«Он выстрелил судье в голову, шею и грудь, убив первой же пулей». Жуткая история из Аргентины

Инцидент произошел в локальной лиге районного уровня в Кордове. Матч остановился на 20-й минуте. Полицейские источники сообщили, что 48-летний арбитр Сесар Флорес принял решение удалить игрока одной из команд за удар соперника. Футболист ушел с поля, но недалеко. Подошел к скамейке запасных, вытащил из сумки пистолет и начал стрелять в судью.

Убийца нажал на курок трижды, и сразу стало ясно, что у него богатый опыт. Он попал точно в голову, шею и грудь Сесара Флореса, убив того первым же выстрелом. Позже стало известно, что кличка стрелка – «Эль Пеладо». Одной из пуль он ранил 25-летнего Вальтера Сарате, предположительно, с ним у «Эль Пеладо» случился конфликт на поле. Сарате попал в госпиталь, но его жизнь вне опасности. При этом убийца смог покинуть поле и успел скрыться в одном из неблагополучных районов. Поиски «Эль Пеладо» продолжаются.

Подобные происшествия – нечто из ряда вон выходящее даже для криминогенных районов Латинской Америки, но все же в истории футбола случались похожие инциденты, в основном – с участием горячих парней из Южной Америки.

Хайдер Кадым, Ирак

В матче любителей в городе Хилла выигрывала одна из команд, когда на последней минуте нападающий Хайдер Кадым вышел один на один, получив хорошую возможность сравнять счет. Вратарь спас свою команду, не догадываясь, на какие неприятности обрекает нападающего. Один из болельщиков проигравший команды, находившийся на трибунах просто застрелил не реализовавшего голевой момент форварда. Убийцу тут же арестовали, но игрока спасти не удалось.

Ферлей Рейес, Колумбия

Этот случай не связан напрямую с футболом, но жертвой перестрелки стал нападающий колумбийской «Юнион Магдалены» Ферлей Рейес. Когда Рейес находился в парикмахерской вместе со своими одноклубниками Луисом Диасом Асприльей, Хулио Мурильо и Карлосом Ангуло, туда ворвались вооруженные люди и начали стрелять по посетителям.

Рейес был убит на месте, а Асприлья ранен и доставлен в больницу. По одной из версий это была не очень удачная попытка ограбления, по другой – 22-летний Рейес был связан с наркомафией, и это было заказное убийство.

Сензо Мейива, ЮАР

Капитан сборной ЮАР и лидер клуба «Орландо Пайретс» Сензо Мейива малоизвестен в Европе, но у себя в стране был популярным голкипером, после трагической смерти в октябре 2014 года, обретя культовый статус «лучшего вратаря ЮАР всех времен».

Вечером 26 октября в дом Мейивы и его подруги – актрисы и активистки против домашнего насилия в ЮАР Келли Кумалы ворвались два вооруженных грабителя, не ожидавшие застать дома хозяев. После словесной перепалки преступники выстрелили в Сензо на глазах у его возлюбленной, скрывшись с места происшествия.

Голкипер умер по дороге в больницу. Его смерть имела такой резонанс, что президенту ЮАР Джейкобу Зума пришлось обещать по телевидению, что убийцы будут обязательно найдены и объявить вознаграждение в 250 тысяч рандов (чуть больше 10 тысяч долларов) за информацию о преступниках. 31 октября был арестован некий Занокухле Мбата, но после предварительного слушания он был отпущен.

Андрес Эскобар, Колумбия

Одна из самых известных трагедий также случилась в Колумбии. Андрес Эскобар, защитник «Атлетико Насьональ» имел неосторожность срезать мяч в свои ворота в матче ЧМ-1994 с американцами. По возвращении домой он был убит на автостоянке возле бара «Эль-Индо» телохранителем бандитов. Те прицепились к защитнику с обвинениями и оскорблениями по мотивам автогола.

На ЧМ-94 сборная Колумбии, от которой ждали многого после классной игры в отборе, провалилась по всем статьям, и тот автогол Эскобара на самом деле не делал погоды для выглядевшей медлительной команды. Но объяснить это гангстерам было сложно. По легенде, девятилетний племянник Андреса, как только увидел, что произошло на футбольном поле, сказал его сестре Марии: «Мамочка, они же убьют Андреса!», на что девушка ответила: «Нет, солнышко, людей не убивают за ошибки».

Трагедия обросла массой слухов и версий. Говорили, что Эскобар как и Рейес был причастен к наркомафии, играя за клуб, который спонсировал его знаменитый однофамилец Пабло Эскобар. Но, если на похороны Эскобара-наркобарона пришли 25 тысяч колумбийцев, то Андреса провожали в последний путь 125 тысяч поклонников, а несколько товарищей Эскобара отказались играть за сборную Колумбии. Кроме того люди перестали ходить на матчи местного чемпионата, считая колумбийский футбол слишком близким к наркомафии и подобные настроения исчезли только после того как Колумбия снова вышла на ЧМ в 2014 в Бразилии.

Сальвадор Кабаньяс, Парагвай

Сальвадор Кабаньяс, нападающий сборной Парагвая и самой популярной команды Мексики – «Америки», отдыхал в популярном у мексиканского криминала баре «Бар-Бар», когда у него случился конфликт с двумя постоянными посетителями.

Сальвадор с женой вышли в туалет и разошлись по своим отделам. Через несколько минут в мужское отделение зашли еще двое мужчин. Выскочив оттуда несколько секунд, они начали звонить по мобильным телефонам и направились к выходу. Там их ждала машина.

Вскоре нападающий был доставлен в больницу с пулей в затылке. Пару раз он приходил в сознание, но никого не узнавал. Ему сделали операцию, остановив кровотечение и насколько возможно предотвратив возможные последствия ранения. Пулю вытащить не удалось, ибо это могло привести к неконтролируемым последствиям. Врачи надеялись лишь на сильный организм спортсмена и здоровое сердце, которое должно выдержать послеоперационную нагрузку. И оно выдержало, как и сам Сальвадор.

Долгое время нападающий находился в реанимации под постоянным контролем врачей. На второй день доктора отметили положительные тенденции. Мозг стал подавать признаки жизни, внутричерепное давление пришло в норму, но доктора уверяли, что состояние больного может ежесекундно меняться, потому никого из родных и близких (в госпиталь съехалась чуть ли не вся футбольная Мексики) к нему не пускали.

Когда Сальвадор выкарабкался из лап смерти, оставшись навсегда с пулей в затылке, жизнь подкинула еще испытаний. Жена на пару с его адвокатом, пользуясь амнезией Сальвадора, делили его пожитки. Кабаньяс был признан банкротом и остался нужен только родителям да болельщикам. Общественность выбила нападающему в парламенте Парагвая пенсию в размере 800 долларов в месяц.

Ни о каком футболе сначала не шло.Чава практически заново учился ходить и находился под воздействием когнитивного эффекта – помнил только то, что было давно, но забывал, то что случилось, например, вчера. После длительной реабилитации и тренировок он все же вернулся на поле в составе родного клуба «12 октября». Камбэк символический, но очень важный для Кабаньяса.

Стрелявших в Кабаньяса бандитов, и так пребывавших на момент встречи с футболистом в розыске, позже арестовали в криминогенной столице Мексики – Синалоа. Они с трудом могли вспомнить этот инцидент, так как совершили в своей жизни больше преступлений, чем Кабаньяс забил голов.

Отавио Жордао, Бразилия

Ну и под конец – совсем уж дикие случаи расправ в Бразилии, заставшие в свое время усомниться в том, что в этой стране можно проводить чемпионате мира.

30 июня 2013 года Отавио Жордао обслуживал матч любительских команд в штате Мараньян, удалив 31-летнего Жосемира Сантоса Абреу. Когда тот отказался покидать поле и набросился на судью, тот недолго думая достал нож и пырнул им футболиста несколько раз. В итоге пострадавший скончался по дороге в больницу, а узнавшие об этом родственники и друзья Жосемира линчевали судью прямо на поле.

Они забросали арбитра камнями, отрезали ему голову и водрузили ее в центре поля на палке. Одного из участников расправы арестовали, других подали в розыск. Полицейский, проводивший расследование сказал: «Невозможно оправдать одно зверское преступление другим».

Отрезать голову – фишка бразильцев. Уже в октябре 2013 года произошел еще один случай с обезглавливанием в футболе. Бывшего футболиста «Бангу», шведского «Эстера» и массы любительских клубов Жоау Сантоса похитили, затолкав в автомобиль, а затем обезглавили, прислав голову его жене. Случай также произошел в штате Мараньян.

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