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  • Сестра Неймара, которая встречается с его партнером по сборной Бразилии

Сестра Неймара, которая встречается с его партнером по сборной Бразилии

 

Неймар даже сделал в честь сестры татуировку.

Девушка очень любит греться на бразильском солнце. 

А вот так выглядит Instagram сексуальной Рафаэллы:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

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Комментарии (16)
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vanesss1981
1454608174
огонь!
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Ssspa1r0
1454610697
Партаки, пирсинг, силикон - фу, блевота!
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mutabor0992
1454612643
Зачетная соска!
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Ромарио1981
1454613155
Мне она больше чем Неймар нравится.Причем намного!
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roman230582
1454615900
Обычная бразильянка, с братом повезло, есть шанс вылезти в люди
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sashaibra
1454665619
Спортивный сайт! Зачем это публиковать?! Хотите на телок поглазеть так идите на другие сайты. Футбол и "сиськи-письки" не первый раз уже показывают на данном сайте. Уйду на championat.com
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Pravdin_V
1454678926
Похоже он сестричку шпилит
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shur
1454921209
Страшновата подруга...
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headdevil
1455019989
Братюня дал денег на сисюни)
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JendosParavoz
1455057727
ничего особенного
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