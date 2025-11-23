Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Эпицентра», 13-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полесье» – «Эпицентр»