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  • «Спартак» Аленичева одержал первую победу. Дайджест новостей дня

«Спартак» Аленичева одержал первую победу. Дайджест новостей дня

<div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><em>Андре Виллаш-Боаш вновь критикует лимит. «ПСЖ» близок к завершению крупкой сделки. ЦСКА узнал имя арбитра на Лигу Чемпионов.  «Бомбардир» подводит итоги дня, собирая в одном месте его главные новости.</em></span><strong><br /> <br /> <font color="#ff9900">В понедельник Ди Мария пройдет медобследование в «ПСЖ»</font></strong></div> <div> </div> <div>"ПСЖ"  достиг договорeнности с "Манчестер Юнайтед" о переходе во французский клуб полузащитника Анхеля Ди Марии. Сумма трансфера составит около  63 млн евро без учeта бонусов.</div> <div> </div> <div>Контракт футболиста может быть рассчитан на четыре или пять лет. В понедельник, 27 июля, аргентинец должен пройти медицинское обследование в "ПСЖ".</div> <div> </div> Ранее главный тренер парижан Лоран Блан признался, что клубы ведут активные переговоры о трансфере Ди Марии. <br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=435036" target="_blank">Таблица летних трансферов Лиги 1</a><br /> <br /> <div><strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Бывший арбитр: «Арбитрам дают все. И закончим на этом»</span></strong></div> <div> </div> <div>Бывший украинский арбитр Олег Орехов, пожизненно отстраненный УЕФА от футбольной деятельности в 2010-м году, рассказал о коррупции украинского судейского корпуса и аферах администраторов футбольных клубов.</div> <div> </div> <div>"Арбитрам дают все. И закончим на этом. Есть еще одна схема. Клубы просят арбитра помочь и говорят: "Мы тебя за это отблагодарим". Арбитр помогает, а ему говорят: "Вы знаете, мы Вам ничего не дадим, потому что у нас администратор дачу строит". У меня было так.</div> <div> </div> <div>Я судил игру "Металлист" – "Шахтер", после которой начались все проблемы. Это была игра за второе место, 2009 год, 15 марта. Игорь Валерьевич (Коломойский) звонит Ярославскому и говорит: "Друг, вот будет Орехов судить". А он говорит: "Мне все равно, кто будет судить". Я отсудил игру, назначил пенальти, который не понравился. Халамендык (ассистент арбитра) отменил мяч чистый, который "Металлист" забил при счете 2:0. Не я отменил. И потом, пока я ехал в Киев, я "взял" 500 тысяч, потом 300 тысяч... Но я не брал ни 500 тысяч, ни 300, я могу официально это сказать. И разговора не было ни с одной, ни с другой командой. Потому что и там, и там у меня были хорошие отношения. Но этому до сих пор никто не верит, вот же в чем вопрос. Но администратор "Шахтера" купил где-то в Чехии, говорят, целую гости ницу", - сказал Орехов.<br /> <br /> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>ЦСКА и «Спарту» будет судить испанский арбитр</strong></span></div> <div> </div> <div>УЕФА определилось с именами судей на матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Матч ЦСКА - "Спарта" обслужить судейская бригада испанца Хавьера Эстрады.</div> <div> </div> <div>Напомним, что матч ЦСКА и "Спарты" пройдет 28 июля в 19:15 по московскому времени. <br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/150726_en_De_Bruyne_0a060da782.jpg" width="600" height="389" alt="" /><br /> <br /> <div><strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Кевин де Брейне признан лучшим футболистом Бундеслиги. Хеккинг - лучшим тренером</span></strong></div> <div> </div> <div>Полузащитник "Вольфсбурга" Квин де Брейне признан лучшим игроком Германии в прошедшем сезоне. Бельгиец стал пятым иностранцем, удостоившимся этой награды. </div> <div> </div> <div>Лучшим тренером также стал представитель "Вольфсбурга" - Дитмар Хеккинг. Под его руководством "волки" заняли второе место и впервые за пять лет пробились в Лигу Чемпионов.<br /> <br /> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Андре Виллаш-Боаш: «Рондон не играет из-за лимита»</strong></span></div> <div> </div> <div>Главный тренер "Зенит" Андре Виллаш-Боаш рассказал о том, почему форвард Саломон Рондон не вышел в основе на матч с "Уралом". </div> <div> </div> <div>"Рондон сегодня на скамейке. Это ваше секретное оружие? В прошлом сезоне он забил 4 мяча "Уралу".</div> <div> </div> <div>"Он на скамейке из-за лимита. Это последствия принятого решения", – ответил португалец на вопрос журналиста "Наш Футбол" .<br /> <br /> <a href="https:///online/80925" target="_blank">Текстовая трансляция матча "Урал" - "Зенит"</a><br /> <br /> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Emirates Cup. «Арсенал» обыгрывает «Вольфсбург»</strong></span></div> <div> </div> <div>В матче второго тура собственного товарищеского турнира лондонский "Арсенал" одолел немецкий "Вольфсбург". </div> <div> </div> <div>26 июля. Лондон. Стадион "Эмирейтс"</div> <div> </div> <div><strong>Арсенал (Англия) - Вольфсбург (Германия) - 1:0 (0:0)</strong></div> <div> </div> <div><strong>Голы:</strong> 1:0 - Уолкотт, 50. </div> <div> </div> <div><strong>Арсенал: </strong>Чех, Монреаль, Паулиста, Чемберс, Бельерин, Озил (Акпом, 46), Артета (Рэмси, 63), Касорла, Уилшир (Хэйден, 76), Рен-Аделед (Окслэйд-Чемберлен, 64), Уолкотт )Жиру, 75). </div> <div> </div> <div><strong>Вольфсбург:</strong> Бенальо, Налдо, Треш (Арнольд, 71), Юнг, Клозе, Р. Родригес, Виейринья (Калиджиури, 46), Гилавоги (Зегуйн, 80), Де Брюйне (Крузе, 61), Шюррле, Бендтнер (Ф. Родригес, 79). </div> <div> </div> <div><strong>Предупреждения: </strong>Клозе, 35; Налдо, 73; Касорла, 85; Арнольд, 85; Монреаль, 69. <br /> <br /> <div><strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Дмитрий Комбаров: «У нас стало много «стеночек», игры на третьего»</span></strong></div> <div> </div> <div> Футболист московского "Спартака" Дмитрий Комбаров поведал о тактических изменениях, которые затронули команду с приходом нового главного тренера Дмитрия Аленичева. </div> <div> </div> <div>"Заметно, что у нас стало много "стеночек", игры на третьего. Нет диагоналей от защитников на нападающих, тренер требует постоянно выходит низом. Если получается на тренировках, то должно получаться и в играх. По обороне с нами больше работает тренер Дмитрий Ананко, проводит отдельные занятия для защитников. Главный же тренер обучает и атакующих, и обороняющихся футболистов", - рассказал футболист.<br /> <br /> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Аленичев: «Спартак» превосходил «Краснодар»</strong></span></div> <div> </div> <div>Главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев прокомментировал воскресную победу своей команды в матче второго тура РФПЛ против "Краснодара" (1:0). </div> <div> </div> <div>"Моя команда превосходила соперника. Организованно сыграли в обороне, не дав создать "Краснодару" практически ни одного момента, у которого мощный атакующий потенциал. Но меня беспокоит наша реализация. Три гола надо было забивать. Отрадно, что ребята сыграли в воскресенье друг за друга. Наши три очка закономерны. До идеала все равно работать и работать. Надо всегда совершенствоваться", - заявил специалист.<br /> <br /> <a href="https:///online/80928" target="_blank">Текстовая трансляция матча "Краснодар" - "Спартак"</a></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Весь мир ПСЖ Зенит Спартак Ди Мария Анхель Де Брюйне Кевин Аленичев Дмитрий
Комментарии (11)
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sir_Alex
1437943822
С почином Диму!
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spartak_oren_56
1437944079
С ПОБЕДОЙ СПАРТАК, НАДО ОПУСКАТЬ цска и зенит С НЕБА НА ЗЕМЛЮ
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ermak6448
1437949064
С почином.
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Диктор
1437953668
Боюсь судейство не позволит приземлить ЦСКА и Зенит-а по игре вполне вероятно.
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EZ
1437964296
Да уж)
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OlegaT
1437973841
С первой победой в родном клубе, Дмитрий!
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rumbinaddd
1437976693
даааа тулу опустил в первый дивизион теперь и спартак положит
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Павлюченко 13
1438057833
Надеюсь, трансфер Ди Марии сорвется
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bodak
1438192066
аленичев принес спартоковский дух в столице и теперь каждый болейшик спартака будет смотреть матч мпартака с удовольстием а не с позор как эта была раньше
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Azamat12
1438278874
Арсенал набирает обороты
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