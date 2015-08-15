Ужасное «Открытие». Как ЦСКА добился победы в дерби

<p><em>В центральной встрече 5-го тура РФПЛ «Спартак» на «Открытие-Арене» не устоял под натиском ЦСКА (1:2). О первом главном московском дерби в тренерской карьере Дмитрия Аленичева – в обзоре «Бомбардира». </em></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>«Спартак» – ЦСКА – 1:2</strong></span></p> <p>Какое дерби да без скандалов и интригующих подоплек? Правильно – никакое. Тем более, когда речь идет о вечной и непримиримой борьбе «Спартака» и ЦСКА. Откровенные судейские казусы, фанатские стычки и даже подлости игроков – на этот раз дерби отметилось предматчевым переполохом, устроенным армейцами. По инициативе ЦСКА дата встречи с запланированной субботы была перенесена на пятницу. Ценой чего? РФС пошел против регламента, а третьи лица – болельщики – получили в какой-то степени моральный ущерб. С другой стороны, лишний день отдыха перед баталией в Лиге Чемпионов со «Спортингом» для Слуцкого и К<sup>о</sup> может стать определяющим.</p> <p>Главный вопрос матча: как обновленный «Спартак» будет держать удар перед лицом первого серьезного испытания? Ведь еще недавно (в мае) красно-белые под руководством Якина получили от армейцев звонкую затрещину (0:4). Сейчас лица в большинстве своем те же, а рулевой – новый. С приходом родного для «Спартака» человека Дмитрия Аленичева атмосфера в красно-белой раздевалке – что надо, но игровых проблем от этого не убавилось. В частности, продолжает пожарить оборона, из-за чего Артему Реброву на рубеже приходится ой как не сладко, а для того чтобы встать на исконно спартаковские рельсы команде нужно время – пока все выглядит сыровато. ЦСКА в этом плане в более выгодном положении: игра у армейцев поставлена так, что некоторых соперников по чемпионату они выносят, играя в полсилы. </p> <p>Чтобы угадать стартовую обойму ЦСКА, не надо обладать экстрасенсорными способностями. Единственная ротация, к которой прибегает Слуцкий – выбор дуэта центральных защитников. В этот раз появились те же, что и в победной игре с «Амкаром»: Сергей Игнашевич и Василий Березуцкий. А вот вернувшийся в ЦСКА Сейду Думбия вполне логично остался на скамейке запасных: сходу бросать «слона» в огонь весьма рискованно, да и взят в аренду ивуариец, скорее, с прицелом на ЛЧ. Таким образом, коней на переправе Слуцкий менять не стал. Его примеру последовал и Дмитрий Аленичев. 4-5-1, 5-3-2 и 3-5-2 – за четыре тура наставник «Спартака» успел поэкспериментировать с тактическим рисунком игры, но на дерби выбрал опробованную с «Краснодаром» схему с тремя защитниками.</p> <p>И даже несмотря на то что дата игры была перенесена с субботы на поздний вечер пятницы, без массивной поддержки команды не остались: «Открытие-Арена» битком заполнилась болельщиками. Однако первые пять минут прошли в относительной тишине – дань памяти погибшему в Самаре болельщику красно-белых Антону Феоктистову.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439586464__I3V0049.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>В то время как за воротами Игоря Акинфеева над всей трибуной вздымался колоритный баннер, «Спартак» первым оказался на ударной позиции – Юра Мовсисян головой пробил под перекладину, но голкипер армейцев перевел угрозу на угловой. Тем не менее активнее и увереннее начали гости. Почти просочился в штрафную с ударом Тошич, хлестко бил Дзагоев. На этом обмен любезностями завершился. После двадцати пристрелочных минут игра пошла намного горячее.</p> <p>Красно-синие, действуя по принципу пружины, которая при отборе мяча тут же разжималась, электричкой мчались в контратаку. К этому «Спартак» порой был не готов, допуская ошибки в середине поля. Одним из таких провалов в центре воспользовался Муса. Срезка от Глушакова – и нигериец вывалился на свидание с Ребровым. Футбольный буллит нападающий исполнил на загляденье. Причем, к тому времени «Спартак» уже успел пропустить, а теперь попросту горел. Пятью минутами ранее Игнашевич оказался самым расторопным на добивании после удара Вернблума.</p> <p>Отметим, что хозяев это нисколько не деморализовало, а гости, не успев ощутить собственное преимущество, тут же оплошали. Натхо завалил в штрафной площади Попова, а Дмитрий Комбаров с «точки» пробил безукоризненно - важный мяч с психологической точки зрения для спартаковцев. Им они вернули себя к жизни. На такой волне эйфории красно-белые едва не восстановили паритет, но Акинфеев, потащив удар Таски, записал в книгу сейвов очередное вратарское чудо. </p> <p>После перерыва команды ничуть не снизили градус игры. Особенно «Спартак», который явно вдохновился 15-минутным спуртом первого тайма, а со старта второго большими силами ринулся в атаку. ЦСКА в этой ситуации оказался загнанным в клетку и в одной из шустрых атак хозяев едва не получил гол. Автор первого забитого мяча Игнашевич завалил у лицевой Промеса. Пострадавший лично решился исполнить удар, но, к счастью для армейцев, мяч только поцеловал стенку.</p> <p>Маховик атаки спартаковцев не сбавлял оборотов, но на всякий пожар у ворот ЦСКА находился свой пожарник Акинфеев. Диву даешься, как лихо 35-й номер красно-синих справился с ударом Дмитрия Комбарова, а потом и «мертвым» выстрелом Промеса. Армейцы меж тем отвечали не менее остро. Дважды Роман Еременко, а затем Алан Дзагоев проверили Артема Реброва на бдительность, но вратарь москвичей ответил не менее крутыми спасениями. Достойный ответ визави Акинфееву.</p> <p>В итоге двух забитых в первом тайме мячей хватило ЦСКА, чтобы одержать непростую победу в московском дерби над «Спартаком» и на время вырваться в единоличные лидеры.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439586408__I2V4347.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Игрок матча: Игорь Акинфеев</strong></span></p> <p>Это не Акинфеев. Это Акинфеище! Несколько умопомрачительных сейвов голкипера армейцев достойны самой высокой оценки. «Горчичник» же, полученный им за задержку времени пусть немного и испортил впечатление, но тем не менее не умалил заслуг Акинфеева в итоговой виктории. И неизвестно, чем бы для ЦСКА закончилось победное дело без чудо-спасений вратаря. Таким образом, Акинфеев вновь ответил высочайшим пилотажем на ленточке назло всем завистникам и злопыхателям.</p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Факт </strong></span></p> <p>Вторую победу на «Открытие-Арене» одержал ЦСКА в дерби со «Спартаком». «Мой дом – моя крепость», – в случае с красно-белыми данный постулат пока не работает. Но если в мае этого года спартаковцы были бесславно вбиты в грязь (0:4), то теперь за игру подопечных Аленичева болельщикам должно быть не стыдно. По игре «Спартак» не особо уступал ЦСКА, но пара грубых ошибок решили судьбу дерби не в их пользу. </p> <p><a href="https:///online/80949" target="_blank">"Спартак"- ЦСКА. Текстовый онлайн матча</a></p>