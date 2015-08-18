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«Спортинг» - ЦСКА – 2:1. Онлайн событий дня

<p><em>Во вторник состоятся первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов. Столичный ЦСКА в Лиссабоне уступил местному «Спортингу». «Бомбардир» держит читателей в курсе самых интересных событий дня.</em></p> <p> </p> <p><strong>23:37</strong> «Манчестер» смог дома дожать «Брюгге», 3:1 в пользу англичан.</p> <p><strong>23:35</strong> Еще раз посмотрим на гол, который забил Слимани.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7910316" width="720"></iframe></p> <p><strong>23:26</strong> Слимани просто разобрался с ЦСКА, «Спортинг» вышел вперед. 2:1</p> <p><strong>23:25</strong> Должны были ставить пенальти в ворота ЦСКА. Небольшой армейский волейбольчик.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439929502_CMt53QjUcAA6fKt.png" style="height:395px; width:720px" /></p> <p><strong>22:34</strong> Отметим, пока вы наслаждаетесь мячом Думбии, что в Манчестере «МЮ» ведет после первого тайма.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7910212" width="720"></iframe></p> <p><strong>22:25</strong> Вот и ответ ЦСКА. Роман Еременко шикарным пасом вывел Сейду Думбия в прорыв. Ивуариец без проблем переиграл голкипера. 1:1</p> <p><strong>22:10</strong> Гутьеррес и его мячишко в ворота Игоря Акинфеева.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7910175" width="720"></iframe></p> <p><strong>22:06</strong> Мемфис Депай очень сильно пошумит в этом сезоне! Один этот гол уже чего стоит.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7910167" width="720"></iframe></p> <p><strong>22:02</strong> Кэррик весьма элегантно сыграл коленом, поразив собственные ворота.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7910162" width="720"></iframe></p> <p><strong>22:00</strong> В Манчестер команды успели обменяться мячами. Сначала Кэррик забил в свои, а потом уже Депай восстановил равенство.</p> <p><strong>21:58</strong> Португальцы не стали откладывать все в долгий ящик и распечатали ворота ЦСКА. 1:0</p> <p><strong>21:45</strong> В Португалии матч уже начался, так что приглашаем вас <a href="https:///online/84585"><strong>в наш текстовый онлайн поединка</strong></a>. Также вы сможете проследить <a href="https:///online/84584"><strong>за противостоянием «Манчестер Юнайтед» и «Брюгге»</strong></a>.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439923374_CMtizwjWwAAKvLN.jpg" style="height:409px; width:729px" /></p> <p><strong>21:10</strong> «Спортинг» огласил стартовый состав на ЦСКА. Очень даже боевым он получился.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439921461_CMtbnI5XAAA1Lw7.png" style="height:650px; width:650px" /></p> <p><strong>20:55</strong> Между тем «Астана» в родных стенах смогла в первом матче добиться победы с минимальным счетом над АПОЭЛом.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7910063" width="720"></iframe></p> <p><strong>20:40</strong> Армейцы уже расположились на стадионе в Лиссабоне. Уже все готово к тому, чтобы встреча началась.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439919707_CMtQjMEWoAcljOX.jpg" style="height:540px; width:720px" /></p> <p><strong>20:30</strong> А вот и стартовый состав ЦСКА. Думбия выйдет с первых минут на поле. </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439918990_CMtS8wCWwAA_N2o.jpg" style="height:653px; width:653px" /></p> <p><strong>20:15</strong> Португальцы представили небольшую статистическую заготовку перед игрой.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439918119_CMtDc-JWIAEAM1O.jpg" style="height:558px; width:720px" /></p> <p><strong>20:00</strong> Добрый вечер! ЦСКА осталось сделать всего два шага, чтобы оказаться в групповой стадии Лиги чемпионов. Команда Леонида Слуцкого прибыла в Лиссабон на первую игру раунда плей-офф турнира с самыми серьезными намерениями. Пока же предлагаем вам ознакомиться с отличным материалом о португальском коллективе - <a href="https:///articles/?id=439402"><strong>«Спортинг»: против кого сегодня будет биться ЦСКА.</strong></a></p>

Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА Спортинг Манчестер Юнайтед Кэррик Майкл Депай Мемфис Слуцкий Леонид
Комментарии (48)
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BDA81
1439925288
Гыыы,0:4 любимый счёт. Пендель то не могут забить,и ещё этого физрука в сборную)))))
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prophetic
1439925654
а хде все коняжки?
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aviaman
1439925817
Удачи Спортинг !!!!!!!!!! от СБГ !!!!!!!!!
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aviaman
1439925836
Спортинг Вперед ,дави лошадок
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aviaman
1439925884
Спортинггггггггггггггггггггггг Удачиииииииииииииииииииии
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Зенит 2015
1439926364
Левийю Пендюлю пендаль не дали пробить, чтобы дать одному из негров, которые оккупировали и задолбали всю, так называемую Европу, в очередной раз обкакаться (обосраться по нашему). Ну ладно, с игры забил. Ему это зачтётся. Его, и его родственников цари пустыни львы, потом сожрут. Ведь всем известно что негры или рабы, или кошачий корм. И хохлов негроамериканцы к этому готовят.
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Зеня
1439927034
Норм так держать!!! Давно так не трясло)
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Измайловский Кочегар
1439927059
Мне кажется или Думбия в офсайде в момент передачи?
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prophetic
1439929900
даа, что за сайт, пишет -42 комментария, а показывает один
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DevilsMilan
1439931250
Конифея с юбилеем,30 матчей подряд в ЛЧ пропускает :)
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