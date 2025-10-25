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  • «Карпаты» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

«Карпаты» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

25 октября 2025, 14:20
Карпаты
25.10.2025, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Рух
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
21
Пабло Альварес
ОП
21
Владислав Клименко
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
37
Бруниньо
АП
29
Nazar Sushchak
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
7
Клайвер Криспим
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
35
Эдсон Фернандо
ОП
20
Vlad Raileanu
ЦП
10
Остап Притула
АП
11
Илья Квасница
ПВ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Карпаты
6
Диего Паласиос
ЛЗ
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
33
Артур Шах
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
95
Игорь Краснопир
ЦФ
37
Fabiano
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Рух
28
Yegor Klymenko
ВР
17
Денис Слюсар
ЦЗ
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
6
Денис Пидгурский
ОП
20
Марко Сапуга
ОП
56
Maksym Boiko
ЦП
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
3-1-2-2-3
4
Бабогло
47
Педросо
11
Мирошниченко
21
Альварес
21
Клименко
7
37
Бруниньо
8
Чачуа
9
26
Костенко
29
3-2-1-3-1
1
Герета
92
Слюбик
44
Холод
73
Лях
23
Копина
35
Фернандо
20
11
Квасница
10
Притула
7
Криспим
23
Бабукарра
33
Шах
33
Шах
21
Альварес
5
5
21
Альварес
26
Костенко
95
Краснопир
95
Краснопир
26
Костенко
9
37
37
9
20
17
Слюсар
17
Слюсар
20
23
Копина
93
Роман
93
Роман
23
Копина
35
Фернандо
6
Пидгурский
6
Пидгурский
35
Фернандо
10
Притула
20
Сапуга
20
Сапуга
10
Притула
11
Квасница
11
Рунич
11
Рунич
11
Квасница
Остались в запасе
Карпаты
Рух
6
Диего Паласиос
ЛЗ
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
56
Maksym Boiko
ЦП
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
6
Диего Паласиос
ЛЗ
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
80
Roman Mysak
ЦФ
Остались в запасе
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
56
Maksym Boiko
ЦП
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Карпаты - Рух
2
2
Всего ударов по воротам
12
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Карпаты» против «Руха, 10-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карпаты» – «Рух»

«Карпаты» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Рух Карпаты
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