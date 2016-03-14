Современный «Манчестер Юнайтед» — в одной фотографии

Весна-2016. Потратив почти полмиллиарда евро за последние четыре года, «Манчестер Юнайтед» отчаянно борется за зону еврокубков в АПЛ, стоит на грани вылета в 1/8 финала Лиги Европы и с громадным трудом добивается переигровки в матче на Кубок Англии против «Вест Хэма». Символ некогда мощнейшего клуба мира вынужден регулярно переживать эту безысходность только лишь с трибуны. Разочарование Алекса Фергюсона не выразить словами – прочтите его по фотографии.

Хотя что еще можно чувствовать, когда в ворота твоей команды так красиво влетает мяч, пущенный с 30 метров.

[cr]