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Смотреть прямую трансляцию матча «Халидж» против «Аль-Иттихада», 7-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 17:35 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Халидж» – «Аль-Иттихад»