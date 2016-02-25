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«Манчестер Сити» разобрался с киевским «Динамо» - в двух видео

Второй гол "Сити"

В первом тайме "Динамо" откровенно поплыло, потому "Манчестер Сити" творил на половине поля гостей что хотел. Тотальное преимущество англичан воплотилось в два забитых в первой сорокапятиминутке мяча. Второй вышел образцово показательным - в каждом эпизоде футболисты "горожан" были на шаг впереди.

Туре забивает третий мяч

Во втором тайме киевляне прибавили и даже отыграли один мяч. Однако на весь матч подопечных Сергея Реброва не хватило - в концовке встречи Яя Туре красивым ударом из-за пределов штрафной установил окончательный счет.

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Комментарии (5)
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CSKA №1
1456352150
Слабые одолели слабых!Ничего интерресного...
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Зенит 2015
1456353905
Люди мира, на минуту встаньте! Слушайте, слушайте: гудит со всех сторон – Это раздается в Бухенвальде Колокольный звон, колокольный звон. Это возродилась и окрепла В медном гуле праведная кровь. Это жертвы ожили из пепла И восстали вновь, и восстали вновь! И восстали, И восстали, И восстали вновь! Сотни тысяч заживо сожженных Строятся, строятся в шеренги к ряду ряд. Интернациональные колонны С нами говорят, с нами говорят. Слышите громовые раскаты? Это не гроза, не ураган - Это, вихрем атомным объятый, Стонет океан, Тихий океан. Это стонет, Это стонет Тихий океан! Люди мира, на минуту встаньте! Слушайте, слушайте: гудит со всех сторон – Это раздается в Бухенвальде Колокольный звон, колокольный звон. Звон плывет, плывет над всей землею, И гудит взволнованно эфир: Люди мира, будьте зорче втрое, Берегите мир, берегите мир! Берегите, Берегите, Берегите мир!
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Zenit & MU
1456380000
Так и должно было быть!
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Дон Посей
1456380678
24 февраля 1943 в Киеве были расстреляны футболисты, выигравшие у нацисткой команды. 24 февраля 2016 года, по традиции, расстреляны игроки Мансити.... Низкий им поклон.
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