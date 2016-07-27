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    • «Могу умереть, но не собираюсь сдаваться». Как бунтарь Риксен продолжает бороться со смертью

    «Могу умереть, но не собираюсь сдаваться». Как бунтарь Риксен продолжает бороться со смертью


    5
    Голосов: 3
    27.07.2016 13:05
    Сегодня бывшему игроку «Зенита» Фернандо Риксену исполняется 40 лет. Вот уже третий год он сражается с непобедимой болезнью. «Бомбардир» рассказывает о главном испытании в жизни футболиста.

    «В Петербурге у меня было много поводов присосаться к бутылке. Главная из них заключалась в том, что я постепенно перестал попадать в основу. Не понимая всей опасности, я просил русских друзей доставать кокаин и делал дорожки прямо в туалете ночного клуба», – рассказывает Риксен в своей автобиографии. Голландец провел в клубе из Санкт-Петербурге долгие три года, которые вместили в себя около 50-ти матчей за «Зенит». Согласитесь, что не особенно много. Самоотверженный бунтарь полюбился российским болельщикам, но за систематические нарушения дисциплины «Зенит» расторг с ним контракт. Главным же клубом в карьере Фернандо Риксена всегда был и остается «Глазго Рейнджерс», где голландца любили в его любом состоянии. Но в самый нужный момент рядом оказались абсолютно все.

    Его история могла остаться за кадром и не получить мировой огласки. Однако так уж случилось, что два года назад в своих проблемах Риксен сознался в прямом эфире одного из телеканалов. Фернандо просто должен был ответить на несколько вопросов по собственной автобиографии «Дух бойца». Надо сказать, что книжка получилась довольно скандальная. Риксен открыл много правды на закулисные события в Петербурге и других местах, где ему удалось поиграть. Но веселого разговора не получилось. Где-то в середине программы глаза Фернандо налились слезами. Риксен сломался. Он больше не мог сказать даже несколько слов, поражая зрителей своим испугом. Пролить свет на происходящее помог биограф, помогавший Фернандо работать над книгой. «Завтра Фернандо поедет на прием к врачу. У него обнаружена болезнь Лу Герига, более известная как боковой амиотрофический склероз», – рассказал тот, повергнув всех в настоящий шок.

    В мире поднялся бум. Каждый захотел посочувствовать Фернандо. В Глазго был организован благотворительный матч, собравший на поле друзей Риксена и звездных футболистов «Глазго Рейнджерс». Более 40 тысяч зрителей посетили игру, пожертвования с которой пошли на помощь Фернандо Риксену и всем больным этим страшным недугом. Жертвовал деньги на его лечение и «Селтик» – главный соперник «Рейнджерс» на все футбольные времена. «Я понимаю, что в ближайшие несколько лет могу умереть, но сдаваться не собираюсь», – сам голландец настроен оптимистично. В его борьбе рядом с ним и семья. Русская жена Вероника и дочка Изабелла придают бывшему игроку дополнительных сил. Хоронить Риксена еще слишком рано, а все новые благотворительные матчи в его честь продолжают проводиться во всех уголках мира.

    Когда всплыла вся эта история с болезнью, про Фернандо Риксена снова вспомнили и болельщики «Зенита». Заряд в его честь на матче «Зенит» – ПСВ явно подтвердил тот факт, что бунтаря Риксена по-прежнему считают в Санкт-Петербурге своим парнем. Сам же он сейчас говорит о России только с точки зрения перспектив выздоровления. «Я лечусь новыми российскими препаратами и принимаю обычные витамины, которые можно купить в любой аптеке», – рассказывает голландец. Весь мир продолжает наблюдать за тем, как Фернандо сражается в неравной битве со смертельным недугом. Спорт учит побеждать. И если болезнь Лу Герига, которой посвящена известная акция Ice Bucket Challenge, не одолел еще ни один человек, то почему бы именно Фернандо Риксену не стать первооткрывателем в этом деле? У него для этого есть все.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: dothebouncy.com, dailyrecord.co.uk, football-please.com
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
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    Комментарии (7)
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    driza
    1449040375
    крепесь фернандо ты справишься
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    Karpathian
    1449043172
    когда он выходил последний раз на поле с Рейнджерс, у меня слеза пробежала по щеке.
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    Andrey160268
    1469619449
    Настоящий мужик! Я верю, ты сможешь!
    Ответить
    alex742
    1469623234
    медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних (моторная кора головного мозга), так и нижних (передние рога спинного мозга и ядра черепных нервов) двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц. да уж...
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    Marvianu
    1469625492
    Победы! =/
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    zenitforever2015
    1469626080
    Удачи! Кубок УЕФА - и твоя заслуга.
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    serglider
    1511134319
    Самое прискорбное, что человек вынужден истратить на свое лечение буквально ВСЕ что смог заработать за годы в футболе! И этих денег не хватило! Даже в случае удачного лечения он будет нищим... Конечно хорошо, что есть фанаты и коллеги которые помогают в этой ситуации, но опять же окажись на его месте "заурядный" человек, никому неизвестный простой работяга, то ему без вариантов останется только умереть.
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