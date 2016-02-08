«Ты слишком умный или такой тупой, раз задаешь эти вопросы?». Ван Гаал против журналистов

"Не существует журналиста, который бы разбирался в футболе лучше меня"

Бэкграунд: матч Кубка УЕФА между "АЗ" и "Ньюкаслом"

Слова:

– Мистер ван Гаал, что вы думаете про вопросы журналистов? - начал репортер.

– Знаете, вопросы сегодня лучше, - начал тренер. - Может быть, потому что это матч Кубка УЕФА. Советы журналистам на тему того, как лучше общаться со мной? Нужно спрашивать "почему", а не выдвигать свои теории. Когда журналист делает это, то думает, что разбирается в футболе не хуже меня. Быть тренером - искусство.

– Работа журналиста - тоже искусство...

– У каждого свое место.

– Нет журналиста, который разбирается в футболе так же как и вы?

– Нет, он не существует.

"Фриц, как ты смеешь говорить такое?!"

Бэкграунд: спорное судейство в матче между "АЗ" и "Аяксом"

Слова:

– Вы не можете сказать, что судьи были благосклонны к вам в Алкмаре… - не договорил журналист.

– Гол отменили. Фриц, как ты можешь об этом говорить? А что насчет Хунтелара, который оттолкнул Ялинса и добрался до мяча?

– Я могу сам решить то, что мне говорить.

– Хорошо, тогда я могу решить, что больше не буду тебе отвечать. Я отвечаю и злюсь, хотя говорю факты.

– Но разве ошибки были не в пользу обеих команд?

– Нет, не в пользу. Это замечание того, кто вообще не несет никакой ответственности. Человека, который развалился в кресле и говорит: "Ах, какой у нас матч! Да он ничего не значит".

– Это не так.

– Так, ведь ты ни за что не отвечаешь.

– Могу я думать за себя?

– Есть ли вопросы по игре, - попытался остудить пыл пресс-атташе.

– Довольны? Вы снова насладились шоу! - еще больше вспылил Ван Гаал.

– Луи, то есть мы все ошибаемся? - бросил журналист напоследок.

– "АЗ" должен стать сильнее, иначе решения всегда будут приниматься в пользу топ-клуба. У меня есть больше пяти примеров, посмотрите по телевизору. А Фриц пусть комментирует.

"Теперь я засранец, опять авторитарный засранец"

Бэкграунд: матч между "АЗ" и "Аяксом"

Слова:

– Ты тупой, Тед ван Леувен? Ты действительно такой тупой? Разве я не говорил, что должен защищать интересы "Аякса"? Разве я не говорил о существующих договоренностях с игроками?

– Да.

– Тогда почему ты задаешь эти вопросы? Это я шибко умный или ты такой тупой? Разве я не объяснил все вежливо? Теперь я засранец, опять авторитарный засранец. Но вопросы-то тупые от Криса и тебя.

"Почему вы меня долго допрашиваете?"

Бэкграунд: матч "АЗ" и "Гронингена"

Слова:

– Давайте поговорим о первых 15 минутах, когда "АЗ" играл очень хорошо, - сказал журналист.

– Это подробное интервью после игры? Рона Янса вы тоже долго допрашивали? Вы считаете это нормальным? Сколько я тут уже стою?

– Минут 6-7.

– Вы столько же допрашивали Янса?

– Не сегодня, но иногда я и ему задаю много вопросов. Вы хотите прекратить интервью?

– Да, я так думаю. На пресс-конференции у вас будет еще один шанс.

"То есть просто откажетесь от меня?"

Бэкграунд: участие в аналитической программе на голландском ТВ

Слова:

– В ближайшие дни продолжится футбольная лихорадка. Анализировать матчи будут Вим Киефт и Марк ван Хинтум.

– Чего?

– Что значит чего?

– Чего?

– Мы продолжим наш анализ с Вимом Киефтом и Марком ванн Хинтумом…

– А Луи ван Гаал, значит, больше не анализирует?

– Я думал, что вы заняты…

– Занят? У меня нет никаких обязательств перед "АЗ". Я полностью готов, "АЗ" - победитель чемпионата. Я могу проанализировать игру соперников для следующего сезона. А теперь сюда явятся Киефт и ван Хинтум? Я весь сезон с вами работаю и сейчас слышу "до свидания"? То есть просто откажетесь от меня?

– Мы весь год работали с вами, а теперь мне бы хотелось узнать мнение других.

– Последние игры сезона всем интересны. А мне теперь смотреть футбол по телевизору? Киефт и ван Хинтум хорошие варианты? Тогда хорошего вечера и до свидания.

"Журналисты меня увольняли уже три раза, но я все еще тренер "МЮ"

Бэкграунд: поражение "Манчестер Юнайтед" в матче с "Сандерлендом"

Слова:

– Не думаю, что я должен обсуждать это, - сказал ван Гаал. - Журналисты сами сочиняют свои истории, а мне потом приходится их комментировать. Но я не стану этого делать. Можете писать и дальше, хотя это ужасно и отвратительно. Журналисты меня увольняли уже три раза, но я все еще тренер "МЮ" и должен ходить на пресс-конференции. Часто мне задают вопросы в неуважительной манере, но я всегда честен. Мне больше нельзя проигрывать, иначе меня уволят в четвертый раз.

"Клуб не обязан стрелять в меня – я могу сделать это сам"

Бэкграунд: Неудача "МЮ" в матче со "Сток Сити"

Слова:

– Мы уступили в четвертой игре, поэтому нужно подождать и посмотреть. Клуб не обязан стрелять в меня или увольнять – иногда я делаю это самостоятельно.

"Не я критиковал Руни, а ты, толстяк"

Бэкграунд: ван Гаал в очередной раз услышал вопрос об игре Руни

Слова:

– Я не буду отвечать на вопросы об игре Уэйна Руни. Не я его критиковал, а вы, - вскочил Ван Гаал и направился к выходу. Вдруг тренер остановился и указал пальцем на корреспондента Нила Кастиса. - И ты, толстяк, тоже.

"Мы больше атаковали и соответственно побеждали. Но это понимает даже моя мама и бабушка"

Бэкграунд: Ван Гаал старался объяснить череду неудач

Слова:

– Я разделяю чувства болельщиков. Конечно, у них есть свое собственное мнение, но я думаю, что они находятся под влиянием Пола Скоулза и всей критики, которая вылилась на команду в СМИ. Кроме того, они должны проанализировать игру и понять, что атаковать весь матч не есть хорошо. Болельщики хотят, чтобы мы больше атаковали и соответственно побеждали. Но это понимает даже моя мама и бабушка.

"Вы уволены. Теперь посмотрите на реакцию своей семьи"

Бэкграунд: еще один вопрос о Жозе Моуринью в "МЮ"

Слова:

– Вы, как я понимаю, беседовали об этом с Эдом Вудвордом (исполнительный директор - Bombardir.ru)? – переспросил ван Гаал.

– Клуб опровергает информацию об увольнении, - ответил журналист.

– Клуб опровергает? Я вообще не понимаю, почему руководство должно что-то опровергать. Почему они должны опровергать истории, которые вы сами придумываете? Окей, вы не говорили ни с Вудвордом, ни с Глейзерами, а значит всю эту историю вы выдумали сами. Таким образом, я не должен отвечать на ваш вопрос. А давайте я сейчас скажу, что вы будете завтра уволены. Как там вас зовут? Я буду кричать ваше имя на каждом углу, выясню, есть ли у вас жена, дети, племянники или кто-то еще. Как думаете, им это понравится?