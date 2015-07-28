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  • Спартанские клинки. Кого стоит бояться ЦСКА в чешской «Спарте»

Спартанские клинки. Кого стоит бояться ЦСКА в чешской «Спарте»

<em>Через несколько часов московский ЦСКА вступит в борьбу за попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Соперником армейцев станет пражская «Спарта» - команда, способная преподнести сюрприз и уколоть любого оппонента. «Бомбардир» рассказывает о футболистах, которых дружине Леонида Слуцкого следует опасаться больше всего.<br /> <br /> </em><img width="580" height="396" alt="" src="https:///images/upload/Бичик(1).jpg" /><br /> <strong><br /> </strong> <p><strong>Давид Бичик</strong></p> <p><strong>Позиция:</strong> вратарь</p> <p><strong>Возраст:</strong>  34 года</p> <strong>В «Спарте»:</strong> с 2014 года<br /> <br /> Для пражской «Спарты» сезон только начинается. А входит в него команда с новым основным вратарем. 34-летнего Давида Бичика сложно назвать самым талантливым голкипером «Спарты», но по надежности он своих конкурентов точно превосходит. В прошлом сезоне Бичику пришлось посоперничать за место первого номера «Спарты» с талантливым Мареком Стехом. Этот голкипер, долгое время выступавший в низших английских дивизионах, покупался на замену проданному в «Базель» Томашу Вацлику. Однако травмы и ошибки не позволили Стеху закрепиться в основе «Спарты». Бичик же проявил себя куда более надежным вратарем, сохранившим ворота в неприкосновенности целых семь раз. При этом Давид принял участие всего в 13-ти играх чемпионата. Нынешний сезон в рамке начинает именно Бичик, уже успевший оформить первый «сухарь» - «Спарта» разошлась миром с «Височиной» (0:0). <br /> <br /> <img width="580" height="386" alt="" src="https:///images/upload/Штейнхофер.jpg" /><br /> <strong><br /> </strong> <p><strong>Маркус Штайнхофер</strong></p> <p><strong>Позиция: </strong>защитник</p> <p><strong>Возраст:</strong> 29 лет</p> <strong>В «Спарте»:</strong> с лета 2015 года<br /> <br /> В межсезонье «Спарта» усилила оборонительную линию именно под Лигу чемпионов. Одним из главных приобретений команды стал защитник Маркус Штайнхофер, знаменитый по выступлениям за швейцарский «Базель». С «Базелем» Штайнхофер умудрился взять три подряд чемпионских титула, а потом неожиданно отправился скитаться по Европе. Уехав из Швейцарии, Штайнхофер сначала потерялся, а в прошлом сезоне неожиданно засверкал вновь. В составе немецкого «Аалена», выступающего во второй Бундеслиге, защитник отыграл всего девять матчей, но успел за это время забить три гола и сделать голевую передачу. «Спарта» - команда, играющая только на атаку», - рассказывает о сопернике тренер ЦСКА Леонид Слуцкий. А сам Штайнхофер в таком коллективе должен чувствовать себя идеально.<br /> <br /> <img width="580" height="326" alt="" src="https:///images/upload/Борек Докаль.jpg" /><br /> <br /> <p><strong>Борек Докал</strong></p> <p><strong>Позиция:</strong> полузащитник</p> <p><strong>Возраст:</strong> 26 лет</p> <p><strong>В «Спарте»:</strong> с 2013 года</p> «Борек Докал умеет бить с обеих ног, опасно подает штрафные и угловые», - характеризует полузащитника «Спарты» Иржи Ярошик, сам поигравший и в составе чешского клуба, и в ЦСКА. В «Спарте» Докал выступает за главного креативщика, готового поддержать атаку и больно ужалить соперника дальним ударом. Показал себя с наилучшей стороны полузащитник и в сборной Чехии, за которую забил несколько красивых голов. Сама же «Спарта» берет свое сыгранностью и отлаженным футболом. Большинство футболистов играют вместе на протяжении двух-трех лет, что может поставить перед армейцами серьезные проблемы. «Спарта» постарается забить ЦСКА на выезде», - рассказывает защитник Радослав Ковач, долгое время защищавший цвета московского «Спартака». При этом Ковач в «Спарте» не является основным игроком, а предстоящий матч все равно пропустит из-за повреждения. <br /> <br /> <img width="580" height="354" alt="" src="https:///images/upload/Сохраненное изображение 2015-7-27_17-27-25_33.jpg" /><br /> <br /> <p><strong>Ладислав Крейчи</strong></p> <p><strong>Позиция:</strong> полузащитник</p> <p><strong>Возраст: </strong>23 года</p> <p><strong>В «Спарте»:</strong> с 2009 года (воспитанник)</p> «Крейчи – ярко выраженный лидер этой команды», - делится своим видением состава соперника защитник Вячеслав Караваев. Караваев, права на которого принадлежат ЦСКА, прошлый сезон провел в аренде в чешской «Дукле», где смог достаточно узнать силу главной команды чешского футбола. «Спарта» - один из лидеров чешского чемпионата по всем показателям. А за скорость и развитие атак в этом клубе отвечает как раз Крейчи. Этот полузащитник отличается работоспособностью и серьезным креативом. Большие надежды с ним связываются и в сборной Чехии. Ежегодно чешский футбол отправляет в ведущие европейские лиги талантливых футболистов. Претендует на скорый переезд и Крейчи, находящийся на прицеле многих клубов Европы. <br /> <br /> <img width="580" height="407" alt="" src="https:///images/upload/Лафата.jpg" /><br /> <br /> <p><strong>Давид Лафата</strong></p> <p><strong>Позиция:</strong> нападающий</p> <p><strong>Возраст:</strong> 33 года</p> <p><strong>В «Спарте»:</strong> с 2012 года</p> Опытный форвард Давид Лафата отвечает в «Спарте» за голы. В прошлом сезоне он наколотил в ворота соперника 20 мячей, став лучшим бомбардиром первенства Чехии. Но в предстоящем матче Лафата вряд ли будет выглядеть хоть сколько-нибудь опасно, если вообще сможет выйти на поле. Травма не позволила Давиду сыграть в стартовой игре национального чемпионата, а без него атака «Спарты» уже не выглядит такой грозной. Однако вероятность того, что Лафата все-таки сможет помочь своей команде в гостевой встрече, вполне существует. Есть у «Спарты» и запасной вариант, предусмотренный на такой вот крайний случай. Летом команду пополнил португальский форвард Пайшао, по манере игры очень напоминающий главного бомбардира чешского коллектива. <br /> <br /> <img width="580" height="403" alt="" src="https:///images/upload/Зденек Счастны.jpg" /><br /> <strong><br /> <p>Зденек Шчастны</p> <p><strong>Должность: </strong>главный тренер</p> </strong> <p><strong>Возраст:</strong> 57 лет</p> <p><strong>В «Спарте»:</strong> с лета 2015 года<br /> <br /> Зденек Шчастны – новый главный тренер «Спарты», сменивший на этом посту Витезслава Лавичку. Не успел Шчастны прийти в клуб, как сходу стал проводить в команде собственную революцию. Теперь команда играет в еще более атакующей манере, сменила схему с 4-4-1-1 на 3-5-2 и постарается навязать армейцам свой футбол.</p> <a target="_blank" href="https:///online/82420"><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);">Текстовая трансляция игры ЦСКА - "Спарта"</span></strong></span></a><br /> <br />

Лига чемпионов Лига чемпионов Спарта ЦСКА Лафата Давид Штайнхофер Маркус Крейчи Ладислав Докал Борек Бичик Давид
Комментарии (41)
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REDAT
1438010688
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Valar Morghulis
1438014603
Не сглазьте. Спарта должна легко пройти этот недоклуб.
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LIO1987
1438027463
Во народ пошел-лиш бы обасрать!!! Да за любые российские клубы в европе болеть надо! А то так максимум один клуб на квалификацию в Лигу чемпионов и ещё один в лигу европы. А так ЦСКА ТОЛЬКО ВПЕРЕД!!!
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Павлюченко 13
1438063723
ЦСКА вообще не должен Спарту бояться!
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Miaf
1438072275
Удачи ЦСКА, лишь бы не повторилась история с АИКом.
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spartach091
1438080606
думаю Спарта отгрузит кабинетным штук 5
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feel_this_sheet
1438088854
дома победа коней, на выезде автобус. полюбэ
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Ximerych
1438093231
Свиньям с комментами тут не место. Думаю затащим.
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REDWHITE_
1438095054
Вперед Спарта!! у цска ♞ нет шансов)))๏̯͡๏
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CapitanFlint
1438095465
Болеть, конечно, буду за наших, но уж очень Игорек в воротах смущает...
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