25 «симуляций» Ван Гаала в разных ракурсах

Вот из-за чего весь шум. "МЮ" вел 3:2 в матче с "Арсеналом", а Луи ван Гаал ругался с резервным судьей – ничего удивительного тут нет. Но внезапно голландцу взбрело в голову на собственном примере показать, как симулируют "канониры". Сделано это было за несколько часов до раздачи Оскаров. Номинанты, кстати, были определены полтора месяца назад, так что сегодняшний триумфатор Леонардо Ди Каприо пусть вышлет коробку конфет составителям календаря АПЛ.

Ведь мы-то знаем, кто стал бы его главным конкурентом:

Потрясающе. А уж как обрадовался весь Интернет. Количество кликов по иконке с фотошопом перевалило за тысячи. Кто-то попробовал и бросил, кто-то неплохо задумал, но не исполнил, а кому-то все же удалось сделать интересно. Какая из картинок лучше – решайте сами.

Есть версия, что дело не в симуляции, и на тренера напали!

Жозе, выходи, мы тебя узнали!

20 лет назад ван Гаал уже развлекался схожим способом, но произошло это в финале Лиги чемпионов-1994/95, когда его замечательный "Аякс" дожал "Милан". Тренеру не понравилось, как соперник замахнулся на его игрока. Оскара, впрочем, тоже не досталось, в 96-м выиграл Николас Кейдж. Но менее эффектным прыжок ван Гаала от этого не стал:

[cr]