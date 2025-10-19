Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ордабасы» – «Окжетпес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2025

«Ордабасы» – «Окжетпес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2025

19 октября 2025, 14:50
Ордабасы
19.10.2025, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
7 : 1
Завершен
Окжетпес
7' Ж. Паулину 24' Ж. Паулину 36' Э. Астанов 45' Э. Астанов 64' Л. Имнадзе 77' С. Малый 83' М. Кэпэцынэ
59' Д. Жумат
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
25
Сергей Малый
ЦЗ
7
Жоау Паулину
ЛВ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
23
Муроджон Халматов
ЦП
11
Юрий Вакулко
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
Главный тренер
Андрей Мартин
Окжетпес
13
Кажимукан Толепберген
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
5
Санжар Сатанов
ЦЗ
15
Нияз Идрисов
ЦЗ
7
Батырхан Тажибай
ЛВ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
7
Серикжан Мужиков
АП
17
Дамир Марат
ПВ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Ордабасы
1
Думитру Челядник
ВР
15
Жасулан Амир
ЦЗ
24
Dias Altynbekov
ЦП
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
Окжетпес
22
Данил Подымский
ВР
42
Адлет Сейлханов
ЦЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
96
Алияр Мухаммед
ЛВ
90
Страхиня Йованович
ЛВ
8
Адам Адахаджиев
ЦП
17
Саламат Жумабеков
ЦП
19
Даурен Жумат
ПВ
2-4-3
1
Шайзада
5
Антич
25
Малый
16
Кэпэцынэ
23
Халматов
11
Вакулко
22
Астанов
10
Астанов
10
Имнадзе
7
Паулину
3-1-3-2
13
Толепберген
5
Сатанов
15
Идрисов
27
Досмагамбетов
67
Калмырза
17
Марат
7
Мужиков
7
Тажибай
9
Флюк
24
Чучкич
7
Паулину
9
Жумабек
9
Жумабек
7
Паулину
67
Калмырза
8
Адахаджиев
8
Адахаджиев
67
Калмырза
7
Мужиков
17
Жумабеков
17
Жумабеков
7
Мужиков
9
Флюк
96
Мухаммед
96
Мухаммед
9
Флюк
17
Марат
90
Йованович
90
Йованович
17
Марат
Аширбек
19
Жумат
19
Жумат
Аширбек
Остались в запасе
Ордабасы
Окжетпес
1
Думитру Челядник
ВР
15
Жасулан Амир
ЦЗ
24
Dias Altynbekov
ЦП
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
22
Данил Подымский
ВР
42
Адлет Сейлханов
ЦЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
15
Жасулан Амир
ЦЗ
24
Dias Altynbekov
ЦП
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
Остались в запасе
22
Данил Подымский
ВР
42
Адлет Сейлханов
ЦЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
Главный тренер
Андрей Мартин
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Статистика матча Ордабасы - Окжетпес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Ордабасы» против «Окжетпеса», 25-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ордабасы» – «Окжетпес»

«Ордабасы» – «Окжетпес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Окжетпес Ордабасы
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
4
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
3
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
10
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
4
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+