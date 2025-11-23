23.11.2025, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Славия-Мозырь
Славия-Мозырь
4-1-1-3-1
41
Плотников
12
Иванов
44
Луцевич
18
Мельников
27
Чикида
9
Батищев
7
Иванов
49
Джигеро
17
Черноок
13
Полоз
31
Соловей
4-2-1-3
37
Сухаренко
2
Дихтиевский
79
Свириденко
3
Сокол
91
Назаренко
29
Дубинец
26
Варакса
6
Абена
4
Ирьяс
11
Натама
22
Макась
13
Полоз
14
Давыдов
14
Давыдов
13
Полоз
49
Джигеро
22
Лукашов
22
Лукашов
49
Джигеро
31
Соловей
30
Лихтин
30
Лихтин
31
Соловей
6
Кузнецов
6
Кузнецов
44
Луцевич
65
Гулько
65
Гулько
44
Луцевич
2
Дихтиевский
15
Яцкевич
15
Яцкевич
2
Дихтиевский
6
Абена
23
Турич
23
Турич
6
Абена
3
Сокол
33
Малицкий
33
Малицкий
3
Сокол
91
Назаренко
8
Мигдаленок
8
Мигдаленок
91
Назаренко
22
Макась
10
Забелин
10
Забелин
22
Макась
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Минск
16
Денис Шелихов
ВР
1
Константин Веретынский
ВР
10
Сергей Сазончик
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
17
Павел Котляров
ЛВ
Главный тренер
Иван Биончик
23
Владислав Игнатьев
ВР
30
Александр Гутор
ВР
7
Алексей Туманов
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
22
Михаил Бондаренко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
1
Константин Веретынский
ВР
10
Сергей Сазончик
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
17
Павел Котляров
ЛВ
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
30
Александр Гутор
ВР
7
Алексей Туманов
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
22
Михаил Бондаренко
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Славия-Мозырь - Минск
2
1
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против «Минска», 29-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь» – «Минск»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»