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Почему Кубок Лиги интересен только в Англии

Спойлер. Главные выводы из материала:

  • Английские клубы могут выиграть первый трофей уже в феврале
  • Кубок Лиги не уплотняет насыщенный календарь
  • Клубы из низших лиг борются на равных с грандами
  • Можно увидеть интересные пары уже на ранних стадиях турнира
  • Молодые футболисты получают шанс проявить себя

Первая причина – возможность выиграть ранний трофей

В отличие от большинства национальных кубков, финал Кубка Лиги – не венец длинного сезона, а самый его разгар. Какой тренер устоит перед соблазном уже в феврале обеспечить себе кредит доверия до лета в виде завоеванного трофея? «Бирмингем» в сезоне-2010/2011 при помощи удачного календаря добрался до финала, а там арендованный у «Рубина» Обафеми Мартинс забил победный гол «Арсеналу». Несмотря на вылет крепкого середняка из АПЛ, тренер «синих» Алекс Маклиш собрал хорошую прессу, а в следующем сезоне успешно развалил второй бирмингемский клуб – «Астон Виллу». В Лиге Европы «Бирмингем», уже выступая в Чемпионшипе, смотрелся достойно, но из группы так и не вышел, а в АПЛ с тех пор не появлялся.

Если новый наставник только пришел в команду, как Юрген Клопп, победа в Кубке Лиги просто идеальный плацдарм. Или если у клуба не все гладко в АПЛ («Манчестер Сити» с «Эвертоном» пока занимают не те места, на которые рассчитывали). Богатая история и зрительский интерес делают Кубок Лиги достаточно престижным соревнованием, чтобы считать его выигрыш успехом даже для гранда. Наличие в числе последних пяти победителей «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Челси» – лучшее тому доказательство.

Вторая причина – уникальные риски

Длина пути для команд высших дивизионов мало отличается от сетки в Кубке Англии. Представители АПЛ должны сделать шесть шагов к победе, но участие в еврокубках позволяет пропустить один из раундов Кубка Лиги. Команды Чемпионшипа, наоборот, стартуют раундом позже в Кубке Англии. Главное преимущество Кубка Лиги – один матч. Кроме полуфиналов. Это хорошо для всех, поскольку не уплотняет насыщенный календарь. К тому же, мечты многих маленьких клубов, отстоявших ничью против гранда в Кубке Англии, разбивались вдребезги в переигровке.

В нынешнем сезоне уже в 1/32 финала именно так не повезло «Эксетеру», «Бристоль Сити» и «Уикомбу». Особенно обидно должно быть «грекам». Середняк четвертого по силе дивизиона дважды вел в счете и был в шаге от того, чтобы пройти «Ливерпуль», а в результате получил 0:3 в повторном матче на «Энфилде». Гранды же могут порадоваться отсутствию слепого жребия. В Кубке Англии нередки случаи пересечения команд калибра «МЮ» с «Челси» уже на самой ранней стадии, а в Кубке Лиги клубы делятся на сеяные и несеяные.

Третья причина – низкие призовые

Коммерческий эффект в Англии в основном достигается за счет телевидения и продажи билетов. За победу в турнире платят всего 100 тысяч фунтов, и такая сумма вряд ли способна заинтересовать команды из разряда «топ», а победитель Кубка Англии получает в 20 раз больше. Путевка в Лигу Европы – тоже стимул слабый. Все это открывает дорогу к титулу клубам попроще, для которых выход в еврокубок станет историческим достижением. Правда, в отличие от национального Кубка, проигравший в финале не получает вожделенной путевки, если победитель попал в Лигу Чемпионов, так что в этом случае в Европу отправляется тот клуб АПЛ, который финишировал на границе еврозоны по итогам сезона. Из клубов низших лиг ближе всего к мечте подобрались «Кардифф» и «Брэдфорд»: игравшие в Чемпионшипе валлийцы в сезоне-2011/2012 на равных бились с «Ливерпулем» в финале, проиграв лишь по пенальти. Через год крепкий клуб поднялся в АПЛ, но сразу вернулся обратно.

Еще удивительнее история «Брэдфорда» сезоном позже. Клуб покинул АПЛ в 2001-м, решив не задерживаться и в Чемпионшипе. С тех пор «петухи» болтались между первой и второй лигой. У себя в Д4 «Брэдфорд» привычно не хватал звезд, зато в Кубке Лиги сумел минимально одолеть в 1/8 финала «Уиган». Чудом проскочив «Арсенал» («канониры» дважды попадали в каркас по ходу матча и еще раз в серии пенальти), «Брэдфорд» оказался в шаге от триумфа. Забив в полуфиналах на один гол больше «Астон Виллы», игроки скромного клуба готовились к матчу их жизни, но сказка закончилась 24 февраля – «Суонси» первый в истории Кубок Лиги оказался нужнее. В итоге «лебеди» заклевали «петухов», отгрузив им пять безответных мячей.

Четвертая причина – более высокий уровень участников

Если в Кубке Англии участвует семь сотен клубов, о существовании большинства из которых никто никогда не услышит за пределами острова, то в Кубке Лиги задействовано всего 92. Поэтому турнир вызывает серьезный зрительский интерес с самой первой стадии. Не говоря уже о второй, с которой в игру вступают клубы АПЛ. Это вам не шесть этапов одной только квалификации в Кубке Англии. Проходных матчей гораздо меньше, хотя и до второй лиги от АПЛ пролегла настоящая пропасть.

Интересные пары попадаются уже в 1/16 финала. В этом сезоне, к примеру, выпали бирмингемское и лондонское дерби. «Канониры» придумали оригинальный способ обыграть на выезде «Тоттенхэм» – с помощью дубля Фламини. И все ради того, чтобы уже в следующей стадии «слить» 0:3 «Шеффилд Уэнсдей». Там же «Мидлсбро» и «Халл» выбили по пенальти «Лестер» с «МЮ», а действующий обладатель Кубка «Челси» уступил «Стоку». Подобные сенсации – главная фишка турнира.

Пятая причина – возможность держать в тонусе всю команду

В Англии с ее убийственным количеством матчей за сезон разделение на основной состав и запас достаточно условно. Большинство тренеров команд АПЛ имеет по 2-3 толковых исполнителя на каждую позицию и активно практикует ротацию. Малейший спад, и ты отправляешься развлекать публику в Колчестеры с Донкастерами. Достаточно высокий уровень Кубка Лиги позволяет набирать форму после травм и уверенность тем, кто здоров. Или обкатывать новичков и проводить тактические эксперименты в боевых условиях. Да и отданная в аренду молодежь гарантированно получает пару действительно больших матчей. Сыграть в Кубке за «Челси» против «Рочдейла» и за «Рочдейл» против «Челси» – не одно и то же. К экватору, когда накапливается усталость и заполняется лазарет, Кубок Лиги благополучно заканчивается. Именно эксперименты с составом в топовых командах на ранних стадиях – основной залог успеха клубов из низших лиг. Начиная с четвертьфиналов, те гранды, что дожили до них, берутся за дело всерьез. И уцелевших выскочек обычно разделывают под орех.

В большой пятерке Кубок Лиги есть только во Франции. Как и все в этой стране, его приватизировал «ПСЖ». Парижане выиграли два последних и уже добрались до полуфинала нынешнего. Чахнувший интерес к турниру возрос после реорганизации в 2006 году. Сейчас дополнительным стимулом, как и в Англии, является путевка в Лигу Европы. В Германии с Кубком Лиги «завязали» в 2007-м, в Испании – вообще в 1986-м, а в Италии такой турнир даже не проводили. Поддерживает инициативу Португалия, где удалось найти спонсора – там достаточно запутанный формат с групповым этапом, откуда лучшие попадают сразу в полуфинал. Из восьми проведенных турниров шесть выиграла «Бенфика». По всей видимости, именно отсутствие заинтересованных спонсоров – основная причина отсутствия Кубка Лиги в большинстве стран. Если национальный Кубок организовывает футбольный союз и делать это он обязан, то Кубок лиги – добровольная инициатива этой лиги. Если нет коммерческой привлекательности, то и инициативы у лиги не находится.

В России первая и единственная попытка провести Кубок Лиги случилась в 2003 году. Участвовали только команды высшего дивизиона. Все этапы, даже финал, проходили в двухматчевом режиме. Ни серьезных призовых, ни места в еврокубках турнир не давал. Особым зрительским интересом не пользовался тоже. К тому же проводился в дни, выделенные под матчи сборных, что не позволяло командам выставлять боевые составы. Выиграл уникальный Кубок набиравший высоту «Зенит». В первом финальном матче на «Петровском» команда Петржелы разгромила «Черноморец», а ответная встреча в Новороссийске завершилась вничью.

Англия. Кубок Лиги Франция. Кубок лиги Англия
Комментарии (2)
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DenMih
1454080261
нигде и не услышишь что Зенит - Обладатель кубка Лиги.
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