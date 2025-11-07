07.11.2025, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 12 тур
Франция. Лига 1, 12 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Париж
Париж
4-3-2-1
16
28
де Смет
5
Мбоу
6
Отавио
31
Шергуи
20
Лопес
17
Камара
33
Лис-Мелу
27
Саймон
10
Кеббаль
11
Крассо
4-3-1-2
30
Самба
3
Брассье
5
Жаке
24
Руо
26
Мерлен
95
Камара
21
Ронжье
6
Сиссе
11
Аль-Тамари
75
Мейте
22
Леполь
33
Лис-Мелу
5
Оллила
5
Оллила
33
Лис-Мелу
17
Камара
4
Марчетти
4
Марчетти
17
Камара
27
Саймон
20
Кафаро
20
Кафаро
27
Саймон
11
Крассо
69
Геббельс
69
Геббельс
11
Крассо
28
де Смет
12
Дико
12
Дико
28
де Смет
22
Леполь
42
Фофана
42
Фофана
22
Леполь
6
Сиссе
10
Бляс
10
Бляс
6
Сиссе
11
Аль-Тамари
95
Франковски
95
Франковски
11
Аль-Тамари
75
Мейте
36
Эмболо
36
Эмболо
75
Мейте
Остались в запасе
Париж
Ренн
1
Кевин Трапп
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
20
J. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
50
Матис Силистри
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
18
Глен Камара
ЦП
12
Lucas Rosier
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Остались в запасе
1
Кевин Трапп
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
20
J. Lopez
ЦФ
Остались в запасе
50
Матис Силистри
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
18
Глен Камара
ЦП
12
Lucas Rosier
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Главный тренер
Хабиб Бейе
Статистика матча Париж - Ренн
4
2
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
8
9
Нарушения
9
13
Офсайды
4
2
Количество передач
449
402
Сейвы
2
4
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.07
0.75
xGP (предотвращенные голы)
0.63
0.63
Смотреть прямую трансляцию матча «Париж» против «Ренна», 12-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Париж» – «Ренн»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»