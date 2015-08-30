Виллаш-Боаш может покинуть «Зенит». Дайджест событий дня

<p><strong><span style="color:#FFA500">Куликов: «Лично у меня нет сомнений в честности матча «Урал» - «Терек»</span></strong></p> <p>Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов, который был комиссаром матча "Урал" - "Терек", отметил, что соперники играли честно и боролись до конца</p> <p>Ранее некоторые букмекерские конторы прекратили принимать ставки на матч 7-го тура чемпионата России "Урал" - "Терек", поскольку коэффициенты на победу грозненской команды были сильно занижены. В прессе появилась информация, что игра может быть договорной.<br /> <br /> "Команды своей игрой ответили тем, кто не верил в честность матча. Попытка посягнуть на честь клубов была предотвращена. Накануне игры я встречался с руководителями клубов, с тренерами, с капитанами команд. Конечно, все они были расстроены этими слухами. На игру я выходил с пониманием того, что, наверное, где-то меня можно обмануть. Однако лично у меня нет сомнений в честности матча, как, думаю, и у многих других, кто смотрел игру.</p> <p>"Двоих футболистов во время матча уносили на носилках. После матча я заходил в раздевалки, у некоторых игроков были кровоподтеки", - сказал Куликов.</p> <p><strong><span style="color:#FFA500">Сегодня Ванкер пройдет медобследование в «Роме»</span></strong></p> <p>Полузащитник "Динамо" Уильям Ванкер подпишет с "Ромой" трехлетний контракт, утверждает L'Equipe. За этот трансфер римляне заплатят динамовцам почти три миллиона евро.</p> <p>Сегодня 26-летний француз прибудет в Рим и пройдет медицинское обследование. Ожидается, что в ближайшие часы он подпишет контракт с итальянским клубом. В "Динамо" Ванкер перешел из "Стандарда" в 2014 году.</p> <p>В минувшем сезоне он провел во всех турнирах 42 матча, забил один гол и отдал две голевые передачи, в чемпионате России-2015/16 принял участие в одном матче.</p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Роналду: «Больше всего боюсь умереть молодым»</strong></span></p> <p>Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду рассказал о своих источниках вдохновления и страхах.</p> <p>"Больше всего я боюсь умереть молодым. Я хотел бы умереть старым, прожив 80 или 90 лет. Моими главными источниками вдохновления в жизни являются люди, которые меня окружают, поддерживают. Они заряжают меня позитивной энергией, и это очень важно для меня. Сейчас я пытаюсь наслаждаться моментом. Я люблю играть в футбол и хочу, чтобы фанаты также наслаждались моей игрой", - сказал португалец.</p> <p><a href="https:///articles/?id=437893" target="_blank">«Секс не приносит столько радости, сколько победа на чемпионате мира». Как Криштиану Роналду работает над своим имиджем</a></p> <p><strong><span style="color:#FFA500">Мутко: «Мы готовы выделить деньги на стадион «Торпедо»</span></strong></p> <p>Министр спорта России Виталий Мутко прокомментировал ситуацию вокруг стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова. Напомним, вероятнее всего арена будет реконструирована в течение 5-10 лет, а на части территории могут возвести жилые дома.</p> <p>"Я противник застроек спортивных сооружений. Сегодня стадион "Торпедо" попал в частную собственность, Прохоров делает реконструкцию всего объекта. Без позиции жителей этого делать нельзя. Правительство Москвы утверждает концепцию застройки. Писал письмо Сергею Собянину, могу еще раз сделать это. Мы готовы выделить деньги на "Торпедо". Пусть там будет, например, центр для сборной России. Но это частный стадион", - заявил Мутко.</p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Болельщики «Зенита» потребовали отставки Виллаш-Боаша</strong></span></p> <p>В ходе матча седьмого тура РФПЛ между "Зенитом" и "Крыльями Советов" (1:3) фанаты питерского клуба призвали главного тренера Андре Виллаш-Боаша покинуть свой пост.</p> <p>Призывы раздавались в привычной для футбольных фанатов форме кричалок, содержавжих нецензурную лексику.</p> <p><a href="https:///articles/?id=439731" target="_blank">Андре Виллаш-Боаш: «Внезапные переносы игр — символ Премьер-лиги»</a></p> <p><strong><span style="color:#FFA500">Виллаш-Боашу грозит шестиматчевая дисквалификация</span></strong></p> <p>Главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш может быть наказан длительной дисквалификацией за произошедший во время матча с "Крыльями Советов" (1:3) инцидент.</p> <p>Во время перерыва был показан повтор, на котором видно, как португалец толкает руками резервного судью Ивана Сараева. В том случае, если этот поступок будет отражен в протоколе встречи, специалисту грозит дисквалификация на шесть игр. Такое наказание прописано в третьем пункте статьи 95 дисциплинарного регламента.</p> <p>"Умышленный толчок, совершeнный Игроком или Официальным лицом Клуба, Официального лица матча до, во время и после матча — наказывается дисквалификацией на 6 (шесть) матчей. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС также может наложить на виновное лицо штраф в соответствии с пунктом 14 Приложения № 1 к настоящему Регламенту", - гласит этот пункт.</p> <p>Если же в протоколе будет написано лишь об оскорбительном поведении тренера, то дисквалификация должна составить от двух матчей до четырех.</p> <p>"Оскорбительное поведение Игрока или Официального лица Клуба в отношении Официальных лиц матча до, во время и после матча, т. е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении Официальных лиц матча, — наказывается дисквалификацией от 2 (двух) до 4 (четырех) матчей. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС также может наложить на виновное лицо штраф в соответствии с пунктом 12 Приложения № 1 к настоящему Регламенту", - говорится в пункте первом статьи 95.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440882712__I2V8467.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><strong><span style="color:#FFA500">РФПЛ. «Спартак» дома уступает «Анжи»</span></strong></p> <p>Завершился матч седьмого тура РФПЛ, в котором "Спартак" принимал " Анжи".</p> <p>В первом тайме хозяева имели несколько моментов, чтобы забить, но вместо этого отличиться посчастливилось футболистам "Анжи": на 27-ой минуте после неудачного выноса мяча Ребровымзабил Эбесилио. Со счетом 0:1 команды ушли на перерыв.</p> <p>На 53-й минуте "Спартаку" удалось сравнять счет: пенальти реализовал Дмитрий Комбаров. Однако удача в этот вечер сопутствовала "Анжи", что и вылилось в итоговую победу махачкалинцев со счетом 1:2. Решающий мяч забил в конце встречи Жиров.</p> <p><strong>Чемпионат России. РФПЛ. 7-й тур.</strong></p> <p><span style="color:#008000"><strong>Спартак (Москва) – Анжи (Махачкала) 1:2 (0:1)</strong></span> <a href="https:///online/80964" target="_blank"><strong>Текстовый онлайн матча</strong></a></p> <p><strong>Голы:</strong> 0:1 – Эбесилио, 27; 1:1 –Д. Комбаров (с пенальти), 53; 1:2 – Жиров, 86</p> <p><strong>Спартак:</strong> Ребров, Комбаров, Таски, Боккетти, Комбаров, Глушаков, Широков, Попов (Ромуло, 88), Зе Луиш, Промес, Мовсисян (Джано, 72)</p> <p><strong>Анжи:</strong> Песьяков, Гаджибеков, Жиров, Тигиев, Ещенко, Лазич, Леонардо, Мкртчан, Аруна (Маевский, 46), Эбесилио (Мутари, 65; Агаларов, 90+3), Алмейда.</p> <p><strong>Предупреждения: </strong>Алмейда, 27; Эбесилио, 29; Попов, 30; Мкртчан, 68; Жиров, 71.</p> <p><strong>Судья:</strong> Михаил Вилков</p> <p><a href="https:///articles/?id=440706" target="_blank">«Спартак» - «Анжи» - 1:2. Фоторепортаж</a></p> <p><strong><span style="color:#FFA500">Де Брюйне прошел медосмотр в «Манчестер Сити»</span></strong></p> <p>Полузащитник "Вольфсбурга" Кевин Де Брюйне успешно прошел медицинское обследование перед переходом в "Манчестер Сити".</p> <p>Сумма этого трансфера составляет около 70 миллионов евро, и в ближайшие дни о сделке должно быть объявлено официально.</p>