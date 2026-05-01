01.05.2026, пятница, 15:30
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Украина. Премьер-лига, 26 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Полтава
Полтава
4-3-1-2
1
12
33
Веремиенко
95
5
30
Куйович
15
10
8
Одарюк
38
88
4-2-1-3
12
Кемкин
27
Юрчек
3
Рохас
4
Виливальд
23
Дибанго
8
Шевченко
18
Лин
20
Задерака
10
Парако
14
Сек
77
Мендоза
30
Куйович
44
Плахтырь
44
Плахтырь
30
Куйович
10
93
Кобзарь
93
Кобзарь
10
14
Марусич
14
Марусич
8
Шевченко
24
Мулик
24
Мулик
8
Шевченко
14
Сек
10
Герберт
10
Герберт
14
Сек
Остались в запасе
Полтава
Кривбасс
96
Даниил Ермолов
ВР
20
Евгений Мисюра
ЦЗ
11
Александр Пятов
ЦП
22
Rostyslav Prokopenko
ЦП
52
Ziniar Hlib
ЦФ
Главный тренер
Владимир Сысенко
30
Владимир Маханьков
ВР
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
5
Анте Бекавац
ЦЗ
15
Джозеф Джонс
ЦЗ
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
28
Джоэль Майя
ЦП
25
Тимур Бутенко
ЦФ
20
Матвей Боднар
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
96
Даниил Ермолов
ВР
20
Евгений Мисюра
ЦЗ
11
Александр Пятов
ЦП
22
Rostyslav Prokopenko
ЦП
52
Ziniar Hlib
ЦФ
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
5
Анте Бекавац
ЦЗ
15
Джозеф Джонс
ЦЗ
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
28
Джоэль Майя
ЦП
25
Тимур Бутенко
ЦФ
20
Матвей Боднар
ЦФ
Главный тренер
Владимир Сысенко
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча Полтава - Кривбасс
3
1
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
ВАР
0
2
Угловые удары
1
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Полтава» против «Кривбасса», 26-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 мая в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полтава» – «Кривбасс»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»