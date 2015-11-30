«Динамо» - «Локомотив» - 2:2, «Краснодар» - «Ростов» - 2:1, «Рубин» - «Спартак» - 2:2 (ВИДЕО)

<p><em>Сразу три важных матча проходят в РФПЛ. «Бомбардир» в режиме онлайн представляет голы и ключевые моменты главных игр 17-го тура.</em></p> <p><strong><a href="https:///online/81044" target="_blank">"Динамо" - "Локомотив" - 2:2</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Дьяков разводит Гилерме и мяч по разным углам</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8132800" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Самедов сравнивает счет в дерби</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8132891" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Майкон забивает важнейший гол</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8132947" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Дьяков под занавес встречи спасает для "Динамо" очко</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8133024" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <hr /> <p><a href="https:///online/81043" target="_blank"><strong>"Краснодар" - "Ростов" - 2:1</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Канга опасно выстрелил по воротам Диканя</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8132773" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Сумасшедшее спасение от Джанаева</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8132783" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Мамаев открывает счет</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8132999" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Азмун выравнивает положение</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8133002" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Вандерсон приносит "Краснодару" победу</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8133008" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <hr /> <p><a href="https:///online/81046" target="_blank"><strong>"Рубин" - "Спартак" - 2:2</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Классный сэйв Рыжикова</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8132766" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Отмененный гол-красавец Камболова</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8132811" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Зе Луиш все-таки открывает счет в матче</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8132927" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Девич сравнивает счет</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8132976" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Промес уверенно реализует пенальти</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8132988" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Кверквелия спасает для "Рубина" важное очко</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8133031" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <hr />