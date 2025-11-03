03.11.2025, понедельник, 16:30
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Украина. Премьер-лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
ЛНЗ
ЛНЗ
4-5-1
12
Паламарчук
14
Драмбаев
25
Горин
34
Муравский
17
Кузик
11
Пасич
68
Оба
22
Яшари
19
Пастух
16
Рябов
90
Ассинор
3-2-3-1-2
11
Мирошниченко
4
4
Бабогло
5
Сыч
21
Альварес
5
7
33
Шах
37
Бруниньо
95
Краснопир
29
16
Рябов
5
Ноникашвили
5
Ноникашвили
16
Рябов
19
Пастух
21
Кравчук
21
Кравчук
19
Пастух
37
Бруниньо
28
Полегенько
28
Полегенько
37
Бруниньо
33
Шах
8
Чачуа
8
Чачуа
33
Шах
95
Краснопир
9
9
95
Краснопир
Остались в запасе
ЛНЗ
Карпаты
72
Kirill Samoilenko
ВР
1
Дмитрий Ледвий
ВР
3
Ivan Yermachkov
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
24
Mark Podolyak
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
21
Владислав Клименко
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
37
Fabiano
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
1
Дмитрий Ледвий
ВР
3
Ivan Yermachkov
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
24
Mark Podolyak
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
Остались в запасе
21
Владислав Клименко
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
37
Fabiano
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча ЛНЗ - Карпаты
3
5
Всего ударов по воротам
8
3
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
8
2
Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Карпат», 11-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЛНЗ» – «Карпаты»
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Источник: «Бомбардир»