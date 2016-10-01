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Мини-футбол. Сборная России проиграла Аргентине в финале ЧМ

Первая половина получилась непростой для российской сборной. Аргентинцы с первых минут действовали от обороны, не давая нашим игрокам свободу и пространство. Однако счет открыли именно россияне. Ромуло пнул мяч в сторону аргентинских ворот, где расторопнее соперников оказался Лима – 1:0. Правда, почти тут же наши пропустили контратаку, завершившуюся ответным мячом. Наставник сборной России Сергей Скорович призвал подопечных успокоиться и не терять концентрацию. Но соперники продолжили играть в давление, вынудив Милованова в шестой раз нарушить правила. Российскую команду наказали десятиметровым ударом, отразить который не помогла даже смена голкипера. Со счетом 1:2 уступала сборная России после первой половины встречи.

Вторая половина началась с гола Эдера Лимы, сравнявшего счет. Затем повторилась ситуация половины первой, когда аргентинцы забили сразу же после нашего мяча. Только здесь последовали сразу два гола в ворота Густаво. Скоровичу пришлось выпускать молодых парней, которые смогли отодвинуть игру от наших ворот и переломить ход матча. Спасения аргентинского голкипера Сарниенто долгое время вообще не оставляли нашим шансов. Вскоре в ворота сборной России назначили десятиметровый удар, но сменивший Густаво Замтарадзе оставил нашим шанс. Пятый мяч аргентинцы забили уже тогда, когда наши играли с пятью полевыми игроками. И все-таки в концовке сборная России едва не сравняла счет. Отличились Лысков и оформивший хет-трик Лима. Но времени нашим парням не хватило. Со счетом 5:4 сборная Аргентина выиграла финальный матч чемпионата мира по мини-футболу.

Россия – Аргентина – 4:5 (1:2)

Голы: 1:0 – Лима, 16; 1:1 – Вапораки, 16; 1:2 – Куцолино, 19; 2:2 – Лима, 21; 2:3 – Бранди, 21; 2:4 – Бранди, 22; 2:5 – Вапораки, 38; 3:5 – Лысков, 39; 4:5 – Лима, 39.

Мини-футбол
Комментарии (17)
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Munez89
1475348569
Удачи
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greck
1475355833
Густаво, Ромуло, Лима...гдет тут Сборная России?
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CamburV
1475358521
Сборная Бразилий против Аргинтины. Но матч был хорош
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sevsor
1475358946
Давайте лучше поздравим наших ребят, нам бы в большом футболе такие "неудачи", небось неделю бы праздновали, а на приёме у Президента вручали награды!))))
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salvor1986
1475372203
Да какая это нахуй сборная России, скорее сборная Бразилии. Позорище ебаное в такой стране не могут 6 человек набрать, бразильцев натурализовывают, тьфу блять смотреть противно
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Texac777
1475385616
Молодцы
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Kugal
1475387089
Немного не повезло в финале
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Тим2015
1475387680
Бразилия - Аргентина
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pik54
1475388767
И так сыграли нормально.
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exreporter
1475399344
В результате этого Чемпионата мира мы так и не узнали силу сборной России. Меня просто пугает, что некоторые болельщики нормально относятся к тому, что на 2 четверки - 3 бразильца. Не понимают, насколько это искажает понимание наших реальных способностей. Когда из 5 голов в финале 4 на счету бразильцев. А в пропущенных - тоже бразильские косяки. И это при том, что в стране вагон талантливых игроков, которых не взяли на ЧМ. Я согласен и на 4 место, но без них, если буду понимать, что это - НАШЕ. Но не исключаю, что чисто российским составом могли бы и взять золото. Потому что присутствие бразильцев сковывает россиян, заставляет отдавать их инициативу, надеяться, что решат эти. Жаль.
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