26.10.2025, воскресенье, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Женис
Женис
4-1-1-3-1
24
Жомарт
23
Балтабеков
5
Тевзадзе
63
Сараванья
25
Ром
7
Куат
88
Мартинс
14
Саулет
7
Караман
19
Сантос
20
3-3-1-2
1
Салайдин
3
Толегенов
2
Мурзагалиев
17
Калмуратов
6
Калдыбеков
96
Абикен
19
Серикулы
27
Губарев
40
Жаксылыков
9
Агзамбаев
88
Мартинс
17
Адилов
17
Адилов
88
Мартинс
20
9
Адиль
9
Адиль
20
23
Балтабеков
29
Лобжанидзе
29
Лобжанидзе
23
Балтабеков
9
Агзамбаев
44
Султанов
44
Султанов
9
Агзамбаев
7
Алтынбеков
7
Алтынбеков
40
Жаксылыков
30
Айманов
30
Айманов
40
Жаксылыков
Остались в запасе
Женис
Кайсар
16
Tamerlan Abuov
ВР
1
Сергей Игнатович
ВР
23
Амандык Набиханов
ЦЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
8
Мади Хасейн
ОП
6
Абай Жунусов
ОП
71
Дархан Бердибек
ЦП
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
Главный тренер
Пиралы Алиев
13
Нурмат Сарсенов
ВР
35
Александр Мокин
ВР
90
Данияр Семченков
ЦЗ
22
Azamat Serikbayev
ЦЗ
23
Ильяс Амирсеитов
ПЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
6
Alibi Tuzakbaev
ЦП
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
25
Sayat Baktybay
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Остались в запасе
16
Tamerlan Abuov
ВР
1
Сергей Игнатович
ВР
23
Амандык Набиханов
ЦЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
8
Мади Хасейн
ОП
6
Абай Жунусов
ОП
71
Дархан Бердибек
ЦП
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
Остались в запасе
13
Нурмат Сарсенов
ВР
35
Александр Мокин
ВР
90
Данияр Семченков
ЦЗ
22
Azamat Serikbayev
ЦЗ
23
Ильяс Амирсеитов
ПЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
6
Alibi Tuzakbaev
ЦП
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
25
Sayat Baktybay
ЦФ
Главный тренер
Пиралы Алиев
Главный тренер
Виктор Кумыков
Статистика матча Женис - Кайсар
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Кайсара», 26-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября в 13:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»