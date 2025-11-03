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  • «ЛНЗ» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2025

«ЛНЗ» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2025

3 ноября 2025, 15:20
ЛНЗ
03.11.2025, понедельник, 16:30
Украина. Премьер-лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Карпаты
25' И. Краснопир
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
12
Алексей Паламарчук
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
16
Артур Рябов
ЦП
68
Пропер Оба
ЦП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
19
Евгений Пастух
ЦП
90
Марк Ассинор
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Карпаты
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
5
Алексей Сыч
ОП
21
Пабло Альварес
ОП
5
Patricio Tanda
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
37
Бруниньо
АП
29
Nazar Sushchak
ЦФ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
ЛНЗ
72
Kirill Samoilenko
ВР
1
Дмитрий Ледвий
ВР
3
Ivan Yermachkov
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
24
Mark Podolyak
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
21
Данил Кравчук
ПВ
Карпаты
28
Павел Полегенько
ПЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
9
Igor Neves Alves
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
37
Fabiano
ЦФ
4-5-1
12
Паламарчук
14
Драмбаев
25
Горин
34
Муравский
17
Кузик
11
Пасич
68
Оба
22
Яшари
19
Пастух
16
Рябов
90
Ассинор
3-2-3-1-2
11
Мирошниченко
4
4
Бабогло
5
Сыч
21
Альварес
5
7
33
Шах
37
Бруниньо
95
Краснопир
29
16
Рябов
5
Ноникашвили
5
Ноникашвили
16
Рябов
19
Пастух
21
Кравчук
21
Кравчук
19
Пастух
37
Бруниньо
28
Полегенько
28
Полегенько
37
Бруниньо
33
Шах
8
Чачуа
8
Чачуа
33
Шах
95
Краснопир
9
9
95
Краснопир
Остались в запасе
ЛНЗ
Карпаты
72
Kirill Samoilenko
ВР
1
Дмитрий Ледвий
ВР
3
Ivan Yermachkov
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
24
Mark Podolyak
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
21
Владислав Клименко
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
37
Fabiano
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
1
Дмитрий Ледвий
ВР
3
Ivan Yermachkov
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
24
Mark Podolyak
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
Остались в запасе
21
Владислав Клименко
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
37
Fabiano
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча ЛНЗ - Карпаты
3
5
Всего ударов по воротам
8
3
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
8
2

Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Карпат», 11-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЛНЗ» – «Карпаты»

«ЛНЗ» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Карпаты ЛНЗ
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