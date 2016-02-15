Девушка, из-за которой Луис Суарес ушел в «Барселону»

Суарес знаком с Софи еще с тех пор, как был подростком. Они происходили из разных по статусу семей, но их это никогда не тяготило. При этом родители Луиса развелись, когда мальчику было всего 9 лет. Событие наложило агрессивный отпечаток на его характер.

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Луис был тогда настолько беден, что ему приходилось выпрашивать деньги на автобус у тренеров "Насьоналя", за который он тогда выступал.

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Как пишет Суарес в своей автобиографии, именно отношения с Софи помогли ему стать тем, кем он стал. Она помогла ему сконцентрироваться на футболе вместо развлечений. При этом ему приходилось экономить на всем, чтобы была возможность угостить девушку хотя бы мороженым.

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В октябре 2003-го Софи с семьей переехала в Барселону. Она уговаривала Луиса переезжать, но тот был слишком привязан к Уругваю. Когда Софи уехала, их отношения продолжились на расстоянии. Вскоре игрок понял, что надо перебираться в Европу. Игра шла, но Суарес согласился на одно из первых предложений, от "Гронингена", и уехал в Голландию.

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Трансфер, впрочем, случился не так скоро, как хотелось бы Луису и Софи – летом 2006-го года.

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Суарес сразу забрал Софи жить к себе. При этом она сказала родителям, что едет на время, но так и осталась в Голландии вместе с будущим игроком "Барсы" и "Ливерпуля".

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Как видно из фотографий, история имеет вполне счастливый конец.

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Луис в итоге (транзитом через "Ливерпуль", к которому игрок по-прежнему питает очень теплые чувства) оказался в клубе, о котором давно мечтал – в том числе и потому, что семья Софи жила как раз в Барселоне.

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У пары растут симпатичные дети, которых папа регулярно радует трофеями.

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Слово Суаресу: "Софи знает меня не только с тех пор, когда я был молодым парнем, она любила меня еще тогда, когда у меня не было ничего. Она практически спасла меня – от самого себя".

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В современном футболе, где почти каждый футболист гонится за моделью посимпатичнее, Суарес выделяется не только чудными пенальти.

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Остается только пожелать Луису и Софи еще много счастливых моментов и постараться взять с них пример.

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Требл делать необязательно, но ваша семья в этом случае будет рада!

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Еще один способ порадовать любимую женщину, берите на вооружение.

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