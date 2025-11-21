21.11.2025, пятница, 16:30
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Украина. Премьер-лига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Полтава
Полтава
4-4-1-1
13
19
Бужин
39
Опанасенко
20
Мисюра
2
Кононов
99
Хахлев
30
Куйович
7
44
Плахтырь
8
Одарюк
88
4-5-1
12
Паламарчук
14
Драмбаев
34
Муравский
25
Горин
17
Кузик
16
Рябов
68
Оба
6
Танковский
19
Пастух
11
Пасич
90
Ассинор
39
Опанасенко
12
12
39
Опанасенко
8
Одарюк
95
95
8
Одарюк
44
Плахтырь
15
15
44
Плахтырь
7
11
11
7
99
Хахлев
10
10
99
Хахлев
19
Пастух
5
Ноникашвили
5
Ноникашвили
19
Пастух
6
Танковский
22
Яшари
22
Яшари
6
Танковский
90
Ассинор
21
Кравчук
21
Кравчук
90
Ассинор
Остались в запасе
Полтава
ЛНЗ
1
Mykyta Minchev
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
3
I. Khodulya
ЦЗ
24
Святослав Шаповалов
ЦП
Главный тренер
Владимир Сысенко
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
24
Mark Podolyak
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
1
Mykyta Minchev
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
3
I. Khodulya
ЦЗ
24
Святослав Шаповалов
ЦП
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
24
Mark Podolyak
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
Главный тренер
Владимир Сысенко
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Полтава - ЛНЗ
1
2
Всего ударов по воротам
5
9
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Полтава» против «ЛНЗ», 13-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 ноября в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полтава» – «ЛНЗ»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»