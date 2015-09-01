Алексей Сафонов: «Будет скандал, но «Реал» заявит Де Хеа»

<p><em>Известный агент Алексей Сафонов прокомментировал «Бомбардиру» ситуацию вокруг трансфера <a href="https:///player/15236" target="_blank">Давида Де Хеа</a> из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» и почему он все еще может состояться.</em></p> <p><strong>- Почему, на ваш взгляд, в последний момент сорвался переход Де Хеа? Сообщают, что там все из-за каких-то проблем с документами.</strong></p> <p>- Я думаю, что там до конца еще не закрыта тема, клубы будут разбираться во всех подробностях. Как происходит закрытие трансферного окна: в 24 часа выключается программа в компьютере, а его международный сертификат, как сообщается, уже был в нее внесен. Процедура состоит в чем — клуб и федерация должны были получить данный документ, после чего смогут официально зафиксировать переход игрока. Но бывает такое, что вторая сторона затягивает с отправкой сертификата.</p> <p><strong>- Ожидали ли то, что вратарь все же окажется в Испании?</strong></p> <p>- Я думаю, что вокруг этой истории поднимется большой скандал, но в итоге голкипера допустят до участия в чемпионате Испании. Не верю, что руководство мадридского клуба бросит дело незавершенным.</p> <p><strong>- Каков масштаб этой бумажной волокиты при переходе футболиста? Много ли занимает времени?</strong></p> <p>- В «Наполи», например, какие-то дополнительные контракты, которые необходимо завизировать. Это придает дополнительные трудности, что уже сказалось на неаполитанцах — <a href="https:///news/index?id=440940" target="_blank">переход Сориано так и не состоялся</a>.</p> <p><strong>- С чем связано то, что клубы так сильно затягивают с переговорами? Попытка сбить цену?</strong></p> <p>- Причин может быть много. Как и игра с ценой, в попытках сбить ее или наоборот накрутить. А может, у клуба несколько кандидатов на данную позицию, что они до последнего выбирают кого-то одного из своего списка.</p> <p><strong>- Были ли у вас подобные случаи, когда трансфер срывался из-за подобных проблем?</strong></p> <p>- Именно такого не было, чтобы срывался. Были проблемы при переходе нападающего Сергея Шумилина в барнаульское «Динамо» из «Вентспилса». Латыши тогда долго не хотели присылать сертификат, и форвард лишь с шестого или седьмого тура смог выйти на поле.</p> <p><strong>- Почему в России летнее трансферное окно прошло достаточно спокойно? Обычно на флажке заявочной кампании всегда много сделок, а тут их оказалось не так много.</strong></p> <p>- Кризис коснулся всех. Во-первых, команды стараются соблюдать финансовый fair-play. Наглядный пример - «Динамо», которое больше работало на распродажу, чем на приобретение. «Амкару» разрешили в последний день трансферного окна регистрировать футболистов, поэтому пермяки на флажке дозаявили нападающего - Чуму Анене.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=440874" target="_blank">Онлайн трансферного окна</a></p>