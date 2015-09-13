«Спартак» - «Ростов» - 1:0. Фоторепортаж

<p>Московский «Спартак» в родных стенах набрал три очка в матче с «Ростовом» в рамках восьмого тура Премьер-лиги. «Бомбардир» показывает главные моменты прошедшего противостояния.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442150496_AD7D3271 copy.jpg" style="height:480px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442150526_AD7D3211 copy.jpg" style="height:480px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442150559_AD7D3193 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442150594_AD7D3309 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442150578_AD7D3338 copy.jpg" style="height:480px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442150636_AD7D3371 copy.jpg" style="height:480px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442150684_AD7D3453 copy.jpg" style="height:472px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442150714_AD7D3565 copy.jpg" style="height:522px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442150734_AD7D3691 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442150767_AD7D3717 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442150788_AD7D3771 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442150823_AD7D3890 copy.jpg" style="height:638px; width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442150913_AD7D4035 copy.jpg" style="height:706px; width:720px" /></p> <p><a href="https:///articles/?id=442226" target="_blank"><strong>Онлайн событий дня</strong></a></p>