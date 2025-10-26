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  • «Женис» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

«Женис» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

26 октября 2025, 11:50
Женис
26.10.2025, воскресенье, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Кайсар
9' Д. Караман 88' А. Адиль
33' Н. Агзамбаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Женис
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
25
Матия Ром
ПЗ
14
Ардак Саулет
ЛВ
7
Исламбек Куат
ОП
88
Жан Мартинс
ЦП
7
Динмухамед Караман
ПВ
19
Адилио Сантос
ПВ
20
Rui Batalha
ЦФ
Главный тренер
Пиралы Алиев
Кайсар
1
Нуримжан Салайдин
ВР
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
2
Темирлан Мурзагалиев
ЦЗ
27
Никита Губарев
ЛВ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
96
Айбол Абикен
ЦП
19
Димаш Серикулы
ЦП
9
Нурдаулет Агзамбаев
ЦФ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Женис
16
Tamerlan Abuov
ВР
1
Сергей Игнатович
ВР
23
Амандык Набиханов
ЦЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
8
Мади Хасейн
ОП
6
Абай Жунусов
ОП
71
Дархан Бердибек
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
Кайсар
13
Нурмат Сарсенов
ВР
35
Александр Мокин
ВР
44
Карам Султанов
ЦЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
22
Azamat Serikbayev
ЦЗ
23
Ильяс Амирсеитов
ПЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
6
Alibi Tuzakbaev
ЦП
30
Марлен Айманов
ЦФ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
25
Sayat Baktybay
ЦФ
4-1-1-3-1
24
Жомарт
23
Балтабеков
5
Тевзадзе
63
Сараванья
25
Ром
7
Куат
88
Мартинс
14
Саулет
7
Караман
19
Сантос
20
3-3-1-2
1
Салайдин
3
Толегенов
2
Мурзагалиев
17
Калмуратов
6
Калдыбеков
96
Абикен
19
Серикулы
27
Губарев
40
Жаксылыков
9
Агзамбаев
88
Мартинс
17
Адилов
17
Адилов
88
Мартинс
20
9
Адиль
9
Адиль
20
23
Балтабеков
29
Лобжанидзе
29
Лобжанидзе
23
Балтабеков
9
Агзамбаев
44
Султанов
44
Султанов
9
Агзамбаев
7
Алтынбеков
7
Алтынбеков
40
Жаксылыков
30
Айманов
30
Айманов
40
Жаксылыков
Остались в запасе
Женис
Кайсар
16
Tamerlan Abuov
ВР
1
Сергей Игнатович
ВР
23
Амандык Набиханов
ЦЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
8
Мади Хасейн
ОП
6
Абай Жунусов
ОП
71
Дархан Бердибек
ЦП
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
Главный тренер
Пиралы Алиев
13
Нурмат Сарсенов
ВР
35
Александр Мокин
ВР
90
Данияр Семченков
ЦЗ
22
Azamat Serikbayev
ЦЗ
23
Ильяс Амирсеитов
ПЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
6
Alibi Tuzakbaev
ЦП
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
25
Sayat Baktybay
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Остались в запасе
16
Tamerlan Abuov
ВР
1
Сергей Игнатович
ВР
23
Амандык Набиханов
ЦЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
8
Мади Хасейн
ОП
6
Абай Жунусов
ОП
71
Дархан Бердибек
ЦП
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
Остались в запасе
13
Нурмат Сарсенов
ВР
35
Александр Мокин
ВР
90
Данияр Семченков
ЦЗ
22
Azamat Serikbayev
ЦЗ
23
Ильяс Амирсеитов
ПЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
6
Alibi Tuzakbaev
ЦП
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
25
Sayat Baktybay
ЦФ
Главный тренер
Пиралы Алиев
Главный тренер
Виктор Кумыков
Статистика матча Женис - Кайсар
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Кайсара», 26-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Женис» – «Кайсар»

«Женис» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кайсар Женис
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