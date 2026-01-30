30.01.2026, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 20 тур
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Ланс
Ланс
3-2-3-2
40
Риссе
32
Антонио
25
Ганиу
5
Сарр
14
Удоль
2
Агилар
18
Сангаре
28
Томассон
10
Товен
29
Эдуард
22
Саид
3-3-2-2
77
М'Паси
29
Загаду
15
Секо
12
Санганте
77
Него
29
Гурна
28
Зуауи
30
Ндиайе
26
Эбоног
22
Сумаре
17
Буфал
22
Саид
19
Сима
19
Сима
22
Саид
29
Эдуард
38
Фофана
38
Фофана
29
Эдуард
10
Товен
7
Сотока
7
Сотока
10
Товен
28
Зуауи
12
Пембеле
12
Пембеле
28
Зуауи
77
Него
13
Дукуре
13
Дукуре
77
Него
12
Санганте
78
Мосенго
78
Мосенго
12
Санганте
29
Загаду
10
Мамбимби
10
Мамбимби
29
Загаду
26
Эбоног
19
Кетан
19
Кетан
26
Эбоног
17
Буфал
29
29
17
Буфал
Остались в запасе
Ланс
Гавр
16
Матье Горжелен
ВР
4
Нидал Челик
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
5
Андрия Булатович
ЦП
26
Антони Бермон
ЛВ
Главный тренер
Пьер Саж
1
Диав Мори
ВР
8
Яссин Кехта
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
4
Нидал Челик
ЦЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
5
Андрия Булатович
ЦП
26
Антони Бермон
ЛВ
Остались в запасе
1
Диав Мори
ВР
8
Яссин Кехта
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Дидье Дигар
Статистика матча Ланс - Гавр
1
2
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
1
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
20
10
Количество передач
473
410
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
2.08
0.55
xGP (предотвращенные голы)
0.24
0.24
Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Гавра», 20-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс» – «Гавр»
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Источник: «Бомбардир»