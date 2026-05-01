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  • «Полтава» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2026

«Полтава» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2026

1 мая, 14:20
Полтава
01.05.2026, пятница, 15:30
Украина. Премьер-лига, 26 тур
3 : 3
Завершен
Кривбасс
8' I. Kotsyumaka 16' V. Sad
2' К. Парако 7' А. Сек 85' Б. Лин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полтава
1
Mykyta Minchev
ВР
12
A. Savenkov
ЦЗ
5
V. Pidlepych
ЦЗ
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
95
I. Kotsyumaka
ЦЗ
30
Эмин Куйович
ЦП
15
Vladyslav Danylenko
ЦП
10
Valerii Sad
ЦП
8
Владимир Одарюк
ПВ
88
O. Vivdych
ЦФ
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Владимир Сысенко
Кривбасс
12
Александр Кемкин
ВР
23
Иван Дибанго
ЛЗ
3
Карлос Рохас
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
27
Ян Юрчек
ПЗ
8
Ярослав Шевченко
ЦП
18
Бар Лин
ЦП
20
Максим Задерака
ПВ
77
Глейкер Мендоза
ЛФ
14
Ассан Сек
ЦФ
10
Карлос Парако
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Полтава
96
Даниил Ермолов
ВР
20
Евгений Мисюра
ЦЗ
44
Дмитрий Плахтырь
ОП
11
Александр Пятов
ЦП
22
Rostyslav Prokopenko
ЦП
52
Ziniar Hlib
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
14
Максим Марусич
ЦФ
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
5
Анте Бекавац
ЦЗ
15
Джозеф Джонс
ЦЗ
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
28
Джоэль Майя
ЦП
24
Владимир Мулик
ЦФ
25
Тимур Бутенко
ЦФ
10
Джованни Герберт
ЦФ
20
Матвей Боднар
ЦФ
4-3-1-2
1
12
33
Веремиенко
95
5
30
Куйович
15
10
8
Одарюк
38
88
4-2-1-3
12
Кемкин
27
Юрчек
3
Рохас
4
Виливальд
23
Дибанго
8
Шевченко
18
Лин
20
Задерака
10
Парако
14
Сек
77
Мендоза
30
Куйович
44
Плахтырь
44
Плахтырь
30
Куйович
10
93
Кобзарь
93
Кобзарь
10
14
Марусич
14
Марусич
8
Шевченко
24
Мулик
24
Мулик
8
Шевченко
14
Сек
10
Герберт
10
Герберт
14
Сек
Остались в запасе
Полтава
Кривбасс
96
Даниил Ермолов
ВР
20
Евгений Мисюра
ЦЗ
11
Александр Пятов
ЦП
22
Rostyslav Prokopenko
ЦП
52
Ziniar Hlib
ЦФ
Главный тренер
Владимир Сысенко
30
Владимир Маханьков
ВР
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
5
Анте Бекавац
ЦЗ
15
Джозеф Джонс
ЦЗ
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
28
Джоэль Майя
ЦП
25
Тимур Бутенко
ЦФ
20
Матвей Боднар
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
96
Даниил Ермолов
ВР
20
Евгений Мисюра
ЦЗ
11
Александр Пятов
ЦП
22
Rostyslav Prokopenko
ЦП
52
Ziniar Hlib
ЦФ
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
5
Анте Бекавац
ЦЗ
15
Джозеф Джонс
ЦЗ
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
28
Джоэль Майя
ЦП
25
Тимур Бутенко
ЦФ
20
Матвей Боднар
ЦФ
Главный тренер
Владимир Сысенко
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча Полтава - Кривбасс
3
1
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
ВАР
0
2
Угловые удары
1
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Полтава» против «Кривбасса», 26-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 мая в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полтава» – «Кривбасс»

«Полтава» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Кривбасс Полтава
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