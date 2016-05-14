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«Барселона» становится чемпионом Испании

«Барселона» все-таки выигрывает титул. Трофей дался команде Энрике тяжело, но игровой спад и серию неудач удалось преодолеть. В решающий момент «Барса» не дрогнула, одержав разгромную победу над «Гранадой».

«Гранада» – «Барселона» – 0:3

«Барселона» празднует завоевание чемпионства!

А вот и третий! Луис Суарес оформляет хет-трик, а «Барселона» становится чемпионом.

Дубль оформляет Суарес. Похоже, что интрига перестает жить!

Луи-и-и-ис Суарес! Важнейший гол забивает уругваец, возвращая «Барселоне» текущие лидирующие позиции.

В параллельном матче «Реал» гостил у «Депортиво». Команде Зидана нужна была только победа.

«Депортиво» – «Реал» – 0:2

Второй мяч забивает Криштиану. Но «Реалу» это сильно не помогает.

«Реал» открывает счет! Криштиану Роналду отличился.

Этот матч станет последним для голкипера Стипе Плетикосы, которого хорошо знают российские болельщики.

Испания. Примера Испания Барселона Реал
Комментарии (17)
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liver2015
1463238101
Барселона
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roma819
1463240816
Однозначно Барселона!
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badzan
1463242243
Вива Барса!
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maksspartak
1463244610
барса красавцы )))
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kaldun87
1463245104
жаль лучше бы реал
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kaldun87
1463245530
первые 2 мяча защитники гранады просто слили матч
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alexfor
1463246073
теперь пролет реала в лч, и вообще супер будет)
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Karakulov
1463246511
Реал возьмет Лигу Чемпионов
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SKS6891
1463248808
Суарес - монстр. В самом хорошем смысле этого слова.
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Ronaldinho R10
1463249858
Barca! Barca Baaaarca!!! Ура,посоны,всех с праздником=)))!!!Суарес зверюга!!
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