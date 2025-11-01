01.11.2025, суббота, 17:35
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
4 : 4
Завершен
Составы команд
Халидж
Халидж
4-1-1-3-1
49
Морис
4
Шенкевельд
3
Аль-Хабрани
5
Ребошу
39
Аль-Хамсл
12
Канаба
18
Аль-Хавсави
7
Масурас
7
Фортунис
22
Фернандес
7
Кинг
3-3-1-2-1
1
Райкович
32
6
Аль-Муса
2
Митай
2
Перейра
91
Канте
6
Фабиньо
10
Ауа
78
Фернандеш
19
Диаби
11
Аль-Шехри
39
Аль-Хамсл
2
Аль-Джайзани
2
Аль-Джайзани
39
Аль-Хамсл
7
Масурас
13
Асири
13
Асири
7
Масурас
7
Фортунис
25
Аль-Хайдар
25
Аль-Хайдар
7
Фортунис
22
Фернандес
11
Аль-Амри
11
Аль-Амри
22
Фернандес
12
Канаба
15
Хамзи
15
Хамзи
12
Канаба
6
Аль-Муса
66
66
6
Аль-Муса
32
13
Шанкити
13
Шанкити
32
10
Ауа
8
Аль-Гамди
8
Аль-Гамди
10
Ауа
11
Аль-Шехри
27
Аль-Гамди
27
Аль-Гамди
11
Аль-Шехри
78
Фернандеш
24
Аль-Биши
24
Аль-Биши
78
Фернандеш
Остались в запасе
Халидж
Аль-Иттихад
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
24
Ali Abdoulraouf Alabdrabalnabi
ЦП
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
Остались в запасе
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
24
Ali Abdoulraouf Alabdrabalnabi
ЦП
Остались в запасе
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
Статистика матча Халидж - Аль-Иттихад
3
1
3
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
6
Нарушения
9
9
Офсайды
3
2
Количество передач
412
470
Сейвы
4
2
Точность передач %
84
89
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Халидж» против «Аль-Иттихада», 7-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 17:35 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Халидж» – «Аль-Иттихад»
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Источник: «Бомбардир»