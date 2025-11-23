Составы команд
Полесье
Полесье
3-1-2-3-1
23
Волынец
15
Михайличенко
55
Крушинский
44
Чоботенко
5
Сарапий
18
Андриевский
8
Бабенко
11
Гуцуляк
45
Брагару
10
Велетень
89
Гайдучик
4-3-3
31
Билык
70
Кирюханцев
77
Кох
97
Климец
4
10
Себерио
8
Миронюк
5
Запорожец
21
Супряга
77
20
Сидун
18
Андриевский
19
Шепелев
19
Шепелев
18
Андриевский
45
Брагару
30
Йосефи
30
Йосефи
45
Брагару
10
Велетень
30
Леднев
30
Леднев
10
Велетень
11
Гуцуляк
7
Назаренко
7
Назаренко
11
Гуцуляк
89
Гайдучик
9
Филиппов
9
Филиппов
89
Гайдучик
21
Супряга
28
28
21
Супряга
77
23
Борячук
23
Борячук
77
Остались в запасе
Полесье
Эпицентр
1
Олег Кудрик
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
34
João Vialle
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
Главный тренер
Руслан Ротань
30
Glib Bushnyk
ВР
22
Vladyslav Krystin
ЦЗ
3
Степан Григоращук
ЦЗ
17
Егор Демченко
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
34
João Vialle
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
Остались в запасе
30
Glib Bushnyk
ВР
22
Vladyslav Krystin
ЦЗ
3
Степан Григоращук
ЦЗ
17
Егор Демченко
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Статистика матча Полесье - Эпицентр
1
1
Всего ударов по воротам
10
1
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Эпицентра», 13-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полесье» – «Эпицентр»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»