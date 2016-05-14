«Барселона» становится чемпионом Испании

«Барселона» все-таки выигрывает титул. Трофей дался команде Энрике тяжело, но игровой спад и серию неудач удалось преодолеть. В решающий момент «Барса» не дрогнула, одержав разгромную победу над «Гранадой».

«Гранада» – «Барселона» – 0:3

«Барселона» празднует завоевание чемпионства!

А вот и третий! Луис Суарес оформляет хет-трик, а «Барселона» становится чемпионом.

Дубль оформляет Суарес. Похоже, что интрига перестает жить!

Луи-и-и-ис Суарес! Важнейший гол забивает уругваец, возвращая «Барселоне» текущие лидирующие позиции.

В параллельном матче «Реал» гостил у «Депортиво». Команде Зидана нужна была только победа.

«Депортиво» – «Реал» – 0:2

Второй мяч забивает Криштиану. Но «Реалу» это сильно не помогает.

«Реал» открывает счет! Криштиану Роналду отличился.

Этот матч станет последним для голкипера Стипе Плетикосы, которого хорошо знают российские болельщики.