Евро-2016 без болельщиков? Насколько опасен чемпионат Европы во Франции

Что случилось?

22 марта в Брюсселе произошли три террористические атаки, в результате которых погиб 31 человек, десятки ранены. Ответственность за теракты, по сообщению курдской вещательной компании «Рудау», взяло на себя Исламское государство (организация запрещена в России).

Подорвавшиеся в аэропорту и брюссельском метрополитене террористы-смертники – братья Халид и Ибрагим Бакрави. Есть данные, что они поддерживали связи с террористами, причастными ко взрывам во Франции в ноябре 2015 года.

Тогда, 13 ноября, Париж подвергся одновременным атакам в шести местах: возле нескольких кафе и ресторанов, в концертном зале «Батаклан» и вблизи стадиона «Стад де Франс», где в тот момент проходил товарищеский матч между сборными Франции и Германии. На игре присутствовал французский президент Франсуа Олланд. В тот день из-за терактов в Париже погибло 130 человек.

При чем тут футбол?

Теракты в Брюсселе снова ставят вопрос о компетентности европейских органов правопорядка. После атаки на редакцию журнала «Шарли Эбдо» (7 января 2015 года) европейские государства ужесточают охрану граждан и контроль мигрантов. Но наплыв беженцев из Сирии доставляет Европе новые проблемы и осложняет контроль безопасности.

10 июня во Франции начнется Чемпионат Европы по футболу. Точное количество болельщиков, которые приедут на турнир, пока неизвестно. Но это разговор о нескольких сотнях тысяч. Защищать страну французским властям станет сложнее.

После брюссельских терактов вице-президент исполнительного комитета УЕФА Джанкарло Абете заявил: «Если мы не справимся с терроризмом, нельзя исключать вариант с проведением матчей без болельщиков».

Это официальная позиция УЕФА?

Нет. В тот же день европейская ассоциация выступила с официальным заявлением: «В очередной раз подтверждаем свои гарантии по обеспечению безопасности на Евро-2016». На следующий день в пресс-службе УЕФА прямо опровергли слова Абете: «У нас нет планов проводить матчи чемпионата Европы за закрытыми дверьми».

Но официальные заявления вряд ли успокоили болельщиков, переживающих за собственную безопасность и безопасность близких. Противоречащие друг другу высказывания официальных лиц УЕФА свидетельствуют о несогласованной работе европейских чиновников. Европейская ассоциация вряд ли понимает, как правильно влиять на работу французских органов безопасности. А на острые и неприятные вопросы журналистов УЕФА отвечать еще не готова. После скандалов с отставкой Блаттера и Платини перед высшими футбольными чиновниками теперь встала еще одна серьезнейшая проблема, решать которую в таких масштабах еще не приходилось.

Так болельщиков пустят на стадионы?

Пустят. Билеты на Чемпионат Европы – это серьезные деньги и серьезный заработок для организаторов. К тому же у УЕФА есть контракты со спонсорами-рекламодателями (и не только телевизионные). А потеря спонсоров поставит под угрозу проведение турнира вообще.

Кроме финансового есть и репутационный фактор, который также важен для ассоциации с таким именем и такой историей. Если болельщики не смогут вживую увидеть игру своих сборных на одном из самых престижных турниров мира, это грозит громкими скандалами вплоть до выхода футбольных федераций из состава УЕФА.

Европа вообще борется с терроризмом по-другому. Игра при пустых трибунах означает признание победы исламистов и подчинение им. Напомню, что после ноябрьских терактов в Париже болельщики пошли на футбольные матчи, показывая этим, что терроризм не способен напугать и победить их.

Евро-16 – это вообще безопасно?

Любое массовое мероприятие не может быть абсолютно безопасным. И дело не только в угрозе теракта. Футбольные фанаты – это вообще не самая миролюбивая социальная группа. Но на Евро болельщиков, ломающих стулья и жгущих пиротехнику намного меньше, чем обычно.

Если говорить о защите от терактов, то события в Бельгии – предупреждение и напоминание для Франции. Как только стало известно о взрывах в Брюсселе, правительства европейских стран, в том числе Англии и Франции, созвали экстренные совещания и ужесточили меры безопасности. Каждая европейская страна боится стать следующей жертвой террористов. И французы, которые такой жертвой уже становились, не допустят повторения трагедии в еще большем масштабе.

Здесь можно возразить, что Франция уже однажды допустила повторение терактов. Теперь очевидно, что французы не сделали должных выводов после массового убийства в редакции «Шарли Эбдо», и что их методы борьбы с терроризмом неэффективны. Каждая сборная теперь требует усиления собственной безопасности. По словам главы РФПЛ Сергея Прядкина, «к каждой команде оргкомитет прикрепит своего офицера безопасности, будет специальная логистика».

Каждая страна требует защиту своих спортсменов и болельщиков. К тому же УЕФА берет на себя ответственность за безопасность в местах проведения турнира и будет лично контролировать эти вопросы. Франции на этот раз окажет поддержку вся Европа.

Ехать или нет?

Если вы мечтали попасть на Чемпионат Европы, а теперь не знаете, покупать ли вам билеты, то покупайте и не бойтесь. Чемпионат Европы – то событие, которое знакомит нас с настоящим футболом в его лучшем проявлении. Бояться терроризма – значит помогать ему в достижении своей главной цели.

Сейчас глупо закрываться от внешнего мира фразой «футбол вне политики». Футбол – одно из немногих, что способно объединить политических противников для борьбы с международным терроризмом. В условиях затянувшейся информационной войны спорт – это, возможно, единственное, что позволяет людям из разных стран понимать друг друга, находить точки соприкосновения. Жаль, что повод для такого соприкосновения – не феноменальная игра национальной сборной, а убийство людей.