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  • «Париж» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2025

«Париж» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2025

7 ноября 2025, 21:35
Париж
07.11.2025, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 12 тур
0 : 1
Завершен
Ренн
81' Б. Эмболо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
31
Самир Шергуи
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
20
Максим Лопес
(К) ЦП
17
Адама Камара
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Ренн
30
Брис Самба
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Жереми Жаке
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
95
Махди Камара
ЦП
21
Валантен Ронжье
(К) ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ПВ
22
Эстебан Леполь
ЦФ
75
Кадер Мейте
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Париж
1
Кевин Трапп
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
4
Венсан Марчетти
ОП
20
Матье Кафаро
АП
20
J. Lopez
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Ренн
50
Матис Силистри
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
42
Секо Фофана
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
12
Lucas Rosier
ЦФ
36
Брель Эмболо
ЦФ
4-3-2-1
16
28
де Смет
5
Мбоу
6
Отавио
31
Шергуи
20
Лопес
17
Камара
33
Лис-Мелу
27
Саймон
10
Кеббаль
11
Крассо
4-3-1-2
30
Самба
3
Брассье
5
Жаке
24
Руо
26
Мерлен
95
Камара
21
Ронжье
6
Сиссе
11
Аль-Тамари
75
Мейте
22
Леполь
33
Лис-Мелу
5
Оллила
5
Оллила
33
Лис-Мелу
17
Камара
4
Марчетти
4
Марчетти
17
Камара
27
Саймон
20
Кафаро
20
Кафаро
27
Саймон
11
Крассо
69
Геббельс
69
Геббельс
11
Крассо
28
де Смет
12
Дико
12
Дико
28
де Смет
22
Леполь
42
Фофана
42
Фофана
22
Леполь
6
Сиссе
10
Бляс
10
Бляс
6
Сиссе
11
Аль-Тамари
95
Франковски
95
Франковски
11
Аль-Тамари
75
Мейте
36
Эмболо
36
Эмболо
75
Мейте
Остались в запасе
Париж
Ренн
1
Кевин Трапп
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
20
J. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
50
Матис Силистри
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
18
Глен Камара
ЦП
12
Lucas Rosier
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Остались в запасе
1
Кевин Трапп
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
20
J. Lopez
ЦФ
Остались в запасе
50
Матис Силистри
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
18
Глен Камара
ЦП
12
Lucas Rosier
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Главный тренер
Хабиб Бейе
Статистика матча Париж - Ренн
4
2
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
8
9
Нарушения
9
13
Офсайды
4
2
Количество передач
449
402
Сейвы
2
4
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.07
0.75
xGP (предотвращенные голы)
0.63
0.63

Смотреть прямую трансляцию матча «Париж» против «Ренна», 12-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Париж»«Ренн»

«Париж» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ренн Париж
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