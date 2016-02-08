Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Ты слишком умный или такой тупой, раз задаешь эти вопросы?». Ван Гаал против журналистов

«Ты слишком умный или такой тупой, раз задаешь эти вопросы?». Ван Гаал против журналистов

 

"Не существует журналиста, который бы разбирался в футболе лучше меня"

Бэкграунд: матч Кубка УЕФА между "АЗ" и "Ньюкаслом"

Слова:

Мистер ван Гаал, что вы думаете про вопросы журналистов? - начал репортер.

 Знаете, вопросы сегодня лучше, - начал тренер. - Может быть, потому что это матч Кубка УЕФА. Советы журналистам на тему того, как лучше общаться со мной? Нужно спрашивать "почему", а не выдвигать свои теории. Когда журналист делает это, то думает, что разбирается в футболе не хуже меня. Быть тренером - искусство.

 Работа журналиста - тоже искусство...

 У каждого свое место.

 Нет журналиста, который разбирается в футболе так же как и вы?

 Нет, он не существует.

"Фриц, как ты смеешь говорить такое?!"

Бэкграунд: спорное судейство в матче между "АЗ" и "Аяксом"

Слова:

 Вы не можете сказать, что судьи были благосклонны к вам в Алкмаре… - не договорил журналист.

 Гол отменили. Фриц, как ты можешь об этом говорить? А что насчет Хунтелара, который оттолкнул Ялинса и добрался до мяча?

 Я могу сам решить то, что мне говорить.

 Хорошо, тогда я могу решить, что больше не буду тебе отвечать. Я отвечаю и злюсь, хотя говорю факты.

 Но разве ошибки были не в пользу обеих команд?

 Нет, не в пользу. Это замечание того, кто вообще не несет никакой ответственности. Человека, который развалился в кресле и говорит: "Ах, какой у нас матч! Да он ничего не значит".

 Это не так.

 Так, ведь ты ни за что не отвечаешь.

 Могу я думать за себя?

 Есть ли вопросы по игре, - попытался остудить пыл пресс-атташе.

 Довольны? Вы снова насладились шоу! - еще больше вспылил Ван Гаал.

 Луи, то есть мы все ошибаемся? - бросил журналист напоследок.

 "АЗ" должен стать сильнее, иначе решения всегда будут приниматься в пользу топ-клуба. У меня есть больше пяти примеров, посмотрите по телевизору. А Фриц пусть комментирует.

"Теперь я засранец, опять авторитарный засранец"

Бэкграунд: матч между "АЗ" и "Аяксом"

Слова:

Ты тупой, Тед ван Леувен? Ты действительно такой тупой? Разве я не говорил, что должен защищать интересы "Аякса"? Разве я не говорил о существующих договоренностях с игроками?

 Да.

 Тогда почему ты задаешь эти вопросы? Это я шибко умный или ты такой тупой? Разве я не объяснил все вежливо? Теперь я засранец, опять авторитарный засранец. Но вопросы-то тупые от Криса и тебя.

"Почему вы меня долго допрашиваете?"

Бэкграунд: матч "АЗ" и "Гронингена"

Слова:

 Давайте  поговорим о первых 15 минутах, когда "АЗ" играл очень хорошо, - сказал журналист.

 Это подробное интервью после игры? Рона Янса вы тоже долго допрашивали? Вы считаете это нормальным? Сколько я тут уже стою?

 Минут 6-7.

 Вы столько же допрашивали Янса?

 Не сегодня, но иногда я и ему задаю много вопросов. Вы хотите прекратить интервью?

 Да, я так думаю. На пресс-конференции у вас будет еще один шанс.

"То есть просто откажетесь от меня?"

Бэкграунд: участие в аналитической программе на голландском ТВ

Слова:

 В ближайшие дни продолжится футбольная лихорадка. Анализировать матчи будут Вим Киефт и Марк ван Хинтум.

 Чего?

 Что значит чего?

 Чего?

 Мы продолжим наш анализ с Вимом Киефтом и Марком ванн Хинтумом…

 А Луи ван Гаал, значит, больше не анализирует?

 Я думал, что вы заняты…

 Занят? У меня нет никаких обязательств перед "АЗ". Я полностью готов, "АЗ" - победитель чемпионата. Я могу проанализировать игру соперников для следующего сезона. А теперь сюда явятся Киефт и ван Хинтум? Я весь сезон с вами работаю и сейчас слышу "до свидания"?  То есть просто откажетесь от меня?

 Мы весь год работали с вами, а теперь мне бы хотелось узнать мнение других.

 Последние игры сезона всем интересны. А мне теперь смотреть футбол по телевизору? Киефт и ван Хинтум хорошие варианты? Тогда хорошего вечера и до свидания.

"Журналисты меня увольняли уже три раза, но я все еще тренер "МЮ"

Бэкграунд: поражение "Манчестер Юнайтед" в матче с "Сандерлендом"

Слова:

 Не думаю, что я должен обсуждать это, - сказал ван Гаал. -  Журналисты сами сочиняют свои истории, а мне потом приходится их комментировать. Но я не стану этого делать. Можете писать и дальше, хотя это ужасно и отвратительно. Журналисты меня увольняли уже три раза, но я все еще тренер "МЮ" и должен ходить на пресс-конференции. Часто мне задают вопросы в неуважительной манере, но я всегда честен. Мне больше нельзя проигрывать, иначе меня уволят в четвертый раз.

"Клуб не обязан стрелять в меня – я могу сделать это сам"

Бэкграунд: Неудача "МЮ" в матче со "Сток Сити"

Слова:

 Мы уступили в четвертой игре, поэтому нужно подождать и посмотреть. Клуб не обязан стрелять в меня или увольнять – иногда я делаю это самостоятельно.

"Не я критиковал Руни, а ты, толстяк"

Бэкграунд: ван Гаал в очередной раз услышал вопрос об игре Руни

Слова:

 Я не буду отвечать на вопросы об игре Уэйна Руни. Не я его критиковал, а вы, - вскочил Ван Гаал и направился к выходу. Вдруг тренер остановился и указал пальцем на корреспондента Нила Кастиса. - И ты, толстяк, тоже.

"Мы больше атаковали и соответственно побеждали. Но это понимает даже моя мама и бабушка"

Бэкграунд: Ван Гаал старался объяснить череду неудач

Слова:

 Я разделяю чувства болельщиков. Конечно, у них есть свое собственное мнение, но я думаю, что они находятся под влиянием Пола Скоулза и всей критики, которая вылилась на команду в СМИ. Кроме того, они должны проанализировать игру и понять, что атаковать весь матч не есть хорошо. Болельщики хотят, чтобы мы больше атаковали и соответственно побеждали. Но это понимает даже моя мама и бабушка.

"Вы уволены. Теперь посмотрите на реакцию своей семьи"

Бэкграунд: еще один вопрос о Жозе Моуринью в "МЮ"

Слова:

 Вы, как я понимаю, беседовали об этом с Эдом Вудвордом (исполнительный директор - Bombardir.ru)? – переспросил ван Гаал.

 Клуб опровергает информацию об увольнении, - ответил журналист.

– Клуб опровергает? Я вообще не понимаю, почему руководство должно что-то опровергать. Почему они должны опровергать истории, которые вы сами придумываете? Окей, вы не говорили ни с Вудвордом, ни с Глейзерами, а значит всю эту историю вы выдумали сами. Таким образом, я не должен отвечать на ваш вопрос. А давайте я сейчас скажу, что вы будете завтра уволены. Как там вас зовут? Я буду кричать ваше имя на каждом углу, выясню, есть ли у вас жена, дети, племянники или кто-то еще. Как думаете, им это понравится?

Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед ван Гаал Луи
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
hikakin
1454981289
Эд Вудворд - исп. директор МЮ
Ответить
FanatSerj
1455017124
Черчесов и по жестче задвигал в гостях ))
Ответить
Главные новости
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
Вчера, 21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
Вчера, 21:41
15
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
Вчера, 21:33
59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+