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Смотреть прямую трансляцию матча «Полтава» против «Кривбасса», 26-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 мая в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полтава» – «Кривбасс»