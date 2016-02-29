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25 «симуляций» Ван Гаала в разных ракурсах

Вот из-за чего весь шум. "МЮ" вел  3:2 в матче с "Арсеналом", а Луи ван Гаал ругался с резервным судьей – ничего удивительного тут нет. Но внезапно голландцу взбрело в голову на собственном примере показать, как симулируют "канониры". Сделано это было за несколько часов до раздачи Оскаров. Номинанты, кстати, были определены полтора месяца назад, так что сегодняшний триумфатор Леонардо Ди Каприо пусть вышлет коробку конфет составителям календаря АПЛ.

Ведь мы-то знаем, кто стал бы его главным конкурентом:

Потрясающе. А уж как обрадовался весь Интернет. Количество кликов по иконке с фотошопом перевалило за тысячи. Кто-то попробовал и бросил, кто-то неплохо задумал, но не исполнил, а кому-то все же удалось сделать интересно. Какая из картинок лучше – решайте сами.

Есть версия, что дело не в симуляции, и на тренера напали!

Жозе, выходи, мы тебя узнали!

20 лет назад ван Гаал уже развлекался схожим способом, но произошло это в финале Лиги чемпионов-1994/95, когда его замечательный "Аякс" дожал "Милан". Тренеру не понравилось, как соперник замахнулся на его игрока. Оскара, впрочем, тоже не досталось, в 96-м выиграл Николас Кейдж. Но менее эффектным прыжок ван Гаала от этого не стал:

[cr]

Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед ван Гаал Луи
Комментарии (9)
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BarcaForca
1456743809
Неужели больше нет адекватных новостей !! Некоторые "фото-комиксы" так их назову просто неприемлемы. Надеюсь администрация вскоре удалит эту статью. Нет в этой статье никакой адекватной информации. Лучше бы реальную нарезку симуляций игроков обеих команд сделали по итогу матча, нежели данные фото, которые несут (некоторые) оскорбительный характер как для болельщиков так и самих персонажей фото. !!!
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YurkeSpartak
1456744183
Все правильно делаете!!!! Спасибо!!! Больше позитива!!! Не надо зацикливаться только на новостях - сайт должен быть разнообразен!!!
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Майор Дзагоев
1456747453
От это неплохо! Еще одна хорошая статья, спасибо!
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Nark0z
1456749136
Гаал красавчик
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Рулон Обоев
1456751356
ахахха, абассака))
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медведь 102
1456753157
1
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roman230582
1456768981
Повеселил ван Гаал, молодец
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Aztec58
1456771765
Как говорится, талантливый человек - талантлив во всём. Может и не совсем про Луи, но он хоть сыграл искренно, а другие тут вообще примазались, ага.
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iiiiiws
1456771839
а что на руках в манчестерских фанов почему нет ? лига чемпионов - вполне реально да и за 3 место зацепиться тоже выполнимо.
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