«Ты слишком умный или такой тупой, раз задаешь эти вопросы?». Ван Гаал против журналистов

"Не существует журналиста, который бы разбирался в футболе лучше меня"
Бэкграунд: матч Кубка УЕФА между "АЗ" и "Ньюкаслом"
Слова:
– Мистер ван Гаал, что вы думаете про вопросы журналистов? - начал репортер.
– Знаете, вопросы сегодня лучше, - начал тренер. - Может быть, потому что это матч Кубка УЕФА. Советы журналистам на тему того, как лучше общаться со мной? Нужно спрашивать "почему", а не выдвигать свои теории. Когда журналист делает это, то думает, что разбирается в футболе не хуже меня. Быть тренером - искусство.
– Работа журналиста - тоже искусство...
– У каждого свое место.
– Нет журналиста, который разбирается в футболе так же как и вы?
– Нет, он не существует.
"Фриц, как ты смеешь говорить такое?!"
Бэкграунд: спорное судейство в матче между "АЗ" и "Аяксом"
Слова:
– Вы не можете сказать, что судьи были благосклонны к вам в Алкмаре… - не договорил журналист.
– Гол отменили. Фриц, как ты можешь об этом говорить? А что насчет Хунтелара, который оттолкнул Ялинса и добрался до мяча?
– Я могу сам решить то, что мне говорить.
– Хорошо, тогда я могу решить, что больше не буду тебе отвечать. Я отвечаю и злюсь, хотя говорю факты.
– Но разве ошибки были не в пользу обеих команд?
– Нет, не в пользу. Это замечание того, кто вообще не несет никакой ответственности. Человека, который развалился в кресле и говорит: "Ах, какой у нас матч! Да он ничего не значит".
– Это не так.
– Так, ведь ты ни за что не отвечаешь.
– Могу я думать за себя?
– Есть ли вопросы по игре, - попытался остудить пыл пресс-атташе.
– Довольны? Вы снова насладились шоу! - еще больше вспылил Ван Гаал.
– Луи, то есть мы все ошибаемся? - бросил журналист напоследок.
– "АЗ" должен стать сильнее, иначе решения всегда будут приниматься в пользу топ-клуба. У меня есть больше пяти примеров, посмотрите по телевизору. А Фриц пусть комментирует.
"Теперь я засранец, опять авторитарный засранец"
Бэкграунд: матч между "АЗ" и "Аяксом"
Слова:
– Ты тупой, Тед ван Леувен? Ты действительно такой тупой? Разве я не говорил, что должен защищать интересы "Аякса"? Разве я не говорил о существующих договоренностях с игроками?
– Да.
– Тогда почему ты задаешь эти вопросы? Это я шибко умный или ты такой тупой? Разве я не объяснил все вежливо? Теперь я засранец, опять авторитарный засранец. Но вопросы-то тупые от Криса и тебя.
"Почему вы меня долго допрашиваете?"
Бэкграунд: матч "АЗ" и "Гронингена"
Слова:
– Давайте поговорим о первых 15 минутах, когда "АЗ" играл очень хорошо, - сказал журналист.
– Это подробное интервью после игры? Рона Янса вы тоже долго допрашивали? Вы считаете это нормальным? Сколько я тут уже стою?
– Минут 6-7.
– Вы столько же допрашивали Янса?
– Не сегодня, но иногда я и ему задаю много вопросов. Вы хотите прекратить интервью?
– Да, я так думаю. На пресс-конференции у вас будет еще один шанс.
"То есть просто откажетесь от меня?"
Бэкграунд: участие в аналитической программе на голландском ТВ
Слова:
– В ближайшие дни продолжится футбольная лихорадка. Анализировать матчи будут Вим Киефт и Марк ван Хинтум.
– Чего?
– Что значит чего?
– Чего?
– Мы продолжим наш анализ с Вимом Киефтом и Марком ванн Хинтумом…
– А Луи ван Гаал, значит, больше не анализирует?
– Я думал, что вы заняты…
– Занят? У меня нет никаких обязательств перед "АЗ". Я полностью готов, "АЗ" - победитель чемпионата. Я могу проанализировать игру соперников для следующего сезона. А теперь сюда явятся Киефт и ван Хинтум? Я весь сезон с вами работаю и сейчас слышу "до свидания"? То есть просто откажетесь от меня?
– Мы весь год работали с вами, а теперь мне бы хотелось узнать мнение других.
– Последние игры сезона всем интересны. А мне теперь смотреть футбол по телевизору? Киефт и ван Хинтум хорошие варианты? Тогда хорошего вечера и до свидания.
"Журналисты меня увольняли уже три раза, но я все еще тренер "МЮ"
Бэкграунд: поражение "Манчестер Юнайтед" в матче с "Сандерлендом"
Слова:
– Не думаю, что я должен обсуждать это, - сказал ван Гаал. - Журналисты сами сочиняют свои истории, а мне потом приходится их комментировать. Но я не стану этого делать. Можете писать и дальше, хотя это ужасно и отвратительно. Журналисты меня увольняли уже три раза, но я все еще тренер "МЮ" и должен ходить на пресс-конференции. Часто мне задают вопросы в неуважительной манере, но я всегда честен. Мне больше нельзя проигрывать, иначе меня уволят в четвертый раз.
"Клуб не обязан стрелять в меня – я могу сделать это сам"
Бэкграунд: Неудача "МЮ" в матче со "Сток Сити"
Слова:
– Мы уступили в четвертой игре, поэтому нужно подождать и посмотреть. Клуб не обязан стрелять в меня или увольнять – иногда я делаю это самостоятельно.
"Не я критиковал Руни, а ты, толстяк"
Бэкграунд: ван Гаал в очередной раз услышал вопрос об игре Руни
Слова:
– Я не буду отвечать на вопросы об игре Уэйна Руни. Не я его критиковал, а вы, - вскочил Ван Гаал и направился к выходу. Вдруг тренер остановился и указал пальцем на корреспондента Нила Кастиса. - И ты, толстяк, тоже.
"Мы больше атаковали и соответственно побеждали. Но это понимает даже моя мама и бабушка"
Бэкграунд: Ван Гаал старался объяснить череду неудач
Слова:
– Я разделяю чувства болельщиков. Конечно, у них есть свое собственное мнение, но я думаю, что они находятся под влиянием Пола Скоулза и всей критики, которая вылилась на команду в СМИ. Кроме того, они должны проанализировать игру и понять, что атаковать весь матч не есть хорошо. Болельщики хотят, чтобы мы больше атаковали и соответственно побеждали. Но это понимает даже моя мама и бабушка.
"Вы уволены. Теперь посмотрите на реакцию своей семьи"
Бэкграунд: еще один вопрос о Жозе Моуринью в "МЮ"
Слова:
– Вы, как я понимаю, беседовали об этом с Эдом Вудвордом (исполнительный директор - Bombardir.ru)? – переспросил ван Гаал.
– Клуб опровергает информацию об увольнении, - ответил журналист.
– Клуб опровергает? Я вообще не понимаю, почему руководство должно что-то опровергать. Почему они должны опровергать истории, которые вы сами придумываете? Окей, вы не говорили ни с Вудвордом, ни с Глейзерами, а значит всю эту историю вы выдумали сами. Таким образом, я не должен отвечать на ваш вопрос. А давайте я сейчас скажу, что вы будете завтра уволены. Как там вас зовут? Я буду кричать ваше имя на каждом углу, выясню, есть ли у вас жена, дети, племянники или кто-то еще. Как думаете, им это понравится?