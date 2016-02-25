«Манчестер Сити» разобрался с киевским «Динамо» - в двух видео

Второй гол "Сити"

В первом тайме "Динамо" откровенно поплыло, потому "Манчестер Сити" творил на половине поля гостей что хотел. Тотальное преимущество англичан воплотилось в два забитых в первой сорокапятиминутке мяча. Второй вышел образцово показательным - в каждом эпизоде футболисты "горожан" были на шаг впереди.

Туре забивает третий мяч

Во втором тайме киевляне прибавили и даже отыграли один мяч. Однако на весь матч подопечных Сергея Реброва не хватило - в концовке встречи Яя Туре красивым ударом из-за пределов штрафной установил окончательный счет.