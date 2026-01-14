14.01.2026, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
Германия. Бундеслига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
4-3-1-2
25
Гулачи
22
Раум
23
Люкеба
4
Орбан
17
Баку
8
Уэдраого
13
Зайвальд
21
Шлагер
21
Баумгартнер
27
Гомис
40
Ромуло
4-4-1-1
1
Атуболу
17
Кюблер
30
Гюнтер
5
Юнг
29
Треу
8
Эггештайн
6
Остерхаге
44
Манзамби
43
Огбус
14
Сузуки
9
Хелер
21
Баумгартнер
3
Битшиабу
3
Битшиабу
21
Баумгартнер
23
Люкеба
6
Банзузи
6
Банзузи
23
Люкеба
8
Уэдраого
7
Нуса
7
Нуса
8
Уэдраого
40
Ромуло
40
Хардер
40
Хардер
40
Ромуло
27
Гомис
25
Диоманде
25
Диоманде
27
Гомис
30
Гюнтер
33
Макенго
33
Макенго
30
Гюнтер
14
Сузуки
32
Грифо
32
Грифо
14
Сузуки
29
Треу
19
Бесте
19
Бесте
29
Треу
9
Хелер
31
Матанович
31
Матанович
9
Хелер
6
Остерхаге
7
Шерхант
7
Шерхант
6
Остерхаге
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Фрайбург
26
Мартен Вандевордт
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
10
Андрия Максимович
АП
Главный тренер
Оле Вернер
21
Флориан Мюллер
ВР
27
Николас Хефлер
ОП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
10
Андрия Максимович
АП
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
27
Николас Хефлер
ОП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча РБ Лейпциг - Фрайбург
4
Всего ударов по воротам
21
3
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
7
2
Нарушения
12
16
Офсайды
0
2
Количество передач
552
313
Сейвы
1
5
Точность передач %
88
75
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
19
3
Удары из-за пределов штрафной
2
0
xG (ожидаемые голы)
2.48
0.17
xGP (предотвращенные голы)
0.85
0.85
Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Фрайбурга», 17-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Фрайбург»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»