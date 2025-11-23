Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Славия-Мозырь» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

«Славия-Мозырь» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

23 ноября 2025, 14:50
Славия-Мозырь
23.11.2025, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
2 : 3
Завершен
Минск
52' А. Иванов 81' А. Соловей
79' А. Мигдаленок 89' К. Забелин 90' И. Дубинец
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
41
Максим Плотников
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
9
Александр Батищев
ОП
7
Николай Иванов
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
13
Владислав Полоз
ПВ
31
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Минск
37
Матвей Сухаренко
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ПЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
29
Илья Дубинец
ОП
26
Владислав Варакса
ОП
6
Феликс Абена
ЦП
22
Александр Макась
ЦФ
11
Набиль Дауда Натама
ЦФ
4
Джаспер Ирьяс
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Славия-Мозырь
16
Денис Шелихов
ВР
1
Константин Веретынский
ВР
14
Владислав Давыдов
ЛЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
17
Павел Котляров
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
30
Виталий Лихтин
ОП
6
Юлий Кузнецов
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
65
Иван Гулько
ЦФ
Минск
23
Владислав Игнатьев
ВР
30
Александр Гутор
ВР
7
Алексей Туманов
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
23
Артем Турич
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦП
10
Кирилл Забелин
ЦФ
22
Михаил Бондаренко
ЦФ
4-1-1-3-1
41
Плотников
12
Иванов
44
Луцевич
18
Мельников
27
Чикида
9
Батищев
7
Иванов
49
Джигеро
17
Черноок
13
Полоз
31
Соловей
4-2-1-3
37
Сухаренко
2
Дихтиевский
79
Свириденко
3
Сокол
91
Назаренко
29
Дубинец
26
Варакса
6
Абена
4
Ирьяс
11
Натама
22
Макась
13
Полоз
14
Давыдов
14
Давыдов
13
Полоз
49
Джигеро
22
Лукашов
22
Лукашов
49
Джигеро
31
Соловей
30
Лихтин
30
Лихтин
31
Соловей
6
Кузнецов
6
Кузнецов
44
Луцевич
65
Гулько
65
Гулько
44
Луцевич
2
Дихтиевский
15
Яцкевич
15
Яцкевич
2
Дихтиевский
6
Абена
23
Турич
23
Турич
6
Абена
3
Сокол
33
Малицкий
33
Малицкий
3
Сокол
91
Назаренко
8
Мигдаленок
8
Мигдаленок
91
Назаренко
22
Макась
10
Забелин
10
Забелин
22
Макась
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Минск
16
Денис Шелихов
ВР
1
Константин Веретынский
ВР
10
Сергей Сазончик
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
17
Павел Котляров
ЛВ
Главный тренер
Иван Биончик
23
Владислав Игнатьев
ВР
30
Александр Гутор
ВР
7
Алексей Туманов
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
22
Михаил Бондаренко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
1
Константин Веретынский
ВР
10
Сергей Сазончик
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
17
Павел Котляров
ЛВ
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
30
Александр Гутор
ВР
7
Алексей Туманов
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
22
Михаил Бондаренко
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Славия-Мозырь - Минск
2
1
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против «Минска», 29-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь»«Минск»

«Славия-Мозырь» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Минск Славия-Мозырь
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
1
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
5
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
8
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+