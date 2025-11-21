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  • «Полтава» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 ноября 2025

«Полтава» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 ноября 2025

21 ноября 2025, 15:20
Полтава
21.11.2025, пятница, 16:30
Украина. Премьер-лига, 13 тур
0 : 2
Завершен
ЛНЗ
31' П. Оба 64' П. Оба
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полтава
13
Valeriy Voskonyan
ВР
19
Николай Бужин
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
20
Евгений Мисюра
ЦЗ
2
Никита Кононов
ПЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
44
Дмитрий Плахтырь
ЦП
30
Эмин Куйович
ЦП
7
D. Galenkov
ЦП
8
Владимир Одарюк
ПВ
88
Oleksandr Vivdych
ЦФ
Главный тренер
Владимир Сысенко
ЛНЗ
12
Алексей Паламарчук
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
16
Артур Рябов
ЦП
68
Пропер Оба
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
19
Евгений Пастух
ЦП
90
Марк Ассинор
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Полтава
1
Mykyta Minchev
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
12
A. Savenkov
ЦЗ
95
I. Kotsyumaka
ЦЗ
3
I. Khodulya
ЦЗ
24
Святослав Шаповалов
ЦП
15
Vladyslav Danylenko
ЦП
11
A. Onishchenko
ЦП
10
Y. Streltsov
ЦФ
ЛНЗ
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
24
Mark Podolyak
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
21
Данил Кравчук
ПВ
4-4-1-1
13
19
Бужин
39
Опанасенко
20
Мисюра
2
Кононов
99
Хахлев
30
Куйович
7
44
Плахтырь
8
Одарюк
88
4-5-1
12
Паламарчук
14
Драмбаев
34
Муравский
25
Горин
17
Кузик
16
Рябов
68
Оба
6
Танковский
19
Пастух
11
Пасич
90
Ассинор
39
Опанасенко
12
12
39
Опанасенко
8
Одарюк
95
95
8
Одарюк
44
Плахтырь
15
15
44
Плахтырь
7
11
11
7
99
Хахлев
10
10
99
Хахлев
19
Пастух
5
Ноникашвили
5
Ноникашвили
19
Пастух
6
Танковский
22
Яшари
22
Яшари
6
Танковский
90
Ассинор
21
Кравчук
21
Кравчук
90
Ассинор
Остались в запасе
Полтава
ЛНЗ
1
Mykyta Minchev
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
3
I. Khodulya
ЦЗ
24
Святослав Шаповалов
ЦП
Главный тренер
Владимир Сысенко
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
24
Mark Podolyak
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
1
Mykyta Minchev
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
3
I. Khodulya
ЦЗ
24
Святослав Шаповалов
ЦП
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
24
Mark Podolyak
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
Главный тренер
Владимир Сысенко
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Полтава - ЛНЗ
1
2
Всего ударов по воротам
5
9
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Полтава» против «ЛНЗ», 13-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 ноября в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полтава» – «ЛНЗ»

«Полтава» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига ЛНЗ Полтава
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