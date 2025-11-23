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  • «Полесье» – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

«Полесье» – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

23 ноября 2025, 15:20
Полесье
23.11.2025, воскресенье, 16:30
Украина. Премьер-лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Эпицентр
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
10
Владислав Велетень
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Эпицентр
31
Олег Билык
ВР
4
Vladyslav Moroz
ЦЗ
77
Нил Кох
ЦЗ
97
Александр Климец
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
10
Джон Себерио
ЦП
8
Николай Миронюк
ЦП
5
Евгений Запорожец
ЦП
20
Вадим Сидун
ЦФ
77
Хоакинете
ЦФ
21
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
34
João Vialle
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
7
Александр Назаренко
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Эпицентр
30
Glib Bushnyk
ВР
22
Vladyslav Krystin
ЦЗ
3
Степан Григоращук
ЦЗ
28
Andriy Lipovuz
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
3-1-2-3-1
23
Волынец
15
Михайличенко
55
Крушинский
44
Чоботенко
5
Сарапий
18
Андриевский
8
Бабенко
11
Гуцуляк
45
Брагару
10
Велетень
89
Гайдучик
4-3-3
31
Билык
70
Кирюханцев
77
Кох
97
Климец
4
10
Себерио
8
Миронюк
5
Запорожец
21
Супряга
77
20
Сидун
18
Андриевский
19
Шепелев
19
Шепелев
18
Андриевский
45
Брагару
30
Йосефи
30
Йосефи
45
Брагару
10
Велетень
30
Леднев
30
Леднев
10
Велетень
11
Гуцуляк
7
Назаренко
7
Назаренко
11
Гуцуляк
89
Гайдучик
9
Филиппов
9
Филиппов
89
Гайдучик
21
Супряга
28
28
21
Супряга
77
23
Борячук
23
Борячук
77
Остались в запасе
Полесье
Эпицентр
1
Олег Кудрик
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
34
João Vialle
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
Главный тренер
Руслан Ротань
30
Glib Bushnyk
ВР
22
Vladyslav Krystin
ЦЗ
3
Степан Григоращук
ЦЗ
17
Егор Демченко
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
34
João Vialle
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
Остались в запасе
30
Glib Bushnyk
ВР
22
Vladyslav Krystin
ЦЗ
3
Степан Григоращук
ЦЗ
17
Егор Демченко
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Статистика матча Полесье - Эпицентр
1
1
Всего ударов по воротам
10
1
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Эпицентра», 13-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полесье» – «Эпицентр»

«Полесье» – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Эпицентр Полесье
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