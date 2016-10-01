Мини-футбол. Сборная России проиграла Аргентине в финале ЧМ

Первая половина получилась непростой для российской сборной. Аргентинцы с первых минут действовали от обороны, не давая нашим игрокам свободу и пространство. Однако счет открыли именно россияне. Ромуло пнул мяч в сторону аргентинских ворот, где расторопнее соперников оказался Лима – 1:0. Правда, почти тут же наши пропустили контратаку, завершившуюся ответным мячом. Наставник сборной России Сергей Скорович призвал подопечных успокоиться и не терять концентрацию. Но соперники продолжили играть в давление, вынудив Милованова в шестой раз нарушить правила. Российскую команду наказали десятиметровым ударом, отразить который не помогла даже смена голкипера. Со счетом 1:2 уступала сборная России после первой половины встречи.

Вторая половина началась с гола Эдера Лимы, сравнявшего счет. Затем повторилась ситуация половины первой, когда аргентинцы забили сразу же после нашего мяча. Только здесь последовали сразу два гола в ворота Густаво. Скоровичу пришлось выпускать молодых парней, которые смогли отодвинуть игру от наших ворот и переломить ход матча. Спасения аргентинского голкипера Сарниенто долгое время вообще не оставляли нашим шансов. Вскоре в ворота сборной России назначили десятиметровый удар, но сменивший Густаво Замтарадзе оставил нашим шанс. Пятый мяч аргентинцы забили уже тогда, когда наши играли с пятью полевыми игроками. И все-таки в концовке сборная России едва не сравняла счет. Отличились Лысков и оформивший хет-трик Лима. Но времени нашим парням не хватило. Со счетом 5:4 сборная Аргентина выиграла финальный матч чемпионата мира по мини-футболу.

Россия – Аргентина – 4:5 (1:2)

Голы: 1:0 – Лима, 16; 1:1 – Вапораки, 16; 1:2 – Куцолино, 19; 2:2 – Лима, 21; 2:3 – Бранди, 21; 2:4 – Бранди, 22; 2:5 – Вапораки, 38; 3:5 – Лысков, 39; 4:5 – Лима, 39.