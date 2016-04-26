Как выглядит стадион в Припяти. 30 лет трагедии в Чернобыле

Припять была основана в 1970-ом году, а потому футбольная жизнь закипеть там так и не успела. Определенный прогресс должен был начаться после строительства стадиона «Авангард», открытие которого было запланировано на 1986 года. Местная же команда «Строитель» ютилась на скромном местном стадиончике с небольшим количеством мест. Пейзажи матчей КФК тех лет выглядели примерно вот так:

А на этом фото футболисты «Строителя» сезона-1983 позируют на том самом месте, где через три года будет воздвигнут пятитысячный стадион.

Процесс строительства долгожданной арены:

Официальное открытие «Авангарда» должно было состояться 1 мая 1986 года. Увы, сыграть на нем уже не было суждено никому.

А вот как выглядит стадион сейчас: