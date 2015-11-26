Самые сексуальные спортивные журналистки

Любому мужчине всегда приятно, когда на него с экрана смотрит красивая девушка. А еще лучше, когда она еще и неплохо разбирается в спорте. "Бомбардир" представляет подборку главных красавиц спортивного телевидения.

Инес Сайнс (Мексика)

Лара Альварес (Испания)

Кирсти Галахер (Шотландия)

Мелисса Терьо (Франция)

Ирина Шадрина (Россия)

Роберта Сетими (Бразилия)

Анна Кастерова (Россия)

Шарлотта Джексон (Англия)

Чарисса Томпсон (Англия)

Эрин Эндрюс (США)

Марика Джанини (Италия)

Ивана Надаль (Аргентина)

Кристина Дочиану (Румыния)

Марисоль Гонсалес (Мексика)

Мелани Коллинз (США)

Мария Орзул (Россия)

Самые красивые девушки-арбитры