювентус» – 0:1
Куадрадо – 0:1.
#Juve XI: Buffon; Barzagli, Bonucci, Evra; Dani Alves, Khedira, Lemina, Pjanic, Alex Sandro; Dybala, Higuain #OLJuve #UCL
Группа H. «Динамо» Зб – «Севилья» – 0:1
Насри – 0:1.