Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «ЛНЗ» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

«ЛНЗ» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

28 февраля, 12:50
ЛНЗ
28.02.2026, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 18 тур
1 : 3
Завершен
Полесье
73' М. Ассинор
4' А. Андриевский 33' Л. Эмерллаху 83' Н. Гайдучик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
12
Алексей Паламарчук
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
5
Шота Ноникашвили
ОП
16
Артур Рябов
ЦП
19
Евгений Пастух
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
90
Марк Ассинор
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
14
Линдон Эмерллаху
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
ЛНЗ
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
8
Adam Yakubu
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
18
Abdul Awudu
ЦП
21
Данил Кравчук
ПВ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
19
Владимир Шепелев
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
45
Максим Брагару
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
4-1-3-1-1
12
Паламарчук
17
Кузик
25
Горин
29
Дидык
34
Муравский
5
Ноникашвили
11
Пасич
19
Пастух
16
Рябов
9
Твердохлеб
90
Ассинор
3-2-2-2-1
23
Волынец
16
Красники
55
Крушинский
15
Михайличенко
5
Сарапий
14
Эмерллаху
18
Андриевский
8
Бабенко
7
Назаренко
11
Гуцуляк
95
Краснопир
5
Ноникашвили
14
Драмбаев
14
Драмбаев
5
Ноникашвили
19
Пастух
7
Микитишин
7
Микитишин
19
Пастух
17
Кузик
19
Беннетт
19
Беннетт
17
Кузик
7
Назаренко
31
Майсурадзе
31
Майсурадзе
7
Назаренко
18
Андриевский
60
Мельниченко
60
Мельниченко
18
Андриевский
14
Эмерллаху
19
Шепелев
19
Шепелев
14
Эмерллаху
55
Крушинский
45
Брагару
45
Брагару
55
Крушинский
95
Краснопир
89
Гайдучик
89
Гайдучик
95
Краснопир
Остались в запасе
ЛНЗ
Полесье
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
8
Adam Yakubu
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
18
Abdul Awudu
ЦП
21
Данил Кравчук
ПВ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
1
Олег Кудрик
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
2
Анди Хадрой
ПЗ
6
Таллес Коста
ЦП
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
8
Adam Yakubu
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
18
Abdul Awudu
ЦП
21
Данил Кравчук
ПВ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
2
Анди Хадрой
ПЗ
6
Таллес Коста
ЦП
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча ЛНЗ - Полесье
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0

Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Полесья», 18-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЛНЗ» – «Полесье»

«ЛНЗ» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Полесье ЛНЗ
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
11
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
2
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
8
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+