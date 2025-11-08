08.11.2025, суббота, 19:00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Украина. Премьер-лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Карпаты
Карпаты
3-1-3-2-2
4
Бабогло
47
Педросо
28
Полегенько
5
Сыч
5
33
Шах
7
37
Бруниньо
8
Чачуа
29
95
Краснопир
3-2-2-3
12
Кемкин
6
Конате
3
Рохас
23
Дибанго
22
Араухо
21
Каменский
20
Задерака
9
Твердохлеб
77
Мендоза
10
Парако
27
Юрчек
33
Шах
21
Клименко
21
Клименко
33
Шах
95
Краснопир
9
9
95
Краснопир
10
Парако
30
Маханьков
30
Маханьков
10
Парако
3
Рохас
8
Шевченко
8
Шевченко
3
Рохас
21
Каменский
7
Микитишин
7
Микитишин
21
Каменский
9
Твердохлеб
24
Мулик
24
Мулик
9
Твердохлеб
Остались в запасе
Карпаты
Кривбасс
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
19
Ярослав Карабин
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
37
Fabiano
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
1
Богдан Хома
ВР
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
5
Анте Бекавац
ЦЗ
18
Бар Лин
ЦП
17
Mayken González
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
19
Ярослав Карабин
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
37
Fabiano
ЦФ
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
5
Анте Бекавац
ЦЗ
18
Бар Лин
ЦП
17
Mayken González
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча Карпаты - Кривбасс
1
1
1
Всего ударов по воротам
2
2
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Карпаты» против «Кривбасса», 12-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карпаты» – «Кривбасс»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»