«Барселона» становится чемпионом Испании

«Барселона» все-таки выигрывает титул. Трофей дался команде Энрике тяжело, но игровой спад и серию неудач удалось преодолеть. В решающий момент «Барса» не дрогнула, одержав разгромную победу над «Гранадой».
«Барселона» празднует завоевание чемпионства!
А вот и третий! Луис Суарес оформляет хет-трик, а «Барселона» становится чемпионом.
Дубль оформляет Суарес. Похоже, что интрига перестает жить!
Луи-и-и-ис Суарес! Важнейший гол забивает уругваец, возвращая «Барселоне» текущие лидирующие позиции.
В параллельном матче «Реал» гостил у «Депортиво». Команде Зидана нужна была только победа.
Второй мяч забивает Криштиану. Но «Реалу» это сильно не помогает.
«Реал» открывает счет! Криштиану Роналду отличился.
Этот матч станет последним для голкипера Стипе Плетикосы, которого хорошо знают российские болельщики.