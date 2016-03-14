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Современный «Манчестер Юнайтед» — в одной фотографии

Весна-2016. Потратив почти полмиллиарда евро за последние четыре года, «Манчестер Юнайтед» отчаянно борется за зону еврокубков в АПЛ, стоит на грани вылета в 1/8 финала Лиги Европы и с громадным трудом добивается переигровки в матче на Кубок Англии против «Вест Хэма». Символ некогда мощнейшего клуба мира вынужден регулярно переживать эту безысходность только лишь с трибуны. Разочарование Алекса Фергюсона не выразить словами – прочтите его по фотографии.

Хотя что еще можно чувствовать, когда в ворота твоей команды так красиво влетает мяч, пущенный с 30 метров.

[cr]

Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Фергюсон Алекс
Комментарии (2)
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Chelsea305
1457951815
Можно обратится к администрации сайта, на счёт оформления ? Предложите варианты оформления,хотя бы вместо белого фона сделать фотографию какого нибудь стадиона и звёзд футбола? Тогда будет из чего выбирать, так как голосуют (За старое оформление) те кому вероятно всё устраивает в оформлении, но они не против нового ,либо другие за новое оформление ,но не знают что предложить ) Спасибо!
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SKS6891
1458059922
Бедный САФ. Его можно понять...
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