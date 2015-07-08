Психологическая война. Почему Икер Касильяс больше не нужен "Реалу"

<div style="text-align: justify;"><em>Уход Касильяса из мадридского "Реала" все более реален. На испанского вратаря всерьез претендует "Порту", а в Мадриде уже начинают подготовку к церемонии прощания. <a href="https://" target="_blank">"Бомбардир" </a>рассказывает о целенаправленной кампании, из-за которой продажа легендарного голкипера не выглядит для "сливочных" большой потерей. </em><br /> <br /> "Касильяс был одним из лучших вратарей мира, но за последние два года серьезно сдал. Сейчас он продолжает играть в "Реале" лишь благодаря своей репутации", - недавно высказал мнение вратарь сборной Люксембурга Жонатан Жубер, которому, правда, играть в "Реале" удавалось только во сне. Но если посмотреть правде в глаза, то Икер Касильяс действительно больше не радует зрителей хорошей формой и былыми кондициями. Сегодняшние реалии таковы, что даже для собственных болельщиков Касильяс не является идолом. Однако до такого положения голкипера довели целенаправленно. Флорентино Перес доволен: легенда королевского клуба уже не неприкасаемый, а против его ухода не должен воспротивиться никто.<br /> <br /> <img width="580" height="352" src="http://soccer.ru/images/upload/15299707450_c6ca0d3c79_b.jpg" alt="" /><br /> <br /> Президент мадридского "Реала" известен миру своим нестандартным подходом к делу. После первого же спада и неоднозначного сезона он уволил Карло Анчелотти – человека, с которым клуб завоевал десятый титул Лиги чемпионов. У Флорентино Переса все постоянно работают на победу, но вершить дела и купаться в лучах славы любит именно он. Когда же для "Реала" стали слишком много значить футболисты, президент не смог этого пережить. Назначение Жозе Моуринью было приговором для Икера Касильяса. "Особенный" не воспринимает авторитетов, поэтому тогда мало кто удивился, что Касильяс перестал быть безальтернативным первым номером. <br /> <br /> "Мы с Моуринью долго думали по поводу ситуации с Касильясом. Мы действительно посчитали, что он должен играть сильнее. Не знаю, может он так и не понял, почему сел в запас", - слова помощника Моуринью в "Реале" Айтора Каранки сейчас звучат для Касильяса, как приговор. Вот что сам голкипер рассказывает о времени при Моуринью: "Как относился ко мне Флорентино Перес? Я совсем не ощущал себя частью команды. Меня расстраивало, когда Айтор Каранка говорил, что я не буду играть. Я чувствовал себя изолированным". В один миг Касильяс превратился из лучшего голкипера Примеры в дублера вернувшегося в клуб Диего Лопеса. Вратарь угодил в настоящую психологическую яму, из которой не может выбраться и сейчас. <br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/15463314216_1c33160048_b.jpg" width="580" height="394" alt="" /><br /> <br /> Надежда на лучшее у Касильяса тогда еще оставалась. Испанское издание АS проводило опрос среди фанатов "галактикос", по которому 85% респондентов признались, что хотели видеть в основном составе Икера Касильяса. Но в первом сезоне при Карло Анчелотти вратарь играл только в Лиге чемпионов и Кубке Короля. Однако итальянский специалист все-таки согласился летом 2014-го отпустить Лопеса в "Милан", а Касильясу предоставить место первого номера. Этот шанс Икер упустил уже сам. Чемпионат мира, где Касильяс пропустил семь мячей в двух матчах, окончательно убил психологию голкипера. Когда же "Реал" стал проигрывать в дерби с "Атлетико", против вратаря ополчились и родные трибуны. "Я полностью доверяю Касильясу. Свист в его адрес ни к чему хорошему не приведет", - попытался заступиться за голкипера Карло Анчелотти. "Реал" доиграл (провалил) сезон, а Флорентино Перес без всяких сомнений уволил Анчелотти. <br /> <br /> За Анчелотти пора уходить и Касильясу. Пришедший в команду Рафаэль Бенитес обладает репутацией, которая вряд ли дает голкиперу хоть какую-нибудь надежду. Дни Касильяса в "Реале" сочтены, но сам клуб хочет по-дружески расстаться с легендой. Голкиперу обещают устроить красивую прощальную церемонию, где будут присутствовать игроки с семьями. При этом "Реал" согласен компенсировать Касильясу разницу в зарплате между его нынешним и новым клубом, как уже когда-то делал в ситуации с Раулем. <br /> <br /> Касильясу действительно нужен новый вызов и место, где все можно начать заново. Хорошо, что испанским вратарем интересуется именно "Порту". Португальский коллектив уже давно стремится выйти на новый уровень и повторить успех Лиги чемпионов 2003/2004. Икер Касильяс – человек, способный идеально подтащить коллектив в ключевые моменты, если ему безальтернативно доверяют. Они необходимы друг другу. Жаль только, что команда, которой Касильяс отдал 25 лет, больше в нем не нуждается. <br /> <br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/rywBDC4mM0k" allowfullscreen=""></iframe> <br /> <br /> <strong><em>Внимание! </em></strong><em>С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: <a target="_blank" href="https://">bombardir.ru</a>. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.</em></div>