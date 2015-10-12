Сборная Черногории: чем опасна, как играет, какие потери

<p><em>Для того чтобы получить прямую путевку на Евро-2016 во Франции сборной России осталось преодолеть последний барьер – победить сборную Черногории. «Бомбардир» представляет <a href="https:///online/66365" target="_blank">последнего соперника</a> сборной России в группе, надеясь, что он действительно будет последним на пути к Евро.</em></p> <p><a href="https:///teams/chn" target="_blank">Сборная Черногории</a> откровенно провалила отбор к Евро-2016, не имея шансов даже на попадание в плей-офф. Последняя надежда была утеряна вместе с победой в матче с Австрией – на последних минутах черногорцы не только пропустили два гола от Арнаутовича и Забитцера, но и потеряли своего лидера Мирко Вучинича, который получил красную карточку.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444638941_Черн.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p>По таким раскладам соперник кажется несложным – нет мотивации, нет ключевых игроков, так как другой лидер команды Стеван Йоветич только восстановился после травмы, с теми же австрийцами не играл, оставшись на скамейке, и уже вернулся в расположение «Интера». Но в данном случае нам не стоит расслабляться – уж лучше переоценить соперника, чем недооценить его, помня о сложности отношений сборной России с балканскими командами.</p> <p>Очень хочется, чтобы Черногория не стала новой Словенией, хотя бы потому, что в плей-офф нас может ждать не только настоящая Словения, но и ряд других сильных сборных, в том числе балканских – Босния-Герцеговина, Хорватия, Дания, неслабые Турция и Ирландия.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/445058" target="_blank">Россия – Черногория, Украина – Испания и еще 5 матчей, которые нельзя пропустить</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Игровая схема</strong></span></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1444638587_Схема.jpg" style="height:448px; width:350px" /></strong></span></p> <p>У Бранко Брновича есть две рабочие схемы: 4-2-3-1, если в строю Йоветич, занимающий позицию плеймейкера или оттянутого форварда, и 4-4-2, если Стевана нет. В этом матче Йоветича не будет. Уж если Брнович не стал использовать его в матче с Австрией, когда еще жила надежда на третье место, то после поражения не стало никакого смысла рисковать здоровьем одного из лидеров.</p> <p>Потому основной вариант рассматриваем схему игры без Йоветича – с двумя нападающими, которые в отсутствие дисквалифицированного Вучинича, скорее всего, станут Дамьянович и Мугоша. Кроме Йоветича в Москву не прилетели вратарь Полекшич, защитники Баша и Томашевич, что также вносит некоторые коррективы в игровую схему команды.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Последний матч</strong></span></p> <p>В случае победы над уже забронировавшей путевку на Евро сборной Австрии черногорцы <a href="https:///online/66363" target="_blank">могли претендовать</a> в последнем туре на третье место. Возможность была чисто теоретической с учетом соперников сборной Швеции, но все же Черногория боролась за свой шанс до последнего и была близка к победе.</p> <p>Казалось бы, австрийцы смогли выдержать стартовый натиск хозяев, традиционно получающих дополнительную энергию от болельщиков. Но как только защитники сборной Австрии расслабились, Мирко Вучинич воспользовался ошибкой Александра Драговича, проигравшего борьбу за верховой мяч.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444638986_Футос.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p>Черногорцы стремились забить второй мяч уже к перерыву, но Фатош Бечирай упустил ряд возможностей, а уже в начале второго тайма австрийцы включили полный привод и очень быстро сравняли счет. Тем не менее Бечирай не устал искать возможности для взятия ворот Австрии и снова вывел Черногорию вперед ударом с линии штрафной. Австрия опять же отреагировала на гол соперника активными действиями в атаке, и оборона хозяева снова же не выдержала давления.</p> <p>Полекшич несколько раз выручил, но на 80-й минуте не сумел отразить удар Арнаутовича из пределов штрафной. А затем произошел эпизод, который повлиял и на состав черногорцев в будущем матче с Россией. Мирко Вучинич нарушил правила в единоборстве с Драговичем в штрафной соперника, не дал австрийцам разыграть штрафной, набросился на арбитра за воротами и получил ту самую красную карточку, которая не дает ему возможности сыграть в последнем туре отбора.</p> <p>Оставшись в меньшинстве, черногорцы сдались, и в компенсированное время вышедший на замену Забитцер пробил Полекшича ударом из пределов штрафной без особого сопротивления защитников.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8021124" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Основной состав</strong></span></p> <p><strong>Даниэль Петкович.</strong> Долгие годы в Черногории основным голкипером был Младен Божович, но сейчас находится без клуба после выступлений за "Томь" и "Химик" (Дзержинск). Потому место в воротах занял Вукашин Полешич, только недавно отсидевший двухгодичную дисквалификацию за участие в договорных матчах. Но с Россией не будет и его, и Брнович сможет попробовать в рамке ворот молодого Петковича из "Ловчена", об уровне игры которого мы не можем сказать ровным счетом ничего.</p> <p><strong>Владимир Родич.</strong> Универсальный игрок, который может сыграть на любой позиции справа – в "Мальме" не входит в число ключевых и основных исполнителей, выполняя роль джокера. В матче с Австрией дебютировал в сборной, приняв решение выступать за Черногорию, хотьродился в Белграде. Отличается приличной скоростью, выносливостью.</p> <p><strong>Стефан Савич</strong>. С появлением Родича Брнович смог перевести в центр обороны одного из самых известных игроков сборной Стефана Савича. После того как у Стефана не получилось пробиться в основу "Манчестер Сити" он очень хорошо проявил себя в Серии А в составе "Фиорентины" и этим летом перебрался в "Атлетико". Там Савич пока что только осваивается и потому нуждается в игровой практике, которую рад получить в сборной.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444638852_Савич.jpg" style="height:494px; width:720px" /></p> <p><strong>Марко Симич</strong>. Бывший защитник белорусского БАТЭ сейчас выступает в чемпионате Турции за "Кайсериспор", куда его пригласил в 2013 году знаменитый хорват Роберт Просинечки. Симич, получивший в БАТЭ богатый опыт международных матчей, стал одним из ключевых исполнителей в сборной только сейчас, заменив в основе нашего хорошего знакомого Марко Башу.</p> <p><strong>Саша Балич</strong>. Брнович не испытывает недостатка в качественных центральных защитниках, потому у него на левом фланге играл Жарко Томашевич – представитель бельгийского "Кортрийка". Но сейчас ему дали отдых, поэтому слева, скорее всего, появится защитник из румынского "Таргу Муреш" Саша Балич, еще недавно выступавший в чемпионате Украины за "Кривбасс" и "Металлург" (Запорожье).</p> <p><strong>Адам Марушич</strong>. Справа в полузащите играет одноклубник Томашевича Адам Марушич. Он также проходил школу "Партизана" и, как и Родич, родился в Белграде, выбрав для себя вариант со сборной Черногории только в нынешнем году, разуверившись в возможности пробиться в сборную Сербии. В клубе Марушич часто играет на позиции второго форварда, но особой результативностью не отличается, так как "Кортрийк" в Бельгии известен ставкой на оборону.</p> <p><strong>Никола Вукчевич</strong>. На позиции опорника играет Никола Вукчевич – однофамилец хорошего знакомого нам бывшего полузащитника "Сатурна", "Спортинга" и "Блэкберна" Симона Вукчевича. Более того – в Черногории есть еще один Никола Вукчевич – защитник, который одно время даже играл с Вукчевичем-опорником в "Будучности" из-за чего их часто путают. Никола никак не может пробиться в основной состав "Браги", хоть и находится на хорошем счету в сборной, потому для него очень важна игровая практика.</p> <p>Владимир Больевич. Представитель киприотского АЕКа из Ларнаки также не относится к числу ветеранов сборной. Долгое время в паре с Вукчевичем в центре поля выстраивал оборонительные редуты универсал Зверотич, но затем Брнович все же стал больше доверять Больевичу, которому привычна роль более конструктора атак и мастера на все руки в полузащите.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444639321_Дамья.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p><strong>Фатош Бечирай</strong>. Один из самых активных в матче с Австрией игроков – находящийся сейчас в отличной форме нападающий минского "Динамо" Фатош Бечирай. В белорусском клубе он играет на позиции центрфорварда и много забивает, но Брнович использует его на фланге, получая активного вингера, часто смещающегося в центр. Бечирай – этнический албанец и не раз заявлял о том, что в случае, если сборная Косово будет принимать участие в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА, выберет именно ее.</p> <p><strong>Стефан Мугоша</strong>. Надежда черногорского футбола – нападающий, который отличался приличной результативностью в молодежной сборной Черногории и национальном первенстве страны в клубах из Подгорицы "Будучность" и "Младость". Пока что Мугоша никак не может проявиться себя во второй Бундеслиге, где уже успел поиграть за "Кайзерслаутерн" и "Эрцгебирге", а сейчас выступает за "Мюнхен-1860".</p> <p><strong>Деян Дамьянович</strong>. Ветеран сборной и автор ряда важных голов в ее истории – к примеру, он дважды забивал в ворота англичан. Уже давно и успешно играет в Азии, забив больше 150-ти голов в составе корейского "Сеула". В Южной Корее родились сын и дочь Дамьяновича, там он становился лучшим бомбардиром К-Лиги в 2007, 2008 и 2009 годах, отмечался дублем в ворота "МЮ" во время тура "красных дьяволов" по Азии. Сейчас играет за "Пекин Гуаонь", где также отличается исключительной результативностью.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444639148_Фотос.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Сильные стороны</strong></span></p> <p><strong>Расслабленность</strong>. Сборная Черногории может играть в свое удовольствие – на нее не давитответственность за результат, а дополнительной мотивацией станет техническое поражение в первом матче с Россией, после которого у Черногории все пошло наперекосяк в этом отборе.</p> <p><strong>Умение играть от обороны</strong>. Черногория в своих лучших отборочных циклах- к Евро-2012 и ЧМ-2014 - славилась как раз умением обороняться и играть на контратаках. В матче с австрийцами Черногории пришлось раскрыться, но сейчас команда Брновича снова сможет использовать свой любимый контратакующий стиль.</p> <p><strong>Желание проявить себя</strong>. Многие игроки сборной Черногории, кроме разве что довольного жизнью в Азии Дамьяновича и Савича, были бы не прочь что-то изменить в своей карьере, получить интересное предложение, в том числе и от какого-то клуба российской Премьер-лиги. Потому для игроков сборной Черногории все матчи отбора, к которым приковано внимание общественности, – возможность заявить о себе. Матч Россия – Черногория – отличная витрина как минимум для защитников балканской команды.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444639129_Вучинич.jpg" style="height:529px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Слабые стороны</strong></span></p> <p><strong>Отсутствие Вучинича</strong>. Дисквалификация Мирко Вучинича – большая потеря для черногорцев, так как равноценной замены ему нет. Даже Стеван Йоветич, если бы он мог играть – футболист немного не того калибра, хоть и играет не в "Аль-Джазире", как Мирко, а в "Интере". Вучинич – это лидер сборной, системообразующийее игрок на протяжении многих лет. В том же пока что самом успешном своем отборе к Евро-2012 Черногория играла по принципу "отдай мяч Вучиничу – он сам что-то придумает в атаке".</p> <p><strong>Недостаток креатива</strong>. Без Йоветича у Черногории практически нет творческой мысли в атаке. С австрийцами черногорцы в основном доставляли мяч к штрафной через фланг активного Бечирая и там уже действовали по ситуации. Черногория остается достаточно прямолинейной командой даже в оптимальном составе, а уж без Вучинича и Йоветича вообще демонстрирует некий симбиоз катеначчо и «бей-беги».</p> <p><strong>Отсутствие класса</strong>. Мы снова же возвращаемся к отсутствию Вучинича и Йоветича. Кроме этих игроков хорошим европейским классом в сборной Черногории обладает только защитник Стефан Савич, да и тот пока что не имеет постоянного места в основе "Атлетико". Черногория – действительно достаточно средняя команда, которая может претендовать на что-то существенное только при благоприятном стечении обстоятельств и удивить вряд ли способна.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/445076" target="_blank">Самый любимый игрок сборной России. Рейтинг читателей «Бомбардира»</a></strong></p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="4b7ba90f-d32a-488d-9dd9-75f3ddc1d8e4" data-game="/alexandrp10/10-12-2015-8-57-51-am" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div>