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  • «Карпаты» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

«Карпаты» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

8 ноября 2025, 17:50
Карпаты
08.11.2025, суббота, 19:00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Кривбасс
47' Бруниньо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
5
Алексей Сыч
ОП
5
Patricio Tanda
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
37
Бруниньо
АП
95
Игорь Краснопир
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Кривбасс
12
Александр Кемкин
ВР
23
Иван Дибанго
ЛЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
3
Карлос Рохас
ЦЗ
22
Андрус Араухо
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
20
Максим Задерака
ПВ
27
Ян Юрчек
ЦФ
10
Карлос Парако
ЦФ
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Карпаты
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
19
Ярослав Карабин
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
37
Fabiano
ЦФ
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
5
Анте Бекавац
ЦЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
8
Ярослав Шевченко
ЦП
18
Бар Лин
ЦП
24
Владимир Мулик
ЦФ
17
Mayken González
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
3-1-3-2-2
4
Бабогло
47
Педросо
28
Полегенько
5
Сыч
5
33
Шах
7
37
Бруниньо
8
Чачуа
29
95
Краснопир
3-2-2-3
12
Кемкин
6
Конате
3
Рохас
23
Дибанго
22
Араухо
21
Каменский
20
Задерака
9
Твердохлеб
77
Мендоза
10
Парако
27
Юрчек
33
Шах
21
Клименко
21
Клименко
33
Шах
95
Краснопир
9
9
95
Краснопир
10
Парако
30
Маханьков
30
Маханьков
10
Парако
3
Рохас
8
Шевченко
8
Шевченко
3
Рохас
21
Каменский
7
Микитишин
7
Микитишин
21
Каменский
9
Твердохлеб
24
Мулик
24
Мулик
9
Твердохлеб
Остались в запасе
Карпаты
Кривбасс
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
19
Ярослав Карабин
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
37
Fabiano
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
1
Богдан Хома
ВР
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
5
Анте Бекавац
ЦЗ
18
Бар Лин
ЦП
17
Mayken González
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
19
Ярослав Карабин
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
37
Fabiano
ЦФ
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
5
Анте Бекавац
ЦЗ
18
Бар Лин
ЦП
17
Mayken González
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча Карпаты - Кривбасс
1
1
1
Всего ударов по воротам
2
2
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Карпаты» против «Кривбасса», 12-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карпаты»«Кривбасс»

«Карпаты» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Кривбасс Карпаты
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