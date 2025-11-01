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  • «Халидж» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

«Халидж» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

1 ноября 2025, 16:25
Халидж
01.11.2025, суббота, 17:35
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
4 : 4
Завершен
Аль-Иттихад
14' Д. Кинг 18' К. Фортунис 37' К. Фортунис (П) 47' Д. Кинг
51' М. Диаби 86' М. Диаби 90+6' М. Митай 90+8' Ф. Аль-Гамди
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халидж
49
Антони Морис
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
3
Мохаммед Аль-Хабрани
(К) ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
12
Маджид Омар Канаба
ОП
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
7
Константинос Фортунис
АП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Фабиньо
(К) ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Халидж
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
13
Ахмед Асири
ЦЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
24
Ali Abdoulraouf Alabdrabalnabi
ЦП
15
Мансур Хамзи
ЦФ
Аль-Иттихад
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
6
Авад Аль-Нашри
ОП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
4-1-1-3-1
49
Морис
4
Шенкевельд
3
Аль-Хабрани
5
Ребошу
39
Аль-Хамсл
12
Канаба
18
Аль-Хавсави
7
Масурас
7
Фортунис
22
Фернандес
7
Кинг
3-3-1-2-1
1
Райкович
32
6
Аль-Муса
2
Митай
2
Перейра
91
Канте
6
Фабиньо
10
Ауа
78
Фернандеш
19
Диаби
11
Аль-Шехри
39
Аль-Хамсл
2
Аль-Джайзани
2
Аль-Джайзани
39
Аль-Хамсл
7
Масурас
13
Асири
13
Асири
7
Масурас
7
Фортунис
25
Аль-Хайдар
25
Аль-Хайдар
7
Фортунис
22
Фернандес
11
Аль-Амри
11
Аль-Амри
22
Фернандес
12
Канаба
15
Хамзи
15
Хамзи
12
Канаба
6
Аль-Муса
66
66
6
Аль-Муса
32
13
Шанкити
13
Шанкити
32
10
Ауа
8
Аль-Гамди
8
Аль-Гамди
10
Ауа
11
Аль-Шехри
27
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
11
Аль-Шехри
78
Фернандеш
24
Аль-Биши
24
Аль-Биши
78
Фернандеш
Остались в запасе
Халидж
Аль-Иттихад
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
24
Ali Abdoulraouf Alabdrabalnabi
ЦП
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
Остались в запасе
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
24
Ali Abdoulraouf Alabdrabalnabi
ЦП
Остались в запасе
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
Статистика матча Халидж - Аль-Иттихад
3
1
3
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
6
Нарушения
9
9
Офсайды
3
2
Количество передач
412
470
Сейвы
4
2
Точность передач %
84
89
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
4
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Халидж» против «Аль-Иттихада», 7-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 17:35 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Халидж»«Аль-Иттихад»

«Халидж» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттихад Халидж
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