21.02.2026, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Украина. Премьер-лига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Эпицентр
Эпицентр
4-3-1-2
31
Билык
3
Григоращук
77
Кох
2
70
Кирюханцев
8
Миронюк
5
Запорожец
10
Себерио
99
Рохас
20
Сидун
77
4-4-1-1
12
Паламарчук
25
Горин
34
Муравский
29
Дидык
17
Кузик
22
Яшари
16
Рябов
19
Пастух
11
Пасич
9
Твердохлеб
90
Ассинор
3
Григоращук
11
11
3
Григоращук
99
Рохас
7
Маткевич
7
Маткевич
99
Рохас
5
Запорожец
6
Ковалец
6
Ковалец
5
Запорожец
20
Сидун
21
Супряга
21
Супряга
20
Сидун
10
Себерио
10
10
10
Себерио
22
Яшари
5
Ноникашвили
5
Ноникашвили
22
Яшари
90
Ассинор
7
Микитишин
7
Микитишин
90
Ассинор
9
Твердохлеб
21
Кравчук
21
Кравчук
9
Твердохлеб
Остались в запасе
Эпицентр
ЛНЗ
71
Никита Федотов
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
28
Andriy Lipovuz
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
Главный тренер
Сергей Нагорняк
72
Kirill Samoilenko
ВР
1
Дмитрий Ледвий
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
8
Adam Yakubu
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
71
Никита Федотов
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
28
Andriy Lipovuz
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
1
Дмитрий Ледвий
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
8
Adam Yakubu
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Эпицентр - ЛНЗ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Эпицентр» против «ЛНЗ», 17-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эпицентр» – «ЛНЗ»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»