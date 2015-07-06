Звезды континента. Лучшие игроки Кубка Америки-2015

Кубок Америки завершился, чилийцы всем все показали. Самое время составлять символические сборные, с которыми никто не будет согласен. «Бомбардир» предлагает свой вариант одиннадцати лучших игроков и объясняет, почему выбрал именно их.



Голкипер – Давид Оспина (Колумбия)







И сразу спорная кандидатура. Клаудио Браво выиграл турнир, отразил несколько опасных моментов в финале против Аргентины и должен стать лучшим. Но кроме финала у голкипера чилийцев не было большого количества работы ни в одной игре. Он еще в «Барселоне» привык стоять без дела почти весь матч, чтобы спасти в решающий момент.

У Оспины проблем было куда больше. Пожалуй, он оказался одним из немногих в составе Колумбии, кто сыграл на ожидаемом уровне. Пока Фалькао решал вопрос с арендой в «Челси», а Хамес думал, как вытеснить из состава «Мадрида» Бэйла, вратарь всех спасал. Игра против Аргентины – личный бенефис Оспины. «Когда он отбил мой удар в упор, хотелось застрелиться», – такая оценка твоей игры от Лео Месси дорогого стоит.





Защитник – Карлос Аскуэс (Перу)









Мало кто ожидал, что престарелая сборная Перу сможет не просто навязать борьбу фаворитам, но в итоге занять третье место. Защитник перуанцев Карлос Аскуэс – представитель домашнего чемпионата, о котором до Копы знали буквально несколько десятков гиков. Мощный и молодой футболист стал одним из столпов непроходимой перуанской обороны, удивив очень многих. Возможно, теперь Аскуэса будут вновь готовы вернуть в европейский футбол. Первая попытка с «Бенфикой» несколько лет назад закончилась провалом.

Защитник – Николас Отаменди (Аргентина)







А здесь уже никакого удивления. По крайней мере, для тех, кто смотрел хотя бы несколько матчей «Валенсии» в минувшем сезоне. Отаменди после отличного года в Испании стал бессменным игроком основы сборной Аргентины. Играя без лишних понтов у своих ворот, он всегда очень опасно шел вперед во время «стандартов». То, что оборона аргентинцев выглядела куда лучше атаки – во многом заслуга Отаменди. И запрашиваемые «Валенсией» 50 миллионов евро почти перестают выглядеть безумием.

Защитник – Гари Медель (Чили)







Откровенный псих, для которого во время игры нет никаких правил поведения на поле и авторитетов. Это он в финале бил по ребрам Лео Месси, и он же без фола не давал ему развернуться. Меделя очень легко ненавидеть за манеру игры. Кажется, для него цель не столько победа, сколько убийство хотя бы одного соперника. Но при этом номинальный опорник провел чуть ли не идеальный турнир на позиции центрального защитника. И его можно назвать в числе тех, без кого чилийское чудом могло бы и не состояться.





Полузащитник – Хорхе Вальдивия (Чили)







Его включение в символическую сборную, признаться, во многом обусловлено отличным выступлением в финале. Но и до решающего матча Вальдивия отлично проявлял себя на Копа Америка. Да, не забил сам, но зато постоянно помогал сделать это партнерам. А уж если пересмотреть весь турнир, то на нем фолили чуть ли не чаще, чем на Месси. И всем было плевать. Кроме нас. Мы Вальдивию включаем в символическую сборную.

Полузащитник – Хавьер Маскерано (Аргентина)







Вот уже год Маскерано удается без сбоев держать невероятный уровень надежности в сборной и клубе. Вроде и позиции разные, и результаты тоже, но «Маски» совершенно идентичен в своей самоотверженности и умении предсказывать развитие событий на поле. Иногда кажется, что его одного в опорной зоне оставь, и сильно хуже не станет. Проигрыш третьего финала Кубка Америки – совершенно точно не вина Хавьера. Он свою работу выполнял на «отлично». А то, что некоторые тренеры предпочитают Тевесу Игуаина, с этим остается только смириться.

Полузащитник – Артуро Видаль (Чили)







Злополучная авария после пьяных посиделок в казино едва не стоила Видалю места в сборной. К счастью, тренерскому штабу чилийцев удалось грамотно выйти из ситуации, сохранив одного из лидеров в команде. Конечно, пить и играть на деньги – не лучшее занятие во время важного турнира. Но в итоге Чили выиграли соревнование, а сам Видаль стал одним из лучших игроков Копы. Вроде и не делал ничего особенного, но постоянно находился в центре внимания. Может, рано «Мадрид» решил отказаться от этого парня.

Полузащитник – Анхель Ди Мария (Аргентина)







Для Анхеля Ди Марии прошедший сезон в клубе сложился крайне тяжело, и в сборную ушастый вингер приехал доказывать, что его не зря считают одним из лучших игроков мира. Очень часто Ди Марии банально не хватало удачи, но объем работы и командная работа сомнению не подвергаются. За то время, что Анхель провел на поле в финале, он был едва ли не лучшим в своей команде. И, если бы не травма, возможно, решающий матч закончился совсем иначе.

Нападающий – Лео Месси (Аргентина)







Да, всего один гол и тот с пенальти. Да, опять не вытащил сборную. Но надо быть сильно близоруким, чтобы не замечать, насколько полезным пытается быть Месси в Аргентине. В клубе он и близко не ущемляет себя ради общего блага так, как делает это в сборной. Он мог забивать Парагваю. Мог пробивать Колумбию. Даже в финале, который Лео по общему мнению провалил, ему удалось совершить слаломный проход едва не закончившийся голом. А все разговоры о титулах в сборной…какие вообще титулы, если кроме него даже пенальти после матча никто забить не может.





Нападающий – Паоло Герреро (Перу)







Хет-трик в матче против Болвиии позволил Герреро ворваться в список лучших бомбардиров Копа Америка и в итоге занять в этом рейтинге первое место. Учитывая максимально оборонительную модель игры перуанцев, им требовался форвард, который может реализовывать чуть ли не каждый шанс. И Герреро доказал, что отъезд из Европы не сказался на его результативности. Лучший бомбардир прошлого турнира, один из лучших – в нынешнем соревновании. Ему всего 31 год, он наверняка приедет в составе сборной на юбилейную Копу. И наверняка проявит себя.

Нападающий – Эдуардо Варгас (Чили)















Финал Кубка Америки. Чили – Аргентина. Как это было (ФОТО) Сокровище нации. Фанатки Кубка Америки Чилийцев много не бывает. Особенно после победы в турнире. Эдуардо Варгас наверняка уступил бы место в символической сборной Серхио Агуэро. Если бы не один аргумент в виде огромного кубка. Вместе с Герреро Варгас разделил звание лучшего бомбардира нынешнего турнира, потому на основании одной только статистики необходимо признать его уровень. А тем, кто смотрел за игрой чилийцев, доставляло удовольствие следить не только за голами Варгаса, но и его перемещениями по полю. Все эти обмены позициями с Санчесом, неожиданные подключения и хитрые финты. Да ладно вам, ну какой Агуэро.