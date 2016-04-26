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  • Как выглядит стадион в Припяти. 30 лет трагедии в Чернобыле

Как выглядит стадион в Припяти. 30 лет трагедии в Чернобыле

Припять была основана в 1970-ом году, а потому футбольная жизнь закипеть там так и не успела. Определенный прогресс должен был начаться после строительства стадиона «Авангард», открытие которого было запланировано на 1986 года. Местная же команда «Строитель» ютилась на скромном местном стадиончике с небольшим количеством мест. Пейзажи матчей КФК тех лет выглядели примерно вот так:

А на этом фото футболисты «Строителя» сезона-1983 позируют на том самом месте, где через три года будет воздвигнут пятитысячный стадион.

Процесс строительства долгожданной арены:

Официальное открытие «Авангарда» должно было состояться 1 мая 1986 года. Увы, сыграть на нем уже не было суждено никому.

А вот как выглядит стадион сейчас:

Россия
Комментарии (10)
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Snek
1461679106
Ничего необычного: у нас так все стадионы выглядят
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msbleff
1461679909
почему не суждено? 2года назад был сталк по припяти, я там попинал бутылку))
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srg38
1461679948
на Родину в Химках похож
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dodik_aqalarov
1461681587
)))))))))))))))
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mihail1980
1461688025
)
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Reets
1461692377
Стадион в Саранске после ЧМ-18
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Mariner
1461702123
Сделайте уже Сталкер 2!!!
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TY13R
1461828273
жесть...
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