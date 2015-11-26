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Самые сексуальные спортивные журналистки

Любому мужчине всегда приятно, когда на него с экрана смотрит красивая девушка. А еще лучше, когда она еще и неплохо разбирается в спорте. "Бомбардир" представляет подборку главных красавиц спортивного телевидения.

Инес Сайнс (Мексика)

Лара Альварес (Испания)

Кирсти Галахер (Шотландия)

Мелисса Терьо (Франция)

Ирина Шадрина (Россия)

Роберта Сетими (Бразилия)

Анна Кастерова (Россия)

Шарлотта Джексон (Англия)

Чарисса Томпсон (Англия)

Эрин Эндрюс (США)  

Марика Джанини (Италия)

Ивана Надаль (Аргентина)

Кристина Дочиану (Румыния)

Марисоль Гонсалес (Мексика)

Мелани Коллинз (США)

Мария Орзул (Россия)

Самые красивые девушки-арбитры

Англия. Премьер-лига Весь мир
Комментарии (39)
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maroof-k
1445446304
попка супер у Инес Сайнс (Мексика). первое место Кирсти Галахер (Шотландия)
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bizon15
1445461945
а у нас Уткин)
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Stubbs
1445567344
Это что за страна такая "Америка" ?
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Biatlon1st
1445855802
Куда им всем до Васи Уткина то!
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джон базелон
1446554777
Румынка самая зачетная!
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Зенит*SPB
1446651998
Лара Альварес,вот это орех)))
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Gwynbleidd
1446806508
Ну Русских девчонок не самых симпатичных выбрали, есть и по интереснее!
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пенек_2
1448696100
орзул лет 50 наверно
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6222
1449661008
А где же наша Виктория Лопырева? Как по мне, так она очень красивая и сексуальная и спорту придает большое значение. Как про нее могли забыть?
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izmalkov
1581883649
А, Где Тартакова Софья, слишком простенькая и скромная что-ли?
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