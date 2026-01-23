Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Леванте» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2026

«Леванте» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2026

23 января, 21:50
Леванте
23.01.2026, пятница, 23:00
Испания. Примера, 21 тур
3 : 2
Завершен
Эльче
50' П. Мартинес 68' А. де ла Фуэнте 90+6' А. Маттурро
11' А. Родригес 90+2' A. Boayar
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Леванте
13
Мэтью Райан
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
18
Пабло Мартинес
(К) ЦП
8
Уго Рагубер
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
9
Иван Ромеро
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Эльче
1
Иньяки Пенья
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
17
Адрия Педроса
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
7
Яго Сантьяго
ЛВ
18
Марк Агуадо
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
14
Алейш Фебас
(К) ЦП
18
Мартим Нету
ЦП
11
Херман Валера
ЦФ
30
Альваро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Леванте
1
Пабло Куньят
ВР
32
Алехандро Примо
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
27
Пако Кортес
ЛВ
16
Кервин Арриага
ОП
6
Ориоль Рей
ОП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
19
Карлос Эспи
ЦФ
10
Годюэн Койялипу
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Эльче
13
Алехандро Итурбе
ВР
1
Матиас Дитуро
ВР
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
31
D. Delgado
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
32
Adam Boayar
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
17
Хосан
ПВ
38
Álex Sánchez
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
4-2-1-3
13
Райан
3
Санчес
4
де ла Фуэнте
28
Маттурро
22
Тольян
18
Мартинес
8
Рагубер
8
Альварес
21
Этта-Эйонг
14
Лосада
9
Ромеро
3-1-3-1-2
1
Пенья
27
Петро
22
Аффенгрубер
17
Педроса
18
Агуадо
19
Диангана
14
Фебас
18
Нету
7
Сантьяго
30
Родригес
11
Валера
8
Альварес
8
Оласагасти
8
Оласагасти
8
Альварес
14
Лосада
27
Кортес
27
Кортес
14
Лосада
21
Этта-Эйонг
19
Эспи
19
Эспи
21
Этта-Эйонг
7
Сантьяго
32
32
7
Сантьяго
19
Диангана
4
Мендоса
4
Мендоса
19
Диангана
18
Нету
17
Хосан
17
Хосан
18
Нету
18
Агуадо
38
38
18
Агуадо
30
Родригес
19
Силва
19
Силва
30
Родригес
Остались в запасе
Леванте
Эльче
1
Пабло Куньят
ВР
32
Алехандро Примо
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
16
Кервин Арриага
ОП
6
Ориоль Рей
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
10
Годюэн Койялипу
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
13
Алехандро Итурбе
ВР
1
Матиас Дитуро
ВР
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
31
D. Delgado
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
18
Джон Дональд
ЦП
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
1
Пабло Куньят
ВР
32
Алехандро Примо
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
16
Кервин Арриага
ОП
6
Ориоль Рей
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
10
Годюэн Койялипу
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Остались в запасе
13
Алехандро Итурбе
ВР
1
Матиас Дитуро
ВР
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
31
D. Delgado
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
18
Джон Дональд
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Эдер Сарабия
Леванте
Точно не сыграют
Рохер Бруге
ПВ
Унаи Эльхесабаль
ЦЗ
Виктор Гарсия
ЦФ
Диего Пампин
ЦЗ
Карим Тунде
ПВ
Эльче
Точно не сыграют
Виктор Чуст
ЦЗ
Эктор Форт
ПЗ
Под вопросом
Рафаэль Мир
ЦФ
Альваро Нуньес
ПЗ
Статистика матча Леванте - Эльче
2
4
Всего ударов по воротам
26
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
9
1
Нарушения
13
13
Офсайды
1
0
Количество передач
328
482
Сейвы
1
2
Точность передач %
75
83
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
13
1
Удары из пределов штрафной
18
3
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
2.61
0.65
xGP (предотвращенные голы)
-0.92
-0.92

Смотреть прямую трансляцию матча «Леванте» против «Эльче», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леванте» – «Эльче»

«Леванте» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эльче Леванте
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
1
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
8
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
1
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
6
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+