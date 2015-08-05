Путь армейца. Прогулки по окрестностям стадиона «Спарты»

Выезд в Чехию для многих фанатов ЦСКА настолько же предсказуем, как плацкарт до Питера на выходные. Корреспондент "Бомбардира" Александр Ермошин опередил некоторых из них и спешит поделиться впечатлениями от посещения домашней арены "Спарты", где состоится ответная битва армейцев за путевку в Лигу чемпионов.

Многие россияне уже неоднократно ездили в Прагу, однако далеко не всем болельщикам красно-синих, которые обошли этот удивительный по красоте город вдоль и поперек, доводилось побывать на стадионе "Спарты".

Выезд на родину Иржи Ярошика обещает быть интересным, по крайней мере, с двух точек зрения. И если футбольная очевидна (ЦСКА некуда отступать), туристическая нуждается в некоторых пояснениях. Несмотря на то, что арена "Спарты" находится всего в двух остановках метро от Староместской площади, постоянно забитой туристами, многие из россиян едва ли добирались до окрестностей стадиона. Между тем, и там есть, на что посмотреть!

Арена, расположенная в районе Летна, больше известна под тем же названием. Однако последние шесть лет она носит имя спонсора - GENERALI Arena. Место, куда в среду высадится десант армейцев, находится на северо-западной окраине Праги, ближайшая станция метро – Градчанска (Hradčanská). Выйдя из подземки, вы не увидите стадион сразу. Также вашему взгляду не откроются живописные виды или архитектурные памятники, представляющие великую культурную ценность. Скорее всего, вас посетят мысли: "Зачем я сюда приехал, и что буду делать несколько часов до матча?". Не спешите с выводами. Пройдите полкилометра вверх по улице, двигаясь по главной дороге Milady Horákové, и увидите по левой стороне… "Макдоналдс". Не ходите туда! Ну не ради же фаст-фуда вы проделали расстояние в 2000 км от Москвы?

Прямо за рестораном быстрого питания вы обнаружите тренировочное поле, и вашу цель – стадион "Спарты". Также добраться до стадиона можно и с противоположной стороны, от станции Влтавска (Vltavska), но идти пешком придется значительно дольше. Но берегитесь: на пути к стадиону от этой станции Википедия обещает вам множество баров. Так что есть шанс, что вы так и не сможете добраться до стадиона.

Пока идем до арены - немного фактов из истории. Стадион "Спарты" построили в 1921 году, но в первозданном виде он простоял недолго. Через 13 лет грянул пожар, который уничтожил объект деревянного зодчества. К 1937 году заново отстроили главную трибуну, уже из железобетона - она сохранилась до наших дней. Впоследствии стадион трижды реконструировали, и к 1994 году он принял современный вид. Как и многие стадионы мира, GENERALI Arena выглядит гораздо привлекательнее изнутри, чем снаружи. Это уютный, чисто футбольный стадион с отличным обзором со всех трибун. Болельщики ЦСКА смогут почувствовать здесь себя как дома – уютная атмосфера напоминает "Арену Химки".

Однако не торопитесь занимать места на трибуне! Буквально через дорогу от стадиона раскинулись Letenské sady, что означает Воздушные сады. Городской парк считается "легкими столицы", так как его территория, утопающая в зелени, раскинулась на 25 гектарах. Фанатам ЦСКА наверняка понравятся ухоженные лужайки, на которых валяться и загорать безо всяких запретов.

А вот распитие алкогольных напитков в общественном месте может привести к неприятным последствиям, поэтому если и будете развлекать себя подобным образом, не забудьте завернуть тару в пакет. На территории парка вы найдете множество кафе и ресторанов, значительно превосходящих ранее упомянутый фаст-фуд как по меню, так и по открывающемуся виду. Болельщики, особенно нервно переживающие за исход матча со "Спартой", смогут утихомирить нервы, любуясь на спокойное течение Влтавы.