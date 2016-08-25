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Партизани – Краснодар 0:0. Обзор матча

Партизани – Краснодар 0-0 (25 августа 2016 г, раунд плей-офф лиги Европы) от Независимый спорт на Rutube.

Матч завершен, нулевая ничья. Поздравляем команду Олега Кононова с выходом в групповой этап Лиги Европы.

Добавленное время – и снова отличный момент у Быстрова, и снова ничего не получается. Отличный сейв голкипера хозяев.

Ничего сверхъестественного не происходит в игре. Российская команда уверенно выполняет задачу-минимум.

65 минута, и последнюю замену проводит Кононов: Воробьев появился вместо Ари.

Наконец-то! Едва не забивает «Краснодар», убойный момент не реализует Быстров, могли выходить вперед краснодарцы.

Второй тайм стартовал! Надеемся, он будет веселее, чем первый. Олег Кононов сделал две замены: вместо Перейры вышел Ахмедов, вместо Подберезкина – Енджейчик.

Закончился первый тайм. Пока 0:0, «Краснодар» уверенно идет к своей цели.

Подходит к концу первый тайм, который получился на редкость бессобытийным. По сравнению со вчерашней ростовской феерией сегодняшнее зрелище малость удручает.

Полчаса игры – и ноль ударов в створ. Так и уснуть можно.

Первая замена у «Партизани»: травмировавшегося Рамадани заменил Бертони.

15 минута. Пока без голов, но игра по большой части идет на половине поля «Краснодара». Впрочем, команда Кононова достаточно уверенно контролирует ход событий

До окончания матча еще далеко, но игроки «Краснодара» расслаблены еще на разминке – они наверняка в групповом этапе.

Стартовый состав «Краснодара»: Сининцын (В), Петров, Гранквист (К), Мартынович, Быстров, Эбуэ, Торбинский, Перейра, Жоаозиньо, Подберезкин, Ари

Запасные: Крицюк (В), Страндберг, Енджейчик, Калешин, Газинский, Ахмедов, Воробьев

Стартовый состав «Партизани»: Ходжа(В)(К), Красничи, Батха, Рамадани, Траши, Ибраими, Торасса, Фейзулаху, Атанда, Экубан, Виля

Запасные: Джика (В), Фили, Ватникай, Яупай, Барди, Хаса, Бертони

Лига Европы Европа Краснодар Партизани
Комментарии (2)
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sidul1
1472153035
Быстров полный ноль,на свалку дятла
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Тим2015
1472197191
скукота
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