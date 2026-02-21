Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Эпицентр» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

«Эпицентр» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

21 февраля, 12:50
Эпицентр
21.02.2026, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
0 : 2
Завершен
ЛНЗ
41' М. Ассинор 50' М. Ассинор
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эпицентр
31
Олег Билык
ВР
3
Степан Григоращук
ЦЗ
77
Нил Кох
ЦЗ
2
Alagy Oliveira
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
8
Николай Миронюк
ЦП
5
Евгений Запорожец
ЦП
10
Джон Себерио
ЦП
99
Карлос Рохас
ПВ
20
Вадим Сидун
ЦФ
77
Хоакинете
РФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
ЛНЗ
12
Алексей Паламарчук
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
19
Евгений Пастух
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
90
Марк Ассинор
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Эпицентр
71
Никита Федотов
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
28
Andriy Lipovuz
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
11
Stanislav Krystin
ЦП
7
Андрей Маткевич
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
21
Владислав Супряга
ЦФ
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
ЛНЗ
72
Kirill Samoilenko
ВР
1
Дмитрий Ледвий
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
7
Артур Микитишин
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
8
Adam Yakubu
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
21
Данил Кравчук
ПВ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
4-3-1-2
31
Билык
3
Григоращук
77
Кох
2
70
Кирюханцев
8
Миронюк
5
Запорожец
10
Себерио
99
Рохас
20
Сидун
77
4-4-1-1
12
Паламарчук
25
Горин
34
Муравский
29
Дидык
17
Кузик
22
Яшари
16
Рябов
19
Пастух
11
Пасич
9
Твердохлеб
90
Ассинор
3
Григоращук
11
11
3
Григоращук
99
Рохас
7
Маткевич
7
Маткевич
99
Рохас
5
Запорожец
6
Ковалец
6
Ковалец
5
Запорожец
20
Сидун
21
Супряга
21
Супряга
20
Сидун
10
Себерио
10
10
10
Себерио
22
Яшари
5
Ноникашвили
5
Ноникашвили
22
Яшари
90
Ассинор
7
Микитишин
7
Микитишин
90
Ассинор
9
Твердохлеб
21
Кравчук
21
Кравчук
9
Твердохлеб
Остались в запасе
Эпицентр
ЛНЗ
71
Никита Федотов
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
28
Andriy Lipovuz
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
Главный тренер
Сергей Нагорняк
72
Kirill Samoilenko
ВР
1
Дмитрий Ледвий
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
8
Adam Yakubu
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
71
Никита Федотов
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
28
Andriy Lipovuz
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
1
Дмитрий Ледвий
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
8
Adam Yakubu
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Эпицентр - ЛНЗ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Эпицентр» против «ЛНЗ», 17-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эпицентр»«ЛНЗ»

«Эпицентр» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига ЛНЗ Эпицентр
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
11
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
2
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
7
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+