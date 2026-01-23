23.01.2026, пятница, 23:00
Испания. Примера, 21 тур
Испания. Примера, 21 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Леванте
Леванте
4-2-1-3
13
Райан
3
Санчес
4
де ла Фуэнте
28
Маттурро
22
Тольян
18
Мартинес
8
Рагубер
8
Альварес
21
Этта-Эйонг
14
Лосада
9
Ромеро
3-1-3-1-2
1
Пенья
27
Петро
22
Аффенгрубер
17
Педроса
18
Агуадо
19
Диангана
14
Фебас
18
Нету
7
Сантьяго
30
Родригес
11
Валера
8
Альварес
8
Оласагасти
8
Оласагасти
8
Альварес
14
Лосада
27
Кортес
27
Кортес
14
Лосада
21
Этта-Эйонг
19
Эспи
19
Эспи
21
Этта-Эйонг
7
Сантьяго
32
32
7
Сантьяго
19
Диангана
4
Мендоса
4
Мендоса
19
Диангана
18
Нету
17
Хосан
17
Хосан
18
Нету
18
Агуадо
38
38
18
Агуадо
30
Родригес
19
Силва
19
Силва
30
Родригес
Остались в запасе
Леванте
Эльче
1
Пабло Куньят
ВР
32
Алехандро Примо
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
16
Кервин Арриага
ОП
6
Ориоль Рей
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
10
Годюэн Койялипу
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
13
Алехандро Итурбе
ВР
1
Матиас Дитуро
ВР
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
31
D. Delgado
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
18
Джон Дональд
ЦП
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
1
Пабло Куньят
ВР
32
Алехандро Примо
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
29
Начо Перес
ПЗ
16
Кервин Арриага
ОП
6
Ориоль Рей
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
10
Годюэн Койялипу
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Остались в запасе
13
Алехандро Итурбе
ВР
1
Матиас Дитуро
ВР
17
Бамбо Диаби
ЦЗ
31
D. Delgado
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
18
Джон Дональд
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Эдер Сарабия
Леванте
Точно не сыграют
Эльче
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Леванте - Эльче
2
4
Всего ударов по воротам
26
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
9
1
Нарушения
13
13
Офсайды
1
0
Количество передач
328
482
Сейвы
1
2
Точность передач %
75
83
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
13
1
Удары из пределов штрафной
18
3
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
2.61
0.65
xGP (предотвращенные голы)
-0.92
-0.92
Смотреть прямую трансляцию матча «Леванте» против «Эльче», 20-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леванте» – «Эльче»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»