28.02.2026, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Украина. Премьер-лига, 18 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
ЛНЗ
ЛНЗ
4-1-3-1-1
12
Паламарчук
17
Кузик
25
Горин
29
Дидык
34
Муравский
5
Ноникашвили
11
Пасич
19
Пастух
16
Рябов
9
Твердохлеб
90
Ассинор
3-2-2-2-1
23
Волынец
16
Красники
55
Крушинский
15
Михайличенко
5
Сарапий
14
Эмерллаху
18
Андриевский
8
Бабенко
7
Назаренко
11
Гуцуляк
95
Краснопир
5
Ноникашвили
14
Драмбаев
14
Драмбаев
5
Ноникашвили
19
Пастух
7
Микитишин
7
Микитишин
19
Пастух
17
Кузик
19
Беннетт
19
Беннетт
17
Кузик
7
Назаренко
31
Майсурадзе
31
Майсурадзе
7
Назаренко
18
Андриевский
60
Мельниченко
60
Мельниченко
18
Андриевский
14
Эмерллаху
19
Шепелев
19
Шепелев
14
Эмерллаху
55
Крушинский
45
Брагару
45
Брагару
55
Крушинский
95
Краснопир
89
Гайдучик
89
Гайдучик
95
Краснопир
Остались в запасе
ЛНЗ
Полесье
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
8
Adam Yakubu
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
18
Abdul Awudu
ЦП
21
Данил Кравчук
ПВ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
1
Олег Кудрик
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
2
Анди Хадрой
ПЗ
6
Таллес Коста
ЦП
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
8
Adam Yakubu
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
18
Abdul Awudu
ЦП
21
Данил Кравчук
ПВ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
2
Анди Хадрой
ПЗ
6
Таллес Коста
ЦП
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча ЛНЗ - Полесье
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Полесья», 18-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЛНЗ» – «Полесье»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»