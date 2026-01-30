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  • «Ланс» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2026

«Ланс» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2026

30 января, 21:35
Ланс
30.01.2026, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 0
Завершен
Гавр
45+1' Р. Агилар
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ланс
40
Робин Риссе
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
32
Киллиан Антонио
ЦЗ
25
Исмаэло Ганиу
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
18
Мамаду Сангаре
АП
28
Адриен Томассон
(К) АП
10
Флориан Товен
ПВ
22
Уэсли Саид
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Гавр
77
Лионель М'Паси
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
29
Стефан Загаду
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
12
Аруна Санганте
(К) ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
22
Исса Сумаре
ЛВ
17
Софьян Буфал
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
30
Рассул Ндиайе
ЦП
26
Саймон Эбоног
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
Ланс
16
Матье Горжелен
ВР
4
Нидал Челик
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
26
Антони Бермон
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
5
Андрия Булатович
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
38
Райан Фофана
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Гавр
1
Диав Мори
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
8
Яссин Кехта
ЦП
78
Дарен Мосенго
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
19
Кенни Кетан
ЦФ
29
Noam Obougou Jacquet
ЦФ
3-2-3-2
40
Риссе
32
Антонио
25
Ганиу
5
Сарр
14
Удоль
2
Агилар
18
Сангаре
28
Томассон
10
Товен
29
Эдуард
22
Саид
3-3-2-2
77
М'Паси
29
Загаду
15
Секо
12
Санганте
77
Него
29
Гурна
28
Зуауи
30
Ндиайе
26
Эбоног
22
Сумаре
17
Буфал
22
Саид
19
Сима
19
Сима
22
Саид
29
Эдуард
38
Фофана
38
Фофана
29
Эдуард
10
Товен
7
Сотока
7
Сотока
10
Товен
28
Зуауи
12
Пембеле
12
Пембеле
28
Зуауи
77
Него
13
Дукуре
13
Дукуре
77
Него
12
Санганте
78
Мосенго
78
Мосенго
12
Санганте
29
Загаду
10
Мамбимби
10
Мамбимби
29
Загаду
26
Эбоног
19
Кетан
19
Кетан
26
Эбоног
17
Буфал
29
29
17
Буфал
Остались в запасе
Ланс
Гавр
16
Матье Горжелен
ВР
4
Нидал Челик
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
5
Андрия Булатович
ЦП
26
Антони Бермон
ЛВ
Главный тренер
Пьер Саж
1
Диав Мори
ВР
8
Яссин Кехта
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
4
Нидал Челик
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
5
Андрия Булатович
ЦП
26
Антони Бермон
ЛВ
Остались в запасе
1
Диав Мори
ВР
8
Яссин Кехта
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Дидье Дигар
Ланс
Точно не сыграют
Самсон Байду
ЦЗ
Жонатан Гради
ЦЗ
Морган Гилявоги
ЦФ
Реджис Гютне
ВР
Джоаннер Чавес
ЛЗ
Артур Масуаку
ЛЗ
Гавр
Точно не сыграют
Реда Хадра
ЦФ
Готье Льорис
ЦЗ
Абдулайе Туре
ОП
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
Мбвана Саматта
ЦФ
Статистика матча Ланс - Гавр
1
2
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
1
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
20
10
Количество передач
473
410
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
2.08
0.55
xGP (предотвращенные голы)
0.24
0.24

Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Гавра», 20-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс»«Гавр»

«Ланс» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Гавр Ланс
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