Главные претенденты из АПЛ на звание Лучшего молодого футболиста Европы

На звание лучшего европейского игрока до 21 года претендуют 40 человек. Мы отобрали десять футболистов из английской Премьер-лиги, имеющих наибольшие шансы стать обладателями награды. Представляем подробный рассказ о каждом из них.

Номинантов и лауреата этой награды выбирают журналисты. В прошлом году она досталась Рахиму Стерлингу, тогда еще игроку "Ливерпуля", а ранее ее завоевывали Лионель Месси, Серхио Агуэро, а также Андерсон (когда-то давным-давно). Обладатель звания действительно является лучшим молодым игроком Европы прямо сейчас. Из множества номинантов мы решили отобрать десять представителей АПЛ и понять, кто из них самый лучший на сегодняшний момент.

10 Адама Траоре, "Астон Вилла"

Хотя переход игрока из "Барселоны" в "Астон Виллу" был оценен достаточно высоко, он так и не успел как следует проявить себя в новом клубе. Только четыре раза выйдя на замену, Траоре забил в одном из первых матчей – в кубке футбольной лиги против "Ноттс Каунти" (5:3) на "Вилла Парк". Но через несколько месяцев из команды ушел подписавший игрока Тим Шервуд.

Перед тем, как покинуть клуб, наставник уговаривал фанатов "Виллы" потерпеть и дождаться яркой игры Траоре: "Я уже говорил это раньше, он развивается. Этот ребенок играл во втором дивизионе в Испании ("Барселона Б"), которая является одной из сложнейших лиг для молодого футболиста. У него непременно большое будущее, и я стараюсь направить его в нужную сторону. Я внушаю ему, что надо продолжать расти. В следующий раз он выиграет для нас игру. Ради этого я все и делаю".

9. Натан Аке, "Уотфорд" (аренда)

21-летний голландец из "Челси" Натан Аке продолжает развиваться, временно находясь в расположении "Уотфорда". Кике Сансес Флорес выпускал игрока на поле восемь раз в этом сезоне, предпочитая ставить его на позицию левого защитника. Подвижность игрока, приобретенная в Чемпионшипе, позволяет перемещать его практически на любое место. И хотя это не то амплуа, к которому привык футболист, он с легкостью приспособился к новым задачам.

У Аке есть ряд сильных качеств, о которых рассказывает он сам: "Я никогда не играл на левом фланге защиты. Но когда тебя ставят на определенную позицию четыре или пять матчей подряд, ты с каждым разом понимаешь игру и свои цели лучше и лучше. Это важно для моего развития. Каждую неделю я учусь чему-то новому – тренер позволяет мне делать ошибки, но при этом видит то, как я стараюсь и становлюсь с каждым разом в чем-то лучше".

8. Дивок Ориги, "Ливерпуль"

Это был не самый простой переход для бельгийского игрока Дивока Ориги, который отправился обратно в аренду в "Лилль" на сезон 2014/2015. Вернувшись, Ориги стал свидетелем того, как уходит Брендан Роджерс – человек, сыгравший большую роль в подписании бельгийца. Одновременно с этим получили травмы Кристиан Бентеке, Даниэль Старридж и Данни Игс, что возложило большую ответственность на плечи бельгийца.

Сам Ориги уверен, что его новый босс Юрген Клопп поможет ему развиваться: "Я слышал, что он был заинтересован во мне еще с тех пор, когда он был тренером дортмундской "Боруссии". Думаю, что он знает все о моих качествах. Это приятно, правда, сейчас он не замечает то, что я могу дать команде, и я настроен это исправить. Все в клубе в меня верят, поэтому я буду выдавать максимум каждую секунду своего пребывания на поле".

Юрген Клопп в "Ливерпуле": провал или победа?

7. Рубен Лофтус-Чик, "Челси"

Большая надежда "Челси", невероятно талантливый полузащитник Рубен Лофтус-Чик уже сильно повлиял на "синих", сражаясь со звездными игроками за место среди 11-ти лучших игроков Жозе Моуринью. Провальное начало сезона "Челси" заставило Моуринью переключиться на молодых и рвущихся вперед талантов. Лофтус-Чик выходил на поле четыре раза в трех разных соревнованиях – последнее его появление на поле состоялось в прошлом месяце, когда он усилил игру по ходу второго тайма матча с "Астон Виллой".

Он забивает вполне хорошие голы для его уровня, но, скорее всего, игроку стоит уйти в аренду, чтобы получать больше игровой практики и развиваться. Хотя он сам думает иначе: "В "Челси" играют футболисты мирового уровня, у которых я могу многому научиться, играя с командой каждый день хотя бы на тренировках. Это намного лучше для меня, чем любой другой вариант. Я не хочу играть со слабыми игроками, с которыми мне будет легко. Напротив, хочу играть с лучшими, которые будут подталкивать меня вперед и давать мне мотивацию – таким футбол и должен быть".

6. Келечи Ихеначо, "Манчестер Сити"

Травма Серхио Агуэро не пошла на пользу "Манчестер Сити", но отсутствие аргентинца дало возможность фанатам полюбоваться игрой молодого нигерийского нападающего Келечи Ихеначо. Появившись девять раз в основном составе в этом сезоне, Ихеаначо забил два гола – оба в ворота "Кристал Пэлас" в Премьер-лиге и Кубке лиги.

Босс "горожан" Мануэль Пеллегрини отметил, что должен был выпускать молодого игрока раньше – до травм ключевых игроков и проблем с составом: "Я работаю с ним каждый день и знаю, что он может дать нашей команде. Думаю, он был готов это сделать еще в прошлом сезоне. Мы говорили с ним о его возможностях, но, к сожалению, у него была неприятная травма голеностопного сустава. Вот почему он не мог играть в прошлом сезоне. Сейчас он полностью готов, и я счастлив, что он имеет возможность демонстрировать все то, на что он способен".

5. Джордон Айб, "Ливерпуль"

Чтобы добиться успеха, надо иметь терпение. Джордон Айб доказал, что это не просто философское выражение. Отыграв свой первый матч в "Уикомб Уондерерс", Айб оказался в аренде в "Бирмингем Сити", затем в "Дерби Каунти", и только потом был приглашен в "Ливерпуль" Бренданом Роджерсом.

Он выглядит игроком, который сможет стать уверенней под руководством Юргена Клоппа. Айб забил свой первый и победный гол за "красных" в Лиге Европы в игре против казанского "Рубина", после чего немецкий тренер особенным образом похвалил игрока: "Вы знаете, Джордон очень способный парень. Он не слишком плох. В этом нет никакой моей заслуги, но он нуждается в нашей помощи, а мы нуждаемся в нем. Это правда. Он отличается от всех игроков команды своей скоростью. И вот, он забил фантастический гол – для него это что-то новое. Это круто для молодого пацана".

4. Люк Шоу, "Манчестер Юнайтед"

Учитывая отсутствие в данном рейтинге прошлогоднего победителя Рахима Стерлинга, видеть здесь фамилию левого защитника "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу несколько забавно, если знать, что он старше своего "звездного" партнера по сборной Англии всего лишь на шесть месяцев. Легко забыть, что Шоу всего-то 20 лет. Но невозможно выкинуть из головы ту страшную травму, полученную им в матче Лиги Чемпионов против ПСВ, которая омрачила весь сезон. Шоу начал его в великолепной форме, придав позиции левого защитника "Манчестер Юнайтед" особенную важность.

Надеемся, что он сможет вернуться к игре раньше, чем предполагается, о чем также сказал и Луи ван Гал: "Шоу каждый день с нами. Он уже начал реабилитацию, но, к сожалению, ему еще многое предстоит сделать, прежде чем он сможет играть. Процесс восстановления идет довольно хорошо, но мы все понимаем, что ему понадобится время, чтобы вернуться на свой уровень. Ему тяжело морально".

Шоу, Куртуа, Фекир и другие игроки, которым травма испортила сезон

3. Деле Алли, "Тоттенхэм"

Прогресс Деле Алли в "Тоттенхэме" в этом году был феноменальным – полузащитник, пришедший из "Милтон Кейнс Донс", стал ключевым игроком основного состава "шпор" и прославился на всю Англию. Футболист заслужил все это, благодаря своей скорости и подвижности на поле, проявив способность моментально перемещаться от защиты к атаке. 19-летний игрок стал неотъемлемой частью системы Маурисио Почеттино. Одними из лучших матчей юного дарования считаются игры с "Лестер Сити" и "Астон Виллой" в его первом сезоне за "Тоттенхэм", в которых он отличился красивейшими голами.

Сейчас Алли – потенциальный представитель сборной Англии на Евро-2016. Несмотря на возможность потерять свое место в основе, полузащитник Райан Мэйсон также является фанатом молодого игрока: "Деле – отличный парень, хороший игрок. Его окружают правильные люди, которые помогают ему выходить на высокий уровень".

2. Эктор Бельерин, "Арсенал"

Очень немногие фанаты "Арсенала" могли предсказать такой рост Эктора Бельерина в прошлом сезоне. Испанский правый защитник прошел путь от перспективного юнца до бесспорного игрока основы команды Арсена Венгера. Его стремительное развитие вместе с мощными атакующими действиями производят сильное впечатление – такое же, как, например, голевая передача Месуту Озилу в матче с мюнхенской "Баварией" на "Эмирейтс".

Пока не ясно, будет ли Бельерин выступать за сборную Испании на Евро-2016, хотя журналист Daily Telegraph Джереми Уилсон высказал свое мнение о качествах защитника после недавней победы "Арсенала" над "Уотфордом": "Матье Дебюши сейчас не может выступать за основной состав, а Бельерин выглядит достаточно сильным, чтобы стать ключевым игроком "Арсенала" на ближайшие десять лет. Моментами Венгеру не достает тактической выдержки и хладнокровности. Хотя бывают случаи, когда эмоциональные решения тренера приводят к хорошим результатам. Бельерин, например".

1. Антони Марсьяль, "Манчестер Юнайтед"

Если награда лучшему молодому игроку Европы достанется кому-то из Премьер-Лиги, то, скорее всего, она отправится к Антони Марсьялю. Игрок "Манчестер Юнайтед" имеет на это все шансы. Этот 19-летний француз преодолел возрастные стереотипы и почти сразу же после своего сумасшедшего перехода из "Монако" прошлым летом стал игроком основной команды Луи Ван Гаала. Его тогдашняя трансферная цена сейчас выглядит просто смешно.

Забив гол в своем дебютном матче против "Ливерпуля", он наилучшим образом зарекомендовал себя фанатам "МЮ". Кажется, что Марсьяль становится только лучше и лучше. Тренер уже стал фанатом игрока: "Когда тебе 19 лет, ты не можешь требовать от себя стабильности. Ты играешь периодами – когда-то хорошо, когда-то с жуткими ошибками. И, честно говоря, я такого и ожидал от Марсиаля. Но он сразу же продемонстрировал свой талант и способность выступать на высоком уровне, подстроившись под нашу систему. Он показал, что хочет и может сделать для команды многое".

Аднан Янузай из "МЮ" и Джейсон Денайер из "Манчестер Сити" также входят в список претендентов на награду, но здесь они не упомянуты в силу того, что в данный момент находятся в аренде в дортмундской "Боруссии" и "Галатасарае" соответственно.

По материалам bleacherreport.com