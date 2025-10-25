Составы команд
Карпаты
Карпаты
3-1-2-2-3
4
Бабогло
47
Педросо
11
Мирошниченко
21
Альварес
21
Клименко
7
37
Бруниньо
8
Чачуа
9
26
Костенко
29
3-2-1-3-1
1
Герета
92
Слюбик
44
Холод
73
Лях
23
Копина
35
Фернандо
20
11
Квасница
10
Притула
7
Криспим
23
Бабукарра
33
Шах
33
Шах
21
Альварес
5
5
21
Альварес
26
Костенко
95
Краснопир
95
Краснопир
26
Костенко
9
37
37
9
20
17
Слюсар
17
Слюсар
20
23
Копина
93
Роман
93
Роман
23
Копина
35
Фернандо
6
Пидгурский
6
Пидгурский
35
Фернандо
10
Притула
20
Сапуга
20
Сапуга
10
Притула
11
Квасница
11
Рунич
11
Рунич
11
Квасница
Остались в запасе
Карпаты
Рух
6
Диего Паласиос
ЛЗ
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
56
Maksym Boiko
ЦП
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
6
Диего Паласиос
ЛЗ
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
80
Roman Mysak
ЦФ
Остались в запасе
28
Yegor Klymenko
ВР
25
Bogdan Levitskyi
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
56
Maksym Boiko
ЦП
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Карпаты - Рух
2
2
Всего ударов по воротам
12
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Карпаты» против «Руха, 10-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карпаты» – «Рух»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»