Университетское дерби: «Оксфорд Юнайтед» vs «Кембридж Юнайтед»

<p><em>Пока звезды английской Премьер-лиги отдыхают или играют в сборных, в двух важнейших образовательных центрах Британии и Европы Оксфорде и Кембридже готовятся к Университетскому дерби. «Бомбардир» попробует убедить своих читателей в том, что Оксфорд против Кембриджа - это не только академическая гребля, но и футбол.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Битва университетов</strong></span></p> <p>А убеждать придется, так как даже в самой Британии не все воспринимают противостояние «Оксфорд Юнайтед» и «Кембридж Юнайтед» (приставки не лишни, потому что есть в этих городах и два «Сити») как настоящее дерби. Так уж получилось, что за 103 года существования команды из Кембриджа и 122 года культивирования футбола в Оксфорде, «Юнайтед» встречались между собой только 30 раз.<br /> Причем, если в знаменитой академической регате двух самых известных в Европе университетов, соревнующихся во всем, в чем только можно, уже 85 лет лидирует Кембридж (81 – 79 при одной ничьей), то в футболе наблюдается минимальное преимущество «Оксфорда» – 10 побед, 9 поражений и 11 ничьих.</p> <p>Так как команды пересекались крайне редко, у них завелись принципиальные отношения на стороне. «Оксфорд» «сходил налево» в 60-х, заведя отношения близкие к дербийным с «Суиндоном», «Редингом» и «Лутоном», а вот «Кембридж» решил враждовать с «Питерборо» и «Кембридж Сити» в девичестве называвшимся «Кембридж Таун».</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/v1exP2YukYc" width="720"></iframe></p> <p>И все же в последние годы, когда команды бегали друг за другом из Лиги 2 в Конференцию и обратно, университетское противостояние начало охватывать и футбол. Впервые за долгое время в нем случился разгром – в прошлом сезоне «Кембридж» обыграл «Оксфорд» со счетом 5:1, что позволило янтарно-черным сравняться с желто-синими в истории личных встреч. Но уже в следующей игре победил «Оксфорд» и снова вырвался на «полкорпуса» вперед. Следующая встреча уже совсем скоро – 14 ноября 2015 года.</p> <p>Может, футбольному Университетскому дерби действительно все еще не хватает той вековой принципиальности, которая есть у знаменитой регаты, но сама по себе история обеих команд очень интересна.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/qv-BK6AgI-U" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Кембридж Юнайтед»</strong></span></p> <p>Если кто-то сомневается в том, что жители Кембриджа любят футбол, вот вам пример уникальной преданности клубу и беззаветной к нему любви. Смотритель стадиона «Эбби» Иан Дарлер за 30 лет ухаживания за полем «Кембридж Юнайтед» потратил 30 000 фунтов личных средств на инвентарь, за что неоднократно подвергался угрозе быть изгнанным из дома собственной женой.</p> <p>Об этом факте стало известно перед визитом на «Эбби» «Манчестер Юнайтед» в рамках противостояния с местным клубом в Кубке Англии в январе этого года. Бывший тогда менеджером клуба Ричард Мани многозначительно отметил, что главной задачей его команды в матче с более известным «Юнайтед» будет ничья. Мол, победа – это круто, но ничья даст возможность съездить на переигровку на «Олд Траффорд», где выручка от билетов будет делиться между «Манчестером» и «Кембриджем» пополам. Ну, такой он – Money…</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447418620_Кемб.jpg" style="width: 720px; height: 447px;" /></p> <p>Сказано – сделано. В рамках четвертого раунда Кубка Англии «Кембридж» смог отстоять нулевую ничью с «МЮ» и отправиться на переигровку за практически двухгодичным бюджетом клуба. В среднем «Кембридж» тратит в год около миллиона фунтов, а доля от выручки билетов на «Олд Траффорд» составила 1,7 миллиона. Даром, что проиграли 0:3 – победой был сам факт попадания на знаменитый стадион. После такого джек-пота на «Эбби» наконец-то отремонтировали туалеты, провели косметический ремонт подтрибунных помещений и еще на инвентарь Иану Дарлеру, наверное, осталось.</p> <p>Именно с Кубком Англии связаны самые славные времена в истории «Кембриджа». 80-90-е годы прошлого столетия были веселым времечком для фанов «Кембриджа». Сначала, в сезоне 1983/84 они установили антирекорд лиги, не выигрывая 31 матч в лиге и три в Кубке Англии, что растянулось на семь месяцев. За это время командой руководили три менеджера, а среди молодых игроков, которых набрали, чтобы справиться с ужасным кризисом были будущая звезда «КПР» и «Тоттенхэма» Энди Синтон и недавно уволенный из «Реал Сосьедада» Дэвид Мойес.</p> <p>Пережив это, клуб также внезапно как ушел в штопор, как ни в чем не бывало, понесся ввысь в начале 90-х, когда начинающий менеджер Джон Бек едва не вывел команду в Премьер-лигу. Сам по себе факт чуть-чуть не состоявшегося подъема «Кембриджа» за три года из низшего профессионального дивизиона в высший не так уж удивителен.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447418642_МЮ.jpg" style="width: 720px; height: 481px;" /></p> <p>Интересно то, что «Кембридж» будучи командой четвертого, а затем третьего дивизиона два сезона кряду выходил в четвертьфинал Кубка Англии на рубеже 80-90-х. А затем команда Бека играла в плей-офф за право выхода в АПЛ и уступила там «Лестеру» Мартина О`Нила, к вящей радости английской общественности, не желавшей видеть «Юнайтед» в элите.</p> <p>Столь негативное отношение к команде со стороны журналистов было вызвано персоной Джона Бека и методами достижения успеха, которыми пользовался футбольный «Граф Дракула», как окрестили менеджера.</p> <p>Начнем с того, что по легенде в раздевалке гостей перед матчем специально скручивали ручки. А время от времени на право пользоваться ею кроме футболистов претендовали какие-то заезжие группы артистов, мешавшие гостям готовиться к игре. Летом в раздевалке было жарко, зимой – холодно. Чай подавали настолько сладким, что сахар не растворялся. И еще хорошо, что не подсыпали соль.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447418655_Все билеты.jpg" style="width: 720px; height: 540px;" /></p> <p>На разминке гостям предлагали специально вымоченные в воде мячи, которые становились тяжелыми как камни, а время от времени тот самый стадионный смотритель Иан Дарлер по «недосмотру» предлагал гостям регбийные «дыни». Он же подстригал газон таким образом, что на углах поля трава значительно превышала стандартную высоту, что помогало вингерам «Кембриджа» работать с мячом.</p> <p>На поле команда кембриджского «вампира» пила кровь соперника всеми возможными способами. Нападающие Дион Даблин и Стив Кларидж мешали вратарю, наступали на ноги защитникам, били опекунов по почкам, когда этого не видел арбитр. В общем, Джон Бек не отказался бы от Диего Косты, а то и посчитал бы его слишком нежным для игры в «Кембридж Юнайтед».</p> <p>Команду Бека называли новым «Уимблдоном», добавляя, что «Банда Психов» по сравнению с «кошмаром» Бека – весьма техничные парни. Но при этом те же Даблин и Кларидж стали впоследствии значительными величинами среди бомбардиров АПЛ. А вот сам Бек, не сумев взять штурмом Премьер-лигу, растворился в недрах футбольной «трясины», когда покинул «Кембридж». Покинул, как говорят, в погоне за деньгами, которых в «Кембридже» отродясь не водилось.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447418940_ФА трофи.jpg" style="width: 720px; height: 507px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Оксфорд Юнайтед»</strong></span></p> <p>«Оксфорд» – куда более успешная исторически команда, чем «Кембридж». Было дело, «Парни с холма» даже играли в элитном дивизионе и выигрывали настоящий трофей – Кубок Лиги-1985/86, ставший венцом развития команды, которая была на виду в 80-х.</p> <p>Почему «Парни с холма»? Все дело в том, что изначально команда называлась «Хэдингтон Юнайтед». Базировалась она, как понятно из названия, в пригороде Хэдингтон, который расположен чуть выше Оксфорда. В конце 50-х по неизвестной причине сменили форму (с оранжевой на желтую) и название – на придающее клубу более высокий «городской» статус «Оксфорд Юнайтед». Интересно, что «Оксфорд» стал первым английским клубом, который установил на своем стадионе искусственное освещение – еще в 1950 году, для матча с неизвестным «Банбери Спенсер».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447418764_Оксф.jpg" style="width: 720px; height: 432px;" /></p> <p>Золотая эра «Оксфорда» – это середина 80-х, когда клубом руководил местный бизнесмен Роберт Максвелл, а команду тренировал известный специалист Джим Смит. Изначально, клуб, находившийся на грани банкротства, хотели объединить с таким же кризисным тогда «Рэдингом» и основать новую команду под названием «Темза Вэлли Роялз» в городке Дидкот, возле Оксфорда. Но после того как болельщики и «Оксфорда» и «Рэдинга» устроили несколько акций протеста, Максвелл отказался от этой идеи, просто пригласив на помощь Джиму Смиту менеджера «Рэдинга» Мориса Эванса.</p> <p>С таким мощным тренерским тандемом и хорошей финансовой поддержкой команда выиграла третий дивизион в сезоне 1983/84, годом позже повысилась в элиту, но тут Джим Смит решил принять приглашение гламурного лондонского «Куинз Парк Рейнджерс». О чем пожалел уже очень скоро! Так уж получилось, что команда, созданная Смитом, стала его соперником по финалу Кубка Лиги-1985 уже в первом сезоне после того, как Джим покинул ее.</p> <p>Руководил ею Морис Эванс и делал это настолько успешно, что «Окфорд» разобрался с новыми подопечными своего старого босса со счетом 3:0. На пути к финалу «Оксфорд» обыграл недавнего обладателя Кубка чемпионов «Астон Виллу», а «КПР» разобрались с не менее крутым тогда «Ливерпулем». Вот так команда, которая получила профессиональный статус лишь в 1962 году, смогла пополнить свой клубный музей настоящим трофеем.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447418777_Оксфорд и его история.jpg" style="width: 720px; height: 478px;" /></p> <p>В том «Оксфорде» выделялись два ирландца, которые позже будут блистать в составе «Ливерпуля» – полузащитник Рей Хафтон и нападающий Джон Олдридж. Хафтон умел забивать важные мячи – кроме гола в ворота «КПР» в том самом финале, он забил в ворота англичан на Евро-88, когда Ирландия сенсационно разбила родоначальников. Джон Олдридж, кроме «Оксфорда» и «Ливерпуля», игравший за «Реал Сосьедад» и «Транмер Роверс», в 782-х матчах забил 422 гола, став шестым бомбардиром в истории английского футбола.</p> <p>Интересно, что квалифицировавшись в еврокубки как победитель Кубка Лиги, «Оксфорд» так и не смог сыграть там, потому что Англию накрыла дисквалификация по мотивам трагедии на «Эйзеле». Вышло так, что косвенным образом лишив «Оксфорд» еврокубков, «Ливерпуль» сумел поживиться на распродаже, которую устроил Роберт Максвелл. Он утратил интерес к «Оксфорду», продал лучших игроков красным, а сам перебрался в «Дерби Каунти», где вскоре всплыл и Джим Смит.</p> <p>А вот «Оксфорду» достался бывший защитник «Ливерпуля» Марк Лоуренсон, ныне считающийся ведущим аналитиком и прогнозистом спортивной редакции ВВС, который в качестве менеджера не смог уберечь «Юнайтед» от вылета из элиты. Это был единственный до сих пор период благоденствия «Оксфорда», быстро вернувшегося в «трясину».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447418792_Истор.jpg" style="width: 720px; height: 432px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Расклады перед матчем</strong></span></p> <p>Чем же живы клубы сейчас и что стоит ожидать от их очной встречи, назначенной на субботу 14 ноября, на стадионе «Кассам» в Оксфорде?<br /> «Оксфорд Юнайтед» занимает комфортное 2-е место с хорошими шансами на повышение в классе, а работает с командой перспективный менеджер Майкл Эпплтон, который уже успел порулить «Портсмутом», «Блэкпулом» и «Блэкберном», но нигде особо не преуспел.</p> <p>Интересно, что «Оксфорд» – самая английская профессиональная команда Англии, использовавшая в нынешнем сезоне 88,9% игроков с английским паспортом. Выделяется среди англичан два полузащитника – воспитанник академии «Вест Брома» Кемар Руф (22 года) и чуть более опытный (25 лет) Лиам Серкомб. Оба забили в чемпионате по семь мячей.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447418973_Оксфорд.jpg" style="width: 720px; height: 488px;" /></p> <p>«Кембридж» располагается на 18-м месте и недавно сменил менеджера – вместо расчетливого и хозяйственного Ричарда Мани теперь командой управляет бывший капитан «Куинз Парк Рейнджерс» и «Кристал Пэлас» Шон Дерри. Среди интересных игроков – сын известного в прошлом голкипера Дейва Бизанта Сэм, также вратарь, но далеко не такой талантливый как его отец. Правда, такой же высокий – 1,96 м. По игровым характеристикам выделяется нападающий Барри Корр - он летом перебрался из «Сауутенда», где забил под сто голов за пять лет и уже успел отметиться восемью забитыми мячами в десяти матчах.</p> <p>По факту прочтения всей этой информации напрашивается вопрос – а почему же это в двух столь густонаселенных молодыми людьми городах настолько чахлые футбольные традиции? Ответ, думается, стоит искать в переменном составе университетов. Студенты приезжают и уезжают, не задерживаясь в Кембридже и Оксфорде и к тому моменту, как попадают сюда, если и интересуются футболом, то уже болеют за одну из больших команд.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447418988_Фанаты.jpg" style="width: 720px; height: 479px;" /></p> <p>Англия на самом деле не так велика, чтобы иметь сложности с поездкой на футбол в Лондон, Манчестер или Ливерпуль из университетских кампусов, а смотреть на убогие «Кембридж» и «Оксфорд» студентам не очень-то и хочется. Это косвенно подтверждает и ажиотаж, который всегда царит на стадионах «Кембриджа» и «Оксфорда», когда сюда приезжают большие клубы. Так, в 70-х «Оксфорд» установил рекорд посещаемости любительского футбола, когда на товарищеский матч с «Челси» заявилось 14 тысяч зрителей.</p> <p>Вот и получается, что в населенных молодежью университетских городах влачат свое жалкое, но гордое существование два клуба, за которые преданно болеют лишь такие старики как Иан Дарлер. Готовые выносить деньги из дома и работать бесплатно, лишь бы только любимая команда побеждала хоть иногда.</p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="d4f808df-7431-4399-887c-971eec829407" data-game="/bombardir10/11-13-2015-3-39-54-pm" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div>