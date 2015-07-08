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Быть в форме. В чем европейские клубы проведут сезон 2015/2016

<span style="font-size: 13px;"><em> "Бомбардир" показывает игровые формы европейских команд, созданные специально для нового сезона.</em></span><br /> <br /> <img width="580" height="435" src="http://soccer.ru/images/upload/galeria74180.jpg " alt="" /><br /> <br /> <span style="font-size: 13px;">Испанский <strong>"Атлетик" </strong>остается верен традициям не только в выборе игроков, но и в дизайне футболок.</span><span style="font-size: 16px;"><br /> <br /> <img width="580" height="580" src="http://soccer.ru/images/upload/face maillot home(1).jpg" alt="" /><br /> <br /> </span><span style="font-size: 13px;">В прогрессирующем <strong>"Монако"</strong> смотрят вперед и уже начинают добавлять в игровой комплект золотые цвета.</span><span style="font-size: 16px;"><br /> <br /> <img width="580" height="332" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Рома гост.jpg" /><br /> <br /> <span style="font-size: 13px;">На гостевой форме <strong>"Ромы" </strong>теперь изображен Рим с высоты птичьего полета. Домашняя форма будет отличаться от прошлогодней сочетанием сразу двух бордовых и оранжевого цвета. </span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: 13px;"><img width="580" height="473" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Гостевая форма Суонси(1).jpg" /></span><br /> <br /> <span style="font-size: 13px;">В <strong>"Суонси"</strong> решили не только усилить состав громкими именами, но и перейти на необычные для себя цвета гостевой формы.</span><br /> <br /> <img width="580" height="406" src="http://soccer.ru/images/upload/0_cabb8_b5e1e0d5_orig(2).jpg" alt="" /><br /> </span><br /> <span style="font-size: 13px;">Новая старая форма <strong>"Интера"</strong> посвящана знаменательной дате в клубной истории - 25-летнему юбилею победы в Кубке УЕФА. </span><span style="font-size: 16px;"><br /> <br /> <img width="580" height="537" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Гостевая форма Ливерпуля(1).jpg" /><br /> <br /> <strong><span style="font-size: 13px;">"Ливерпуль"</span></strong><span style="font-size: 13px;"> отказывается от экспериментов и переходит на белый вариант гостевой футболки. </span><br /> <br /> </span><img width="580" height="439" src="http://soccer.ru/images/upload/0_ca88b_4ebfb48f_orig(1).jpg" alt="" /><br /> <br /> <span style="font-size: 13px;">В следующем сезоне фанатов <strong>"Барселоны"</strong> ждет страшное потрясение. Нет, Месси никуда не уходит, но играть он и его партнеры теперь будут в футболке с горизонтальными полосами</span><span style="font-size: 16px;">.<br /> <br /> <img width="580" height="507" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Гостевая форма ЦСКА.jpg" /><br /> <br /> <span style="font-size: 13px;">Московский <strong>ЦСКА</strong> неожиданно поменял цвет гостевой формы.<br /> <br /> <img width="580" height="566" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Саутгемптон(5).jpg" /><br /> <br /> По пути армейцев пошел и <strong>"Саутгемптон"</strong>. </span><br /> <br /> <img width="580" height="454" src="http://soccer.ru/images/upload/0_c9f10_d6b94527_orig(1).jpg" alt="" /><br /> <br /> </span><span style="font-size: 13px;">В <strong>"ПСЖ"</strong> очень хотят соответствовать статусу суперсовременного клуба, поэтому своих игроков одевают только согласно моде. Ну а как иначе - Париж же. </span><span style="font-size: 16px;"><br /> <br /> </span><img width="580" height="409" src="http://soccer.ru/images/upload/0017_variant1400x787.jpg " alt="" /><br /> <br /> <span style="font-size: 13px;">Домашний комплект у <strong>"Ювентуса"</strong> безальтернативно выполняется в черно-белых цветах, а вот гостевую форму в этот раз решили на радость болельщицам покрасить в розовый.</span><span style="font-size: 16px;"><br /> <br /> <img width="580" height="343" src="http://soccer.ru/images/upload/0_c8741_37578fe1_orig(1).jpg" alt="" /><br /> <br /> <span style="font-size: 13px;">По традиции форму на следующий сезон <strong>"Бавария"</strong> проверила в деле еще по ходу сезона прошлого. Вместо красно-синих полос осталась только одна цветовая гамма, символизирующая всю страсть и энергию команды. </span><br /> <br /> <img width="580" height="474" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Марсель(8).jpg" /><br /> <span style="font-size: 13px;"><br /> <strong>"Марсель"</strong> возвращается к традиционным голубым полоскам. <br /> <br /> <img width="580" height="323" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Милан(3).jpg" /><br /> <br /> Новая форма <strong>"Милана"</strong> лишится сочетания тонких и широких полос. На месте логотипа останется Георгиевский крест. <br /> <br /> <img width="580" height="525" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Лацио.jpg" /><br /> <br /> Форма <strong>"Лацио"</strong> снова голубая, но теперь традиционный цвет разбавляют белые квадратики на груди. </span><br /> <br /> <img width="580" height="278" src="http://soccer.ru/images/upload/Безымянный(87).png" alt="" /><br /> <br /> <span style="font-size: 13px;">Гостевая форма <strong>"Реала"</strong> будет в скромных серых тонах - заявлять о себе в Мадриде теперь решили исключительно игрой.<br /> <br /> <img width="580" height="582" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Спартак(11).jpg" /><br /> <br /> <strong>"Спартак"</strong> идет путем реформ и отказывается на футболке от сетчатого рисунка из ромбиков. </span><br /> <br /> <img width="580" height="371" src="http://soccer.ru/images/upload/0_c9edd_15cb3dd6_orig(1).jpg" alt="" /><br /> <br /> <span style="font-size: 13px;">В новой форме <strong>"Эвертон"</strong> оставил только самое необходимое, разрешив дополнительное украшение в виде темных линий лишь Тиму Ховарду. </span><br /> <br /> <img width="580" height="353" src="http://soccer.ru/images/upload/igrovaya_domashnyaya.jpg " alt="" /><br /> <br /> <span style="font-size: 13px;">Прагматичный <strong>"Краснодар"</strong> позаботился о том, чтобы новый игровой комплект был еще и фунциональным. Создатели специально для "быков" разработали более легкую и технологичную версию.</span><br /> <br /> <img width="580" height="342" src="http://soccer.ru/images/upload/zp_Home-Kit-Armoury-5-1_9E0E06_3875(1).jpg" alt="" /><br /> <br /> <span style="font-size: 13px;">Примерно так будет выглядеть очередной полк <strong>"Арсенала"</strong> в армии Арсена Венгера.</span><br /> <br /> <span style="font-size: 13px;"><img width="580" height="379" src="http://soccer.ru/images/upload/home_Top_Landing_Banner(3).jpg" alt="" /></span><br /> <br /> <span style="font-size: 13px;">Дизайнеры добавили в новую форму <strong>"Манчестер Сити"</strong> белые элементы, которых совсем не было в сезоне 2014/2015.<br /> </span> <br /> <img width="580" height="290" src="http://soccer.ru/images/upload/fenerbahce-15-16-home-kit(3).jpg" alt="" /><br /> <br /> <span style="font-size: 13px;">Измененения в форме <strong>"Фенербахче"</strong> могут увидеть лишь самые преданные фанаты турецкого футбола.</span><br /> <br /> <img width="580" height="387" src="http://soccer.ru/images/upload/rue8dd448ec74(1).jpg " alt="" /><br /> <br /> <span style="font-size: 13px;">XXI-й век. Клуб высшей российской лиги <strong>"Ростов"</strong> представляет новую форму, используя самые продвинутые технологии своего времени.<br /> <br /> А вот так новую форму представлял голландский <strong>"ПСВ"</strong>.<br /> </span><br /> </span> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/Kp8N88c29fw " allowfullscreen=""></iframe><br /> <br /> <span style="font-size: 13px;">Ну или можно было идею позаимствовать у клуба из второй немецкой Бундеслиги <strong>"Санкт-Паули"</strong>, который очень креативно подошел к презентации несколько сезонов назад.</span><strong style="font-size: 16px;"><br /> <br /> </strong> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/2cvjKTtTCIg " allowfullscreen=""></iframe><br /> <br /> <strong><em>Внимание!</em></strong><em> С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: <a href="https:// " target="_blank">bombardir.ru </a> В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. 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Италия. Серия А Весь мир Арсенал Барселона Реал Интер
Комментарии (141)
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Altos
1436355497
Мля, раздел \"Статьи\". Одних фоток напихали, а вот с красноречием туговато видимо у аффтора. Назови раздел \"фотогалерея\" и пихай туда фотки. А в этом разделе хотелось бы почитать аналитические выкладки, различные футбольные истории т.п. При всем уважении, если \"бомбардир\" пойдет так и дальше - место его в сливном канализационном коллекторе.
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jet_set
1436358474
Форма Ювентуса больше Барселоне подошла бы...
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LOpp
1436359756
у цска форма в каких то петушиных расцветках.
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Martini1987
1436361993
У ромы форма прикольная, остальные ничем не удивили, или удивили отсутствием фантазии такие как реал, ну что это за пижама, серый цвет,чушь какая. Очень интересно,как в самой Каталонии отнеслись к горизонтальным полоскам на форме Барсы.
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NeiSeS
1436365700
юве с барсой перед финалом лч забились что ли?) кто проиграет, тот след. сезон в розовом бегает) хотя барса итак в розовом бегать будет, традиции как никак) и цска повеселил)
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FromTheSky
1436368400
Одному мне не нравится замена логотипа у Милана?
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Антиахад
1436373243
Как Кьеллини будет носить розовую форму!
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Сливки общества
1436374661
Нравятся формы Баварии, Лацио, ПСЖ, Марселя и Ромы. У Атлетика и Монако ничего. У Реала пижама самая настоящая. Серый цвет в форме хорош, только когда оттенок насыщенный, серебристый, а этот постельный цвет напоминает ночнушку.
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AC M1lan
1436375846
Верните логотип на миланскую форму
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ст_прапорщик
1436387031
Какое-то нательное белье у Реала
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