19.10.2025, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
7 : 1
Завершен
Составы команд
Ордабасы
Ордабасы
2-4-3
1
Шайзада
5
Антич
25
Малый
16
Кэпэцынэ
23
Халматов
11
Вакулко
22
Астанов
10
Астанов
10
Имнадзе
7
Паулину
3-1-3-2
13
Толепберген
5
Сатанов
15
Идрисов
27
Досмагамбетов
67
Калмырза
17
Марат
7
Мужиков
7
Тажибай
9
Флюк
24
Чучкич
7
Паулину
9
Жумабек
9
Жумабек
7
Паулину
67
Калмырза
8
Адахаджиев
8
Адахаджиев
67
Калмырза
7
Мужиков
17
Жумабеков
17
Жумабеков
7
Мужиков
9
Флюк
96
Мухаммед
96
Мухаммед
9
Флюк
17
Марат
90
Йованович
90
Йованович
17
Марат
Аширбек
19
Жумат
19
Жумат
Аширбек
Остались в запасе
Ордабасы
Окжетпес
1
Думитру Челядник
ВР
15
Жасулан Амир
ЦЗ
24
Dias Altynbekov
ЦП
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
22
Данил Подымский
ВР
42
Адлет Сейлханов
ЦЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Остались в запасе
1
Думитру Челядник
ВР
15
Жасулан Амир
ЦЗ
24
Dias Altynbekov
ЦП
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
29
Багдаулет Нуралы
ЦФ
Остались в запасе
22
Данил Подымский
ВР
42
Адлет Сейлханов
ЦЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ПЗ
Главный тренер
Андрей Мартин
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Статистика матча Ордабасы - Окжетпес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Ордабасы» против «Окжетпеса», 25-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ордабасы» – «Окжетпес»
- Матч в прямом эфире будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»