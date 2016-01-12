«Я бы дал награду Березуцкому». Как социальные сети отреагировали на «Золотой мяч»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Отличное сравнение

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Удивлены не все

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Тот момент, когда твой сын учится считать по твоим "Золотым мячам"

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Про Суареса тоже помнят

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Альтернативная версия

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Добавить нечего

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Поздравления от одноклубников

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

И еще

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Что, если бы это случилось сегодня на церемонии вручения "Золотого мяча"? (Отсылка к инциденту на конкурсе "Мисс Вселенная)

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Некоторые вещи не меняются!

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Напоследок взгляните на очень странную версию награды

Как Лионель Месси получил пятый "Золотой мяч"