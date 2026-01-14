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  • «РБ Лейпциг» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2026

«РБ Лейпциг» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2026

14 января, 21:20
РБ Лейпциг
14.01.2026, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Фрайбург
53' В. Орбан 56' Ромуло
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
(К) ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
8
Ассан Уэдраого
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
40
Ромуло
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
30
Кристиан Гюнтер
(К) ЛЗ
29
Филипп Треу
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
43
Бруно Огбус
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
44
Йоан Манзамби
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
10
Андрия Максимович
АП
40
Конрад Хардер
ЦФ
25
Ян Диоманде
ЦФ
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
31
Игор Матанович
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
4-3-1-2
25
Гулачи
22
Раум
23
Люкеба
4
Орбан
17
Баку
8
Уэдраого
13
Зайвальд
21
Шлагер
21
Баумгартнер
27
Гомис
40
Ромуло
4-4-1-1
1
Атуболу
17
Кюблер
30
Гюнтер
5
Юнг
29
Треу
8
Эггештайн
6
Остерхаге
44
Манзамби
43
Огбус
14
Сузуки
9
Хелер
21
Баумгартнер
3
Битшиабу
3
Битшиабу
21
Баумгартнер
23
Люкеба
6
Банзузи
6
Банзузи
23
Люкеба
8
Уэдраого
7
Нуса
7
Нуса
8
Уэдраого
40
Ромуло
40
Хардер
40
Хардер
40
Ромуло
27
Гомис
25
Диоманде
25
Диоманде
27
Гомис
30
Гюнтер
33
Макенго
33
Макенго
30
Гюнтер
14
Сузуки
32
Грифо
32
Грифо
14
Сузуки
29
Треу
19
Бесте
19
Бесте
29
Треу
9
Хелер
31
Матанович
31
Матанович
9
Хелер
6
Остерхаге
7
Шерхант
7
Шерхант
6
Остерхаге
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Фрайбург
26
Мартен Вандевордт
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
10
Андрия Максимович
АП
Главный тренер
Оле Вернер
21
Флориан Мюллер
ВР
27
Николас Хефлер
ОП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
10
Андрия Максимович
АП
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
27
Николас Хефлер
ОП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча РБ Лейпциг - Фрайбург
4
Всего ударов по воротам
21
3
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
7
2
Нарушения
12
16
Офсайды
0
2
Количество передач
552
313
Сейвы
1
5
Точность передач %
88
75
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
19
3
Удары из-за пределов штрафной
2
0
xG (ожидаемые голы)
2.48
0.17
xGP (предотвращенные голы)
0.85
0.85

Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Фрайбурга», 17-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Фрайбург»

«РБ Лейпциг» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Фрайбург РБ Лейпциг
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