Сестра Неймара, которая встречается с его партнером по сборной Бразилии

Неймар даже сделал в честь сестры татуировку.
Девушка очень любит греться на бразильском солнце.
А вот так выглядит Instagram сексуальной Рафаэллы:
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Shayk it. Личная болельщица Хамеса Родригеса из России