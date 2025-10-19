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  • «Карпаты» – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2025

«Карпаты» – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2025

19 октября 2025, 16:50
Карпаты
19.10.2025, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 9 тур
1 : 3
Завершен
Эпицентр
57' Н. Миронюк 61' А. Климец 85' V. Moroz
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
6
Диего Паласиос
ЛЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
21
Пабло Альварес
ОП
7
Paulo Vitor
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
37
Бруниньо
АП
29
Nazar Sushchak
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Эпицентр
31
Олег Билык
ВР
4
Vladyslav Moroz
ЦЗ
77
Нил Кох
ЦЗ
97
Александр Климец
ЦЗ
5
Евгений Запорожец
ЦП
10
Джон Себерио
ЦП
8
Николай Миронюк
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
77
Хоакинете
ЦФ
20
Вадим Сидун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Карпаты
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
9
Igor Neves Alves
ЦФ
37
Fabiano
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Эпицентр
30
Glib Bushnyk
ВР
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
3
Степан Григоращук
ЦЗ
17
Егор Демченко
ЦП
17
Ivan Bendera
ЦП
11
Stanislav Krystin
ЦП
28
Andriy Lipovuz
ЦП
21
Владислав Супряга
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
4-1-1-2-3
6
Паласиос
4
Бабогло
47
Педросо
11
Мирошниченко
21
Альварес
7
37
Бруниньо
8
Чачуа
95
Краснопир
26
Костенко
29
3-3-1-2
31
Билык
4
77
Кох
97
Климец
5
Запорожец
10
Себерио
8
Миронюк
34
Танчик
20
Сидун
77
6
Паласиос
21
Клименко
21
Клименко
6
Паласиос
19
Карабин
19
Карабин
95
Краснопир
9
9
95
Краснопир
26
Костенко
37
37
26
Костенко
5
Запорожец
28
28
5
Запорожец
20
Сидун
21
Супряга
21
Супряга
20
Сидун
10
Себерио
10
10
10
Себерио
Остались в запасе
Карпаты
Эпицентр
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Patricio Tanda
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
30
Glib Bushnyk
ВР
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
3
Степан Григоращук
ЦЗ
17
Егор Демченко
ЦП
17
Ivan Bendera
ЦП
11
Stanislav Krystin
ЦП
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Остались в запасе
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Patricio Tanda
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Остались в запасе
30
Glib Bushnyk
ВР
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
3
Степан Григоращук
ЦЗ
17
Егор Демченко
ЦП
17
Ivan Bendera
ЦП
11
Stanislav Krystin
ЦП
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Статистика матча Карпаты - Эпицентр
1
3
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Карпаты» против «Эпицентра», 9-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карпаты» – «Эпицентр»

«Карпаты» – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Эпицентр Карпаты
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