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Смотреть прямую трансляцию матча «Париж» против «Ренна», 12-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Париж» – «Ренн»