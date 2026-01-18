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  • «Ренн» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

«Ренн» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

18 января, 18:05
Ренн
18.01.2026, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 1
Завершен
Гавр
86' Б. Эмболо
69' Ф. Мамбимби
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Брис Самба
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
95
Махди Камара
ЦП
21
Валантен Ронжье
(К) ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ПВ
36
Брель Эмболо
ЦФ
22
Эстебан Леполь
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Гавр
77
Лионель М'Паси
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
12
Аруна Санганте
(К) ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
22
Исса Сумаре
ЛВ
26
Саймон Эбоног
ЦП
30
Рассул Ндиайе
ЦП
19
Кенни Кетан
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Ренн
50
Матис Силистри
ВР
60
Килиан Белаццуг
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
42
Секо Фофана
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
35
Элиас Лежандр
ПВ
75
Кадер Мейте
ЦФ
Гавр
50
Paul Argney
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
8
Яссин Кехта
ЦП
27
Годсон Кьереме
ЦП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
29
Noam Obougou Jacquet
ЦФ
27
Энцо Коффи
ЦФ
4-2-2-2
30
Самба
26
Мерлен
3
Брассье
24
Руо
36
Сейду
95
Камара
21
Ронжье
95
Франковски
11
Аль-Тамари
22
Леполь
36
Эмболо
3-2-2-1-2
77
М'Паси
15
Секо
4
Льорис
12
Санганте
77
Него
28
Зуауи
26
Эбоног
30
Ндиайе
22
Сумаре
10
Мамбимби
19
Кетан
95
Франковски
42
Фофана
42
Фофана
95
Франковски
26
Мерлен
10
Бляс
10
Бляс
26
Мерлен
11
Аль-Тамари
35
Лежандр
35
Лежандр
11
Аль-Тамари
22
Леполь
75
Мейте
75
Мейте
22
Леполь
4
Льорис
12
Пембеле
12
Пембеле
4
Льорис
19
Кетан
13
Дукуре
13
Дукуре
19
Кетан
Пембеле
8
Кехта
8
Кехта
Пембеле
10
Мамбимби
17
Буфал
17
Буфал
10
Мамбимби
22
Сумаре
38
Саматта
38
Саматта
22
Сумаре
Остались в запасе
Ренн
Гавр
50
Матис Силистри
ВР
60
Килиан Белаццуг
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
18
Глен Камара
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
Главный тренер
Хабиб Бейе
50
Paul Argney
ВР
27
Годсон Кьереме
ЦП
29
Noam Obougou Jacquet
ЦФ
27
Энцо Коффи
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
50
Матис Силистри
ВР
60
Килиан Белаццуг
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
18
Глен Камара
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
Остались в запасе
50
Paul Argney
ВР
27
Годсон Кьереме
ЦП
29
Noam Obougou Jacquet
ЦФ
27
Энцо Коффи
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Главный тренер
Дидье Дигар
Статистика матча Ренн - Гавр
1
4
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
ВАР
1
0
Угловые удары
10
6
Нарушения
18
14
Офсайды
5
1
Количество передач
392
341
Сейвы
3
6
Точность передач %
80
73
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
9
5
xG (ожидаемые голы)
2.61
0.75
xGP (предотвращенные голы)
0.74
0.74

Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «Гавра», 18-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн»«Гавр»

«Ренн» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Гавр Ренн
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