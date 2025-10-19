19.10.2025, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Украина. Премьер-лига, 9 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Карпаты
Карпаты
4-1-1-2-3
6
Паласиос
4
Бабогло
47
Педросо
11
Мирошниченко
21
Альварес
7
37
Бруниньо
8
Чачуа
95
Краснопир
26
Костенко
29
3-3-1-2
31
Билык
4
77
Кох
97
Климец
5
Запорожец
10
Себерио
8
Миронюк
34
Танчик
20
Сидун
77
6
Паласиос
21
Клименко
21
Клименко
6
Паласиос
19
Карабин
19
Карабин
95
Краснопир
9
9
95
Краснопир
26
Костенко
37
37
26
Костенко
5
Запорожец
28
28
5
Запорожец
20
Сидун
21
Супряга
21
Супряга
20
Сидун
10
Себерио
10
10
10
Себерио
Остались в запасе
Карпаты
Эпицентр
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Patricio Tanda
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
30
Glib Bushnyk
ВР
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
3
Степан Григоращук
ЦЗ
17
Егор Демченко
ЦП
17
Ivan Bendera
ЦП
11
Stanislav Krystin
ЦП
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Остались в запасе
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Patricio Tanda
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Остались в запасе
30
Glib Bushnyk
ВР
6
Hlib Savchuk
ЦЗ
3
Степан Григоращук
ЦЗ
17
Егор Демченко
ЦП
17
Ivan Bendera
ЦП
11
Stanislav Krystin
ЦП
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Статистика матча Карпаты - Эпицентр
1
3
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Карпаты» против «Эпицентра», 9-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карпаты» – «Эпицентр»
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Источник: «Бомбардир»